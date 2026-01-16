তারেক রহমানের সঙ্গে মার্কিন বাণিজ্য প্রতিনিধিদলের ভার্চ্যুয়াল বৈঠক

তারেক রহমানের সঙ্গে মার্কিন বাণিজ্য প্রতিনিধিদলের ভার্চ্যুয়াল বৈঠক
বিএনপির চেয়ারম্যান তারেক রহমানের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রশাসনের বাণিজ্য প্রতিনিধিদল ভার্চ্যুয়ালি বৈঠক করেছে। আজ শুক্রবার বাংলাদেশ সময় সকাল নয়টায় বৈঠকটি অনুষ্ঠিত হয়। বিএনপির চেয়ারম্যানের প্রেস সচিব সালেহ শিবলী বৈঠকের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।
সালেহ শিবলী জানান, যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্য প্রতিনিধি (ইউএস ট্রেড রিপ্রেজেন্টেটিভ) জেমিসন গ্রিয়ারের নেতৃত্বে একটি উচ্চপর্যায়ের প্রতিনিধিদল এই আলোচনায় অংশ নেয়। বৈঠকে মূলত বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যকার দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্য সম্পর্ক, পারস্পরিক শুল্কহার এবং ভবিষ্যতের অর্থনৈতিক সহযোগিতার বিভিন্ন দিক নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে।
ভার্চ্যুয়াল এই বৈঠকে মার্কিন প্রতিনিধিদলে আরও ছিলেন দক্ষিণ ও মধ্য এশিয়াবিষয়ক সহকারী বাণিজ্য প্রতিনিধি ব্রেন্ডান লিঞ্চ এবং দক্ষিণ ও মধ্য এশিয়াবিষয়ক পরিচালক এমিলি অ্যাশবি। বিএনপির পক্ষ থেকে বৈঠকে তারেক রহমানের পররাষ্ট্র উপদেষ্টা ও দলের যুগ্ম মহাসচিব হুমায়ুন কবির অংশ নেন।