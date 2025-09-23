রাজনীতি

কার্যক্রম নিষিদ্ধ আ.লীগ ও এর অঙ্গসংগঠনের ১৩ নেতা–কর্মী গ্রেপ্তার

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা
গ্রেপ্তারপ্রতীকী ছবি

রাজধানীর বিভিন্ন স্থানে অভিযান চালিয়ে ২৪ ঘণ্টায় কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগ ও এর অঙ্গসংগঠনের ১৩ নেতা–কর্মীকে গ্রেপ্তার করেছে ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) গোয়েন্দা বিভাগ (ডিবি)। আজ মঙ্গলবার ডিএমপির গণমাধ্যম ও জনসংযোগ বিভাগ এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানায়।

গ্রেপ্তার ব্যক্তিদের মধ্যে আছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্যার এ এফ রহমান হল ছাত্রলীগের সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক ও মুক্তিযুদ্ধ মঞ্চের কেন্দ্রীয় সভাপতি এ এস এম আল সনেট (৩৬), খিলক্ষেত থানা ছাত্রলীগের সহসভাপতি কাজী আইনুল আসিফ (২৬), ঝিকরগাছার ১১ নম্বর বাঁকড়া ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান ও বাঁকড়া ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ নিছার আলী (৫৫), সূত্রাপুর থানা আওয়ামী মৎস্যজীবী লীগ দক্ষিণের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আমিনুল হক ফয়সাল (৪৫), ঢাকা মহানগর দক্ষিণ আওয়ামী লীগের আইনবিষয়ক সম্পাদক মুরসালিন তালুকদার (৩৪), আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য মুহম্মদ আনিসুর রহমান (৫৭), আমতলী উপজেলা আওয়ামী লীগের সদস্য মাহবুবুল ইসলাম (৩৪), আমতলী উপজেলা মহিলা আওয়ামী লীগের সভানেত্রী নুসরাত জাহান (৪৬), লালবাগ থানা ছাত্রলীগের সাবেক সহসভাপতি বেলাল হোসেন (২৯), মানিকগঞ্জ পৌর আওয়ামী লীগের সভাপতি আরশেদ আলী বিশ্বাস (৫৭), তিতুমীর কলেজ ছাত্রলীগের সাবেক সহসভাপতি অভিমুন্য বিশ্বাস অভি (৩৫), ছাত্রলীগের সক্রিয় কর্মী মো. আকাশ (২৫) ও আওয়ামী লীগের সক্রিয় কর্মী মো. রিপন (৩৮)।

ডিবি সূত্রে জানা গেছে, সোমবার দুপুর থেকে মঙ্গলবার সকাল পর্যন্ত রাজধানীর বিভিন্ন থানা এলাকায় পৃথক অভিযানে তাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়। বাড্ডা, মতিঝিল, বনশ্রী, রমনা, ধানমন্ডি, যাত্রাবাড়ী, মুগদা ও রামপুরা এলাকায় এসব অভিযান চালানো হয়।

ডিবি কর্মকর্তারা জানান, গ্রেপ্তার ব্যক্তিদের মধ্যে কয়েকজনের বিরুদ্ধে আগেই মামলা রয়েছে। বরগুনার আমতলী উপজেলা আওয়ামী লীগের সদস্য মাহবুবুল ইসলামের বিরুদ্ধে স্থানীয় থানায় একাধিক মামলা আছে।

গ্রেপ্তার ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে বলে জানিয়েছে ডিবি।

