নির্বাচন করছেন না আনোয়ার হোসেন মঞ্জু, রুহুল আমিন হাওলাদার ও ফিরোজ রশীদ

নির্বাচন করছেন না আনোয়ার হোসেন মঞ্জু, রুহুল আমিন হাওলাদার ও ফিরোজ রশীদ
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন সামনে রেখে ঘটা করে ‘জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট’ নামে নতুন জোট গঠন করলেও ভোটে অংশ নিচ্ছেন না দুই জাতীয় পার্টির (জেপি ও জাপা) শীর্ষস্থানীয় তিন নেতা আনোয়ার হোসেন মঞ্জু, এ বি এম রুহুল আমিন হাওলাদার, কাজী ফিরোজ রশীদসহ অনেক নেতা।
তবে ফ্রন্টে থাকা জাতীয় পার্টির (একাংশ) চেয়ারম্যান আনিসুল ইসলাম মাহমুদ (চট্টগ্রাম-৫) ও নির্বাহী চেয়ারম্যান মুজিবুল হক চুন্নু (কিশোরগঞ্জ-৩) নির্বাচন করছেন। তাঁরা মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন।
৯ ডিসেম্বর জাতীয় পার্টি (একাংশ) ও জাতীয় পার্টির (জেপি) নেতৃত্বে জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রন্টের (এনডিএফ) আত্মপ্রকাশ হয়। মোট ১৮টি দল নিয়ে গঠিত এই জোট ২৩ ডিসেম্বর জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ১২২ আসনে প্রার্থী ঘোষণা করে।
জেপির দায়িত্বশীল সূত্র জানিয়েছে, আনোয়ার হোসেন মঞ্জু পিরোজপুর-২ (কাউখালী, ভান্ডারিয়া, নেছারাবাদ) আসনে মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেছিলেন। তবে তিনি মনোনয়নপত্র জমা দেননি। শারীরিক অসুস্থতার কারণ দেখিয়ে তিনি নির্বাচনে অংশ না নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।
জাতীয় পার্টির (একাংশ) মহাসচিব ও জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রন্টের মুখপাত্র এ বি এম রুহুল আমিন হাওলাদার ও জাতীয় পার্টির (একাংশ) জ্যেষ্ঠ কো-চেয়ারম্যান কাজী ফিরোজ রশীদও মনোনয়নপত্র জমা দেননি। তাঁরা দুজনই বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।
রুহুল আমিন হাওলাদার বলেছেন, ‘ব্যক্তিগত কারণে আমি নির্বাচন করছি না।’
রুহুল আমিন হাওলাদারের স্ত্রী সাবেক সংসদ সদস্য নাসরিন জাহানও নির্বাচনে অংশ নেবেন না বলে প্রতিবেদককে জানিয়েছেন হাওলাদার।
কাজী ফিরোজ রশীদ ঢাকা–১০ ও গোপালগঞ্জ–৩ আসনে মনোনয়নপত্র নিয়েছিলেন। আর রুহুল আমিন হাওলাদার বরিশাল–১ ও তাঁর স্ত্রী নাসরিন জাহান বরিশাল–৬ (বাকেরগঞ্জ) আসনে মনোনয়নপত্র নিয়েছিলেন।