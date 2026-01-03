খালেদা জিয়া জনগণকে ফ্যাসিবাদী দুঃশাসনের মুখে লড়াই করতে শিখিয়েছেন: রিজভী

খালেদা জিয়া জনগণকে ফ্যাসিবাদী দুঃশাসনের মুখে লড়াই করতে শিখিয়েছেন: রিজভী
বিএনপির জ্যেষ্ঠ যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী বলেছেন, বিএনপির প্রয়াত চেয়ারপারসন ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া মৃত্যুর আগ পর্যন্ত দেশের মানুষের পাশে ছিলেন। তিনি দেশের মানুষকে শিখিয়েছেন, কীভাবে ফ্যাসিবাদী দুঃশাসনের মুখে গণতন্ত্রের জন্য লড়াই করতে হয়।
আজ শনিবার বেলা ১১টার দিকে রাজধানীর জিয়া উদ্যানে খালেদা জিয়ার কবর জিয়ারত করে এ কথা বলেন রুহুল কবির রিজভী।
রুহুল কবির রিজভী বলেন, ‘খালেদা জিয়া গোটা জাতিকে উদ্বুদ্ধ করেছেন, গোটা জাতিকে জাগিয়েছেন। কীভাবে স্বৈরাচারী, স্বেচ্ছাচারী, ফ্যাসিবাদী দুঃশাসনের মুখে গণতন্ত্রের জন্য লড়াই করতে হয়, কীভাবে অনেক দুঃখকষ্টেও জনগণের পাশে থাকতে হয়, সেটি তিনি দেখিয়েছেন।’
রুহুল কবির রিজভী অভিযোগ করেন, মিথ্যা মামলায় খালেদা জিয়াকে কারাগারে বন্দী রাখার সময় তাঁকে ভুল চিকিৎসা দেওয়া হয়। তার খাবারে সন্দেহজনক কিছু মেশানো হতো কি না, তা নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেন তিনি। তিনি বলেন, মানুষ দেখেছে, কীভাবে হেঁটে তিনি কারাগারে গেছেন; কিন্তু হুইলচেয়ারে করে সেখান থেকে বের হয়েছিলেন।’
কারাগারে থাকার সময় খালেদা জিয়াকে সঠিক চিকিৎসা নিতে দেওয়া হয়নি বলেও উল্লেখ করেন রুহুল কবির রিজভী।
আজ খালেদা জিয়ার কবর জিয়ারত করেন জাতীয়তাবাদী মহিলা দলের নেতা–কর্মীরা। এ সময় রিজভী বলেন, বেগম খালেদা জিয়া নিজ হাতে এ দলটি প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি বলেন, খালেদা জিয়ার দেখানো পথ ও আদর্শে এগিয়ে গেলেই জাতীয়তাবাদী সব শক্তি নিজেদের সমুন্নত রাখতে পারবে। দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বকে আঁকড়ে ধরে রাখতে পারবে।
এ সময় উপস্থিত ছিলেন জাতীয়তাবাদী মহিলা দলের সভাপতি আফরোজা আব্বাস ও সাধারণ সম্পাদক সুলতানা আহাম্মেদসহ দলটির নেতা–কর্মীরা।