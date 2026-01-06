আমরা একটি সুন্দর ও সুষ্ঠু নির্বাচন দেখেছি: জবি শিক্ষক সমিতির সভাপতি
জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংসদ নির্বাচন (জকসু) সামগ্রিকভাবে শান্তিপূর্ণ ও সুষ্ঠু পরিবেশ শেষ হয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সভাপতি অধ্যাপক রইছ উদ্দিন। তিনি বলেন, ‘ছোটখাটো কিছু অনিয়মের অভিযোগ থাকলেও মোটের ওপর একটি গ্রহণযোগ্য নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে।'
আজ মঙ্গলবার বিকেল সাড়ে চারটায় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষাশহীদ রফিক ভবনের সামনে এক সংবাদ সম্মেলনে এ কথা বলেন তিনি।
সংবাদ সম্মেলনে অধ্যাপক রইছ উদ্দিন বলেন, ‘শিক্ষক সমিতি কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্ব করে না, বরং পুরো জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়—শিক্ষক, শিক্ষার্থী, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের প্রতিনিধিত্ব করে। এই অবস্থান থেকেই আমরা নির্বাচন পর্যবেক্ষণ করেছি। এখন পর্যন্ত বলতে পারি, আমরা একটি সুন্দর ও সুষ্ঠু নির্বাচন দেখেছি।’
নির্বাচন চলাকালে কিছু ছোটখাটো অনিয়ম ও বিভ্রান্তি দেখা গেছে বলে জানান রইছ উদ্দিন। সেগুলো নির্বাচন কমিশনের নজরে আনা হয়েছে বলেও উল্লেখ করেন তিনি।
শিক্ষক সমিতির সভাপতি রইছ উদ্দিন বলেন, দীর্ঘ ১৬ বছরের ফ্যাসিবাদবিরোধী আন্দোলন ও ২০২৪ সালের গণ-অভ্যুত্থানের পর দেশ যে নতুন বাংলাদেশ প্রত্যাশা করেছিল, সেই চেতনাই নির্বাচনী আচরণে প্রতিফলিত হওয়া উচিত। নির্বাচনে পক্ষ-বিপক্ষ থাকবে, এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু দিন শেষে সবাইকে ভোটার হিসেবে স্বাগত জানানোর মানসিকতা থাকতে হবে।
রইছ উদ্দিন বলেন, নির্বাচনে জয়-পরাজয়ের বাইরে ১৮ হাজার শিক্ষার্থী, শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীর সম্মিলিত স্বার্থই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। এই মানসিকতা শুধু মুখে নয়, আচরণেও দেখাতে হবে।
নির্বাচন চলাকালে কিছু কেন্দ্রে এজেন্টদের ভোটার তালিকা নিয়ে প্রবেশে জটিলতার কথা উল্লেখ করে রইছ উদ্দিন জানান, অভিযোগ পাওয়ার পর নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে আলোচনা করে সমস্যার সমাধান করা হয়েছে।
রইছ উদ্দিন বলেন, ‘শিক্ষক সমিতি কোনো নির্দিষ্ট প্যানেলের পক্ষে বা বিপক্ষে অবস্থান নেয় না। যে-ই নির্বাচিত হবেন, তিনিই আমাদের প্রতিনিধি। বিভাজন বা দোষারোপের রাজনীতি আমরা সমর্থন করি না।’