ডাকসু নির্বাচনে এলইডি স্ক্রিনে সরাসরি দেখানো হবে ভোট গণনা: নির্বাচন কমিশন
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) ও হল সংসদ নির্বাচন স্বচ্ছ করতে নানা পদক্ষেপ নিয়েছে নির্বাচন কমিশন। ভোট গ্রহণের আগে সাংবাদিকদের সামনে ফাঁকা ব্যালট বাক্স সিলগালা করা হবে। পরে ভোটকেন্দ্রের সামনে ভোট গণনা ‘সরাসরি’ এলইডি স্ক্রিনে দেখানো হবে।
রোববার ডাকসু নির্বাচনের প্রধান রিটার্নিং কর্মকর্তা অধ্যাপক মোহাম্মদ জসীম উদ্দিন পৃথক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানিয়েছেন।
অন্য একটি বিজ্ঞপ্তিতে নির্বাচন কমিশন বলেছে, ডাকসু ও হল সংসদ নির্বাচনে ভোটাররা ব্যাগ, মোবাইল ফোন, স্মার্ট ওয়াচ, যেকোনো ধরনের ইলেকট্রনিক ডিভাইস, পানির বোতল ও তরল কোনো পদার্থ নিয়ে ভোটকেন্দ্রে প্রবেশ করতে পারবেন না।
৯ সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার সকাল ৮টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসের আটটি কেন্দ্রে ডাকসু ও হল সংসদের ভোট গ্রহণ হবে। নির্বাচনে মোট ভোটার সংখ্যা ৩৯ হাজার ৮৭৪। এর মধ্যে ১৩টি ছাত্র হলে ভোটার সংখ্যা ২০ হাজার ৯১৫ এবং পাঁচটি ছাত্রী হলে ১৮ হাজার ৯৫৯।
এবার কেন্দ্রীয় সংসদে ২৮টি পদে মোট ৪৭১ জন প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। আর ১৮টি হল সংসদে ভোটের লড়াইয়ে নেমেছেন ১ হাজার ৩৫ জন। প্রতিটি হল সংসদে ১৩টি করে মোট পদের সংখ্যা ২৩৪।