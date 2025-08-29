দেশে উগ্রবাদের রাজনীতি ফিরিয়ে আনার ষড়যন্ত্র চলছে: মির্জা ফখরুল

দেশে উগ্রবাদের রাজনীতি ফিরিয়ে আনার ষড়যন্ত্র চলছে: মির্জা ফখরুল
দেশে মধ্যপন্থা ও উদার পন্থার রাজনীতি ও গণতন্ত্রকে সরিয়ে উগ্রবাদের রাজনীতি ফিরিয়ে আনার ষড়যন্ত্র চলছে বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। তিনি বলেছেন, এটি বাংলাদেশের জন্য চরম ক্ষতিকর হবে।
সৈয়দা ফাতেমা সালামের লেখা ‘রক্তাক্ত জুলাই’ বইয়ের মোড়ক উন্মোচনে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এ কথা বলেন মির্জা ফখরুল। আজ শুক্রবার জাতীয় প্রেসক্লাবের আবদুস সালাম হলে এ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।
সভায় মির্জা ফখরুল বলেন, ‘একটা ষড়যন্ত্র চলছে, সে ষড়যন্ত্রটা হচ্ছে, মধ্যপন্থা রাজনীতি, উদার পন্থার রাজনীতি, উদারপন্থী গণতন্ত্রকে সরিয়ে দিয়ে একটা উগ্রবাদের রাজনীতি নিয়ে আসার। এটি বাংলাদেশের জন্য চরম ক্ষতিকর হবে। সে জন্য উদারপন্থী গণতন্ত্রকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য সবাইকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করতে হবে।’
সভায় মির্জা ফখরুল বলেন, ‘আমি সব সময় যেটা বলি, নির্বাচন হবেই এবং যে সময়ের মধ্যে ঘোষণা দেওয়া হয়েছে, সে সময়ের মধ্যেই হবে। এ কারণেই যে, এর কোনো বিকল্প নাই। যদি নির্বাচন বন্ধ করা হয় তাহলে এ জাতি প্রচণ্ড রূপে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। ফ্যাসিবাদের ফিরে আসার সম্ভাবনা অনেক বাড়বে।’
গতকাল নির্বাচন কমিশন রোডম্যাপ ঘোষণা করেছে উল্লেখ করে মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেন, ‘রাজনৈতিক দলগুলো, প্রতিষ্ঠান এবং সরকার সবাই মিলে যদি আমরা এটিকে সামনে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারি, তাহলে আমরা একটি লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারব।’ তিনি আরও বলেন, ‘মাঝে মাঝে হতাশ হই যখন দেখি, কিছু দুর্বৃত্তের কারণে আমাদের এত দিনকার লড়াই, সংগ্রাম ও স্বপ্ন সেটা কেন জানি গ্ল্যান হয়ে যাচ্ছে।’
যা কিছু সংস্কার হয়েছে বিএনপির হাত ধরে হয়েছে বলে দাবি মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরের। তিনি বলেন, ‘অনেকে বলে আমরা সংস্কার করছি না। আমাদের বিরুদ্ধে এমনভাবে প্রচারণা চালানো হচ্ছে যে আমরা সংস্কার চাচ্ছি না, সংস্কারের কথা তো প্রথম বিএনপি বলেছে। বাংলাদেশের যা কিছু সংস্কার হয়েছে তা বিএনপির হাত ধরেই হয়েছে।’
কতগুলো রাজনৈতিক দল মিথ্যা ও ভুল প্রচারণা করে বিএনপিকে হেয় প্রতিপন্ন করতে চায় অভিযোগ বিএনপির মহাসচিবের। তিনি বিএনপি নেতা–কর্মীদের দলের সুনাম ক্ষুণ্ন হয়ে এমন কাজ না করার আহ্বান জানান। নেতা–কর্মীদের উদ্দেশে বলেন, ‘এখন আপনারা ক্ষমতার কাছে আসেননি। অনেক চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্র আছে। সেগুলোকে মোকাবিলা করে আপনাদের ভালো কাজ দিয়ে, ঐক্য নিয়ে জনগণের কাছে যেতে হবে।’
মির্জা ফখরুল ইসলাম বলেন, সত্য কথা, জুলাই–আগস্টে ছাত্ররা বেরিয়ে এসেছিল। কিন্তু পরে সাধারণ মানুষ এতে যোগ দিয়েছেন বলে ফ্যাসিবাদ পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়েছে।
আজকে মানুষ একটা পরিবর্তন চায়, সে পরিবর্তনটা বিএনপির কাছে চায় বলে দাবি বিএনপির এই নেতার। তিনি বলেন, বাংলাদেশের মানুষ বিএনপির ওপর তাকিয়ে আছে তারা কীভাবে গণতন্ত্রকে পুরোপুরি প্রতিষ্ঠা করবে।
মোড়ক উন্মোচনে সভাপতিত্ব করেন কবি, সাংবাদিক বিএনপির চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা কাউন্সিলের সদস্য আবদুল হাই শিকদার।
সভায় প্রধান বক্তা ছিলেন বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের উপদেষ্টা মাহাদী আমিন। আরও বক্তব্য দেন বিএনপির চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা আবদুস সালাম, ড্যাবের সভাপতি অধ্যাপক জাহানারা লাইজু প্রমুখ।