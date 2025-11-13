রাজনীতি

আওয়ামী লীগের ‘লকডাউন’ চলছে অনলাইনে: ইনকিলাব মঞ্চ

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা
রাজধানীর শাহবাগে সংক্ষিপ্ত সমাবেশে বক্তব্য দেন ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র শরিফ ওসমান হাদি। আজ বৃহস্পতিবার বেলা সাড়ে ১১টার দিকেছবি: প্রথম আলো

ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র শরিফ ওসমান হাদি বলেছেন, আওয়ামী লীগের (কার্যক্রম নিষিদ্ধ) নেতারা স্যুটকেস গুছিয়ে দেশ ছেড়ে চলে গেছেন। এখন তাঁরা বাংলাদেশে ‘লকডাউন’ ডেকেছেন। অনলাইনে সেই লকডাউন চলছে। তাঁদের নেতা-কর্মীরা বাংলামোটরে ‘জয়’ বলে যাত্রাবাড়ী গিয়ে ‘বাংলা’ বলছেন। দলটির নেতা-কর্মীরা দিল্লিতে একটি ম্যারাথন আয়োজন করতে পারেন। একমাত্র সেখানেই তাঁরা চ্যাম্পিয়ন হতে পারবেন।

আজ বৃহস্পতিবার বেলা সাড়ে ১১টার দিকে রাজধানীর শাহবাগে এক সংক্ষিপ্ত সমাবেশে শরিফ ওসমান হাদি এসব কথা বলেন। এরপর ‘গণহত্যার বিচার বানচাল করতে গণহত্যাকারী ফ্যাসিস্ট আওয়ামী লীগের দেশবিরোধী ষড়যন্ত্রের প্রতিবাদে জজবা জমায়েত ও প্রতিরোধ মিছিল’ বের করে ইনকিলাব মঞ্চ। মিছিলটি শাহবাগ থেকে শুরু হয়ে গুলিস্তানে আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের দিকে যায়।

প্রতিষ্ঠার সময় থেকে আওয়ামী লীগের সঙ্গে বাংলাদেশের শিকড়ের সম্পর্ক নেই বলে সমাবেশে মন্তব্য করেন শরিফ ওসমান হাদি। তিনি বলেন, শেখ হাসিনা নিজে দিল্লিতে, তাঁর ছেলে আমেরিকায়, মেয়ে লন্ডনে বসে এ দেশের মানুষকে ৫ হাজার টাকা, ৮ হাজার টাকা দিয়ে রাস্তায় নামিয়ে দিচ্ছেন। প্রতিষ্ঠার সময় থেকেই আওয়ামী লীগের সঙ্গে বাংলাদেশের শিকড়ের সম্পর্ক নেই। সম্পর্ক থাকলে গণপ্রতিরোধের পর তারা দেশে থেকেই মানুষের সঙ্গে লড়াই করত।

ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র বলেন, আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল শেখ হাসিনার বানানো। এখানকার নিয়মকানুন আওয়ামী লীগের বানানো। তারপরও তাঁর বানানো আদালতে হাজির হতে সমস্যা কিসের। শেখ হাসিনা বিচারিক কাঠগড়ায় দাঁড়াক। এরপর যদি মনে হয় তাঁর সঙ্গে ন্যায়বিচার হয়নি, তাহলে আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতে যাক।

আওয়ামী লীগের রাজনীতি মানেই আগুনের রাজনীতি বলে মন্তব্য করেন শরিফ ওসমান হাদি। তিনি বলেন, আওয়ামী লীগ এ দেশে কোনো রাজনীতি করতে পারেনি। ১৯৯৬ সালে তারা আন্দোলনের নামে অরাজকতা করেছে, মানুষ পুড়িয়ে মেরেছে। পরবর্তী সময়ে গত ১৫ বছর নিজেদের মালিকানাধীন বাসে আগুন দিয়ে বিএনপি-জামায়াতের ওপর দায় চাপিয়েছে। সেগুলোকে আগুন-সন্ত্রাস হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে। কিন্তু দুই দিন আগে ময়মনসিংহে আগুন দিয়ে এক চালককে কয়লা বানিয়ে ফেলেছে, সেটিকে কেউ আগুন-সন্ত্রাস বলছে না।

বিএনপির প্রতি ইঙ্গিত করে ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র বলেন, যেসব রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগের মামলা তুলে নেওয়ার কথা বলছে, তারা যেন স্বীকার করে, গত এক বছরে আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীদের কাছ থেকে টাকা খাওয়ার জন্যই তাঁদের বিরুদ্ধে মামলা করা হয়েছে। কোনো দল যেন আওয়ামী রাজনীতি পুনর্বাসনের সাহস না দেখায়।

সমাবেশে ডাকসুর মুক্তিযুদ্ধ ও গণতান্ত্রিক আন্দোলন–বিষয়ক সম্পাদক ফাতিমা তাসনিম জুমা বলেন, গত বছরের জুলাই-আগস্টের গণ-অভ্যুত্থানের মাধ্যমে ফ্যাসিবাদ তাড়ানো হয়েছে। আজীবন যতবার ফ্যাসিবাদ মাথাচাড়া দিয়ে উঠবে, ততবার তাদের প্রতিহত করা হবে।

