খালেদা জিয়া আপসহীন না থাকলে জুলাই গণ–অভ্যুত্থান হতো না: ফরহাদ মজহার

খালেদা জিয়া আপসহীন না থাকলে জুলাই গণ–অভ্যুত্থান হতো না: ফরহাদ মজহার
সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও বিএনপির চেয়ারপারসন খালেদা জিয়া আপসহীন না থাকলে জুলাই গণ-অভ্যুত্থান হতো না বলে মন্তব্য করেছেন কবি ও চিন্তক ফরহাদ মজহার। আজ মঙ্গলবার সন্ধ্যায় রাজধানীর গুলশানে বিএনপির চেয়ারপারসনের রাজনৈতিক কার্যালয়ের সামনে সাংবাদিকদের তিনি এ কথা বলেন। এর আগে তিনি কার্যালয়ে রাখা শোক বইয়ে সই করেন।
ফরহাদ মজহার বলেন, ‘একটা কথা খুব পরিষ্কার করে বলতে চাই, খালেদা জিয়ার ওপর যে দীর্ঘ সময় ধরে নিপীড়ন চলেছিল, সেই সময়ে তিনি যদি আপসহীনতা, দৃঢ়তা ধরে না রাখতেন, তাহলে জুলাই গণ–অভ্যুত্থান হতো না। পরে জুলাই গণ–অভ্যুত্থানের নেতৃত্ব নিয়ে অনেকে কাড়াকাড়ি করে, অনেকে নেতৃত্ব দাবি করে। নেতৃত্ব তো জনগণই দেয়। কিন্তু তাঁর আপসহীনতা, নীরবে লড়াই চালিয়ে যাওয়ার প্রশংসা করতেই হবে। এই ভাবমূর্তি তিনি যদি তৈরি না করতে পারতেন, নিঃসন্দেহে জুলাই গণ–অভ্যুত্থান হতো না।’
ফরহাদ মজহার বলেন, ‘তাঁর অনুপস্থিতিতে আমরা কোন দিকে যাব, সেটা আমাদের তাঁর কথা স্মরণ রেখে সবার মধ্যে আলাপ-আলোচনা করতে হবে। রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত হওয়া দরকার। শুধুই রাজনৈতিক দলের মধ্যে সিদ্ধান্ত নয়। জনগণের অভিপ্রায়কে ধরে রাখার জন্য আশা করব বিএনপি জনগণের সঙ্গে কথা বলবে। দল হিসেবে বিএনপি কতটা জনগণের প্রতিনিধিত্ব করবে, এটা তাঁরা বিবেচনা করে দেখবেন।’
বিএনপির ওপর ‘বড় দায়িত্ব’ এসে গেছে মন্তব্য করে ফরহাদ মজহার বলেন, ‘সার্বভৌমত্বের প্রশ্নে, স্বাধীনতার প্রশ্নে, আগামী দিনে আমরা বিশ্বসভায় কী করে দাঁড়াব, ভারত–যুক্তরাষ্ট্রকে কী করে মোকাবিলা করব, চীনের সঙ্গে কী করে সৌহার্দ্য রাখব, বিভিন্ন ক্ষেত্রে আজকে বিএনপির ওপর অনেক গুরুদায়িত্ব। সে ক্ষেত্রে বিএনপির নেতৃত্ব যাঁরা আছেন, আশা করি তাঁরা সেটা সঠিকভাবে পালন করবেন। দল সব সময় জনগণকে প্রতিনিধিত্ব করে না। দলের বাইরেও জনগণ থাকে, দলের বাইরেও অনেক চিন্তা থাকে, যেটা দলের জন্য উপকারী হয়।’
এখানে খালেদা জিয়া অনন্য ছিলেন উল্লেখ করে ফরহাদ মজহার বলেন, ‘তিনি কখনো তাঁর পরামর্শ এবং সিদ্ধান্ত শুধু দলের নেতাদের সঙ্গে বসে নেননি। সমাজে যাদেরই তাঁর প্রয়োজনীয় মনে হয়েছে, গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়েছে, তিনি কথা বলেছেন। এমন অসাধারণ নেতৃত্ব আমরা আবার পাব কি না, সন্দেহ রয়েছে।’