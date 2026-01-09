জিয়াউর রহমান ও খালেদা জিয়ার কবরে ইউট্যাবের শ্রদ্ধা নিবেদন

জিয়াউর রহমান ও খালেদা জিয়ার কবরে ইউট্যাবের শ্রদ্ধা নিবেদন
বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা ও সাবেক রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান এবং সদ্যপ্রয়াত চেয়ারপারসন ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার কবরে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করেছে ইউনিভার্সিটি টিচার্স অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (ইউট্যাব)। আজ শুক্রবার সকালে রাজধানীর শেরেবাংলা নগরে জিয়া উদ্যানে সংগঠনটির নেতাকর্মীরা এ শ্রদ্ধা জানান।
শ্রদ্ধা নিবেদন শেষে জিয়াউর রহমান ও খালেদা জিয়ার আত্মার মাগফিরাত কামনায় বিশেষ দোয়া ও মোনাজাত করা হয়।
পরে ইউট্যাবের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ওবায়দুল রহমান সাংবাদিকদের বলেন, ‘বাংলাদেশের গণতন্ত্রের মাতা ও জাতীয় ঐক্যের প্রতীক বেগম খালেদা জিয়া আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন। এই ক্ষতি অপূরণীয়।’
ওবায়দুল রহমান আরও বলেন, জীবদ্দশায় তিনি স্বামী, সন্তান ও ঘরবাড়ি হারিয়েছেন, তবু দেশপ্রেমের প্রশ্নে আপস করেননি। চিকিৎসকেরা বারবার বাইরে যাওয়ার পরামর্শ দিলেও তিনি এ দেশের মাটি কামড়েই পড়ে ছিলেন।
খালেদা জিয়া স্বৈরাচার এরশাদবিরোধী আন্দোলন থেকে শুরু করে দেশের মানুষের অধিকার আদায়ে জীবনপণ লড়াই করেছেন উল্লেখ করে ওবায়দুল রহমান বলেন, ‘তিনি গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত দেখে যেতে পারলেন না। তবে আমরা আশা করি, তাঁর স্বপ্ন বাংলাদেশে বাস্তবায়িত হবে এবং ভবিষ্যতে আর কোনো ফ্যাসিবাদের উত্থান ঘটবে না।’
সংগঠনটির মহাসচিব মোর্শেদ হাসান খান বলেন, ‘শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে ২০১২ সালে বেগম খালেদা জিয়া নিজ হাতে এই শিক্ষক সংগঠনটি গড়ে দিয়েছিলেন। আমরা সব সময় তাঁর পাশে ছিলাম।’
মোর্শেদ হাসান আরও বলেন, ‘বর্তমানে আমরা গণতন্ত্র অর্জনের পথে রয়েছি। আমরা চাই, একটি সুষ্ঠু নির্বাচনের মাধ্যমে জাতীয়তাবাদী দল বিএনপি তারেক রহমানের নেতৃত্বে রাষ্ট্র পরিচালনার সুযোগ পাক।’
এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সহ–উপাচার্য নুরুল ইসলাম, অধ্যাপক লুৎফর রহমান, কুড়িগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য রাশিদুল ইসলাম, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য কামরুল ইসলাম, পাবনা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য এস এম আবদুল্লাহ আউয়ালসহ ইউট্যাবের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতারা।