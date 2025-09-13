রাজনীতি

বাবার কবর জিয়ারত করে নির্বাচনী প্রচার শুরু করবেন জোনায়েদ সাকি

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা
জোনায়েদ সাকি

ব্রাহ্মণবাড়িয়ার বাঞ্ছারামপুর উপজেলার চরলহনিয়াতে বাবার কবর জিয়ারত ও পুষ্পস্তবক অর্পণ করে মাথাল মার্কার নির্বাচনী প্রচার শুরু করবেন গণসংহতি আন্দোলনের প্রধান সমন্বয়কারী জোনায়েদ সাকি। বৃহস্পতিবার সকাল ৯টায় প্রচারে নামবেন তিনি।

বুধবার এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে। এতে বলা হয়, বৃহস্পতিবার প্রচারণা শুরু করে ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৬ আসনের অন্তর্গত বিভিন্ন ইউনিয়নে আগামী ১০ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত প্রচারণা চালাবেন জোনায়েদ সাকি।

‘ফ্যাসিবাদবিরোধী যুগপৎ আন্দোলন’–এর সঙ্গী হিসেবে জোনায়েদ সাকিকে সমর্থন জানিয়েছে বিএনপি। দলটি সমঝোতার মাধ্যমে এই আসন গণসংহতি আন্দোলনকে ছেড়ে দিয়েছে।

সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত সবার জন্য বিনা মূল্যে মানসম্মত শিক্ষা, সর্বজনীন স্বাস্থ্য কার্ড, উন্নত চিকিৎসা, কর্মসংস্থান বৃদ্ধি, কৃষকের ন্যায্যমূল্য ও সার–বীজের নিশ্চয়তা, প্রবাসীদের অধিকার, উন্নত যোগাযোগব্যবস্থা, তরুণদের দক্ষতা বৃদ্ধিতে প্রশিক্ষণকেন্দ্র এবং নারীর অধিকার ও নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি নিয়ে নির্বাচনের মাঠে প্রচারে নামতে যাচ্ছেন জোনায়েদ সাকি।

প্রচার চলার সময় নিজ এলাকার ভোটারদের দোয়া, সমর্থন, আর্থিক অনুদান ও প্রচারের কাজে যুক্ত হওয়ার জন্য আহ্বান জানিয়েছেন এই প্রার্থী। একই সঙ্গে সারা দেশে মাথাল মার্কার প্রার্থীদের জয়যুক্ত করার আহ্বান জানিয়েছেন গণসংহতি আন্দোলনের প্রধান সমন্বয়কারী।

গণসংহতি আন্দোলনের ১৭ জন প্রার্থী মাথাল মার্কা নিয়ে নির্বাচনের মাঠে আছেন বলে সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়। তাঁরা হলেন জোনায়েদ আবদুর রহিম সাকি (ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৬), তাসলিমা আখতার (ঢাকা-১২), সৈয়দ মো. হাসান মারুফ রুমী (চট্টগ্রাম-৯), বাচ্চু ভূঁইয়া (ঢাকা-৩), দীপক কুমার রায় (লালমনিরহাট-৩), তারিকুল ইসলাম সুজন (নারায়ণগঞ্জ-৫), অঞ্জন দাস (নারায়ণগঞ্জ-৩), ফাতেমা রহমান বীথি (টাঙ্গাইল-৫), জাহিদুল আলম আল-জাহিদ (চট্টগ্রাম-৪), নাছির উদ্দীন তালুকদার (চট্টগ্রাম-৬), নাহিদা জাহান (ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৫), তাহামিদা ইসলাম তানিয়া (নাটোর-২), মোস্তাফিজুর রহমান রাজীব (ময়মনসিংহ-৪), নজরুল ইসলাম সরকার (ময়মনসিংহ-৫), এ কে এম শামসুল আলম (ময়মনসিংহ-১০), সেন্টু আলী (নাটোর-১) ও ফিদেল নঈম (জামালপুর-৩)।

