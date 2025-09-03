জুলাই সনদ চূড়ান্ত ও বাস্তবায়নের পদ্ধতি নির্ধারণে বৈঠকের সিদ্ধান্ত ঐকমত্য কমিশনের

জুলাই সনদ চূড়ান্ত ও বাস্তবায়নের পদ্ধতি নির্ধারণে বৈঠকের সিদ্ধান্ত ঐকমত্য কমিশনের
জুলাই সনদ চূড়ান্তকরণ ও বাস্তবায়নের উপায় ও পদ্ধতি নির্ধারণে বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে বৈঠক করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে জাতীয় ঐকমত্য কমিশন। আজ বুধবার জাতীয় সংসদ ভবনে অবস্থিত কমিশন কার্যালয়ের সম্মেলনকক্ষে অনুষ্ঠিত এক সভায় এ সিদ্ধান্ত হয় বলে সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, সনদ চূড়ান্তকরণ ও বাস্তবায়নের উপায় ও পদ্ধতি নির্ধারণে এরই মধ্যে রাজনৈতিক দলগুলোর কাছ থেকে পাওয়া পরামর্শ ও সুপারিশমালা পর্যালোচনা করা হয়েছে। আজও কয়েকটি দল এ বিষয়ে মতামত জমা দিয়েছে। এসব মতামতকে বিবেচনায় নিয়ে বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে বৈঠক করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।
সভায় কমিশনের সহসভাপতি অধ্যাপক আলী রীয়াজ, সদস্য বদিউল আলম মজুমদার, বিচারপতি মো. এমদাদুল হক, সফর রাজ হোসেন ও মো. আইয়ুব মিয়া এবং ঐকমত্য গঠন প্রক্রিয়ায় যুক্ত প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী মনির হায়দার সভায় উপস্থিত ছিলেন।
জুলাই জাতীয় সনদ চূড়ান্ত করতে এরই মধ্যে ২৮টি রাজনৈতিক দলের সঙ্গে অনানুষ্ঠানিকভাবে সভা করেছে ঐকমত্য কমিশন। এই প্রক্রিয়ায় কমিশন রাজনৈতিক দলগুলোর কাছে সনদ বাস্তবায়নের পদ্ধতি ও প্রক্রিয়া সম্পর্কে মতামত আহ্বান করে। এখন পর্যন্ত ২৬টি দলের পক্ষ থেকে মতামত পাওয়া গেছে বলে জানিয়েছে কমিশন।
জাতীয় ঐকমত্য কমিশন সূত্র জানায়, বিদ্যমান পরিস্থিতিতে কমিশন মনে করছে, সনদ বাস্তবায়নের পদ্ধতি জুলাই সনদের অংশ করা হলে কোনো কোনো দল তাতে সই না করার আশঙ্কা আছে। এ ছাড়া জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের কার্যপরিধিতে বাস্তবায়নের উপায় নির্ধারণের বিষয়টি উল্লেখ ছিল না।
গত ২৯ জুলাই ৩০টি দলকে জুলাই সনদের একটি প্রাথমিক খসড়া দিয়েছিল জাতীয় ঐকমত্য কমিশন। প্রাথমিক খসড়া নিয়ে দলগুলোর মতামতের পরিপ্রেক্ষিতে ‘সমন্বিত খসড়া’ তৈরি করে গত ১৬ আগস্ট দলগুলোকে দেওয়া হয়। এটি নিয়ে ২৯টি রাজনৈতিক দল তাদের মতামত দিয়েছে।