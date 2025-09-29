রাজনীতি

নির্বাচন পর্যবেক্ষক পাঠাতে সমঝোতা স্মারক সই করবে ইইউ

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা
ইউরোপীয় ইউনিয়নের (ইইউ) প্রাক্‌-নির্বাচনী বিশেষজ্ঞ প্রতিনিধিদলের সঙ্গে বৈঠকের পর সাংবাদিকদের ব্রিফ করেন ইসি সচিব আখতার আহমেদ। আজ সোমবার দুপুরে নির্বাচন ভবনেছবি: নির্বাচন কমিশনের সৌজন্যে

আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনে পর্যবেক্ষক পাঠাতে নির্বাচন কমিশন (ইসি) ও পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে ত্রিপক্ষীয় সমঝোতা স্মারক (এমওইউ) সই করতে চায় ইউরোপীয় ইউনিয়ন (ইইউ)। আজ সোমবার ইইউর পক্ষ থেকে ইসিকে সমঝোতা স্মারকের একটি খসড়া দেওয়া হয়েছে। তারা নির্বাচন পর্যবেক্ষণে মোট ১৫০ জন পর্যবেক্ষক পাঠাতে চায়।

আজ সোমবার দুপুরে নির্বাচন ভবনে ইইউর প্রাক্‌-নির্বাচনী বিশেষজ্ঞ দলের প্রতিনিধিদের সঙ্গে বৈঠক শেষে ইসি সচিব আখতার আহমেদ সাংবাদিকদের এ তথ্য জানান। তিনি বলেন, যে খসড়াটি দেওয়া হয়েছে, সেটা পর্যালোচনা করে ইসি স্বাক্ষরের বিষয়ে এগোবে।

প্রতিনিধিদল কিছু বিষয়ে ‘ক্ল্যারিফিকেশন’ (ব্যাখ্যা) চেয়েছে উল্লেখ করে ইসি সচিব বলেন, ‘ওনারা (ইইউ) একটা এমওইউ করবেন আমাদের সঙ্গে। ফরেন মিনিস্ট্রি, আমাদের সঙ্গে এবং ইইউ—একটা ত্রিপক্ষীয় এমওইউ হবে, যে এমওইউর ধারাবাহিকতায় ওনাদের প্রতিনিধিদল আসবে।’

ইসি সচিব জানান, প্রতিনিধিদল ধারণা দিয়েছে, ১৫০ জনের মতো পর্যবেক্ষক আসবেন। তবে সবাই একসঙ্গে আসবেন না। ধাপে ধাপে আসবেন।

সাধারণত নির্বাচনের আগে নির্বাচন পর্যবেক্ষণের জন্য আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষকদের আবেদন আহ্বান করে ইসি। এ জন্য সমঝোতা স্মারক করা হয় না। এবার কেন নির্বাচন পর্যবেক্ষকের জন্য এমওইউ প্রয়োজন হচ্ছে, এমন প্রশ্নের জবাবে ইসি সচিব সাংবাদিকদের বলেন, ‘এটা ওনাদের স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিউর (এসওপি), আমাকে বলেছেন যেটা যে এটা ওনাদের এসওপি। সে অনুযায়ী, আমাদের একটা খসড়া দিয়ে গেছেন।’

আগে কখনো এমন এমওইউ করা হয়েছি কি না, এমন প্রশ্নের জবাবে ইসি সচিব বলেন, তিনি আগে নির্বাচন কমিশনে কাজ করেননি। তাঁর পূর্ব অভিজ্ঞতা নেই।

খসড়াতে কী আছে, জানতে চাইলে ইসি সচিব বলেন, তিন মিনিট আগে তিনি খসড়াটা পেয়েছেন। তাঁর স্মৃতিশক্তি এত ভালো নয় যে ফটোগ্রাফিক মেমোরি থেকে তিনি বলতে পারবেন।

ইসি সচিব আখতার আহমেদ বলেন, ইইউর প্রতিনিধিদল যে খসড়াটি দিয়েছে, ইসি সেটা পর্যালোচনা করবে। ইসির কোনো পর্যবেক্ষণ থাকলে সেটা তাদের জানানো হবে।

