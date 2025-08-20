ডাকসু নির্বাচনে ২৮ পদে মনোনয়নপত্র জমা পড়েছে ৫০৯টি

ডাকসু নির্বাচনে ২৮ পদে মনোনয়নপত্র জমা পড়েছে ৫০৯টি
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনে মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার সময় শেষ হয়েছে। ডাকসুর ২৮ পদে মোট ৫০৯টি মনোনয়নপত্র জমা পড়েছে। এবার বিভিন্ন পদে শিক্ষার্থীরা ৬৫৮টি মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেছিলেন। সেই হিসাবে ১৪৯টি মনোনয়নপত্র জমা পড়েনি।
আজ বুধবার বিকেলে বিশ্ববিদ্যালয়ের নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবনের তৃতীয় তলায় ডাকসু নির্বাচনের প্রধান রিটার্নিং কর্মকর্তা অধ্যাপক মোহাম্মদ জসীম উদ্দিন এক ব্রিফিংয়ে এ তথ্য জানান।
এ সময় ডাকসু নির্বাচনের রিটার্নিং কর্মকর্তা অধ্যাপক কাজী মারুফুল ইসলাম, অধ্যাপক এস এম শামীম রেজা, অধ্যাপক গোলাম রব্বানী, অধ্যাপক নাসরিন সুলতানা, সহযোগী অধ্যাপক শারমীন কবীর উপস্থিত ছিলেন।
অধ্যাপক মোহাম্মদ জসীম উদ্দিন বলেন, ‘আজ (বুধবার) মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার শেষ দিন ছিল। ডাকসুতে মনোনয়নপত্র বিতরণ করেছিলাম ৬৫৮টি। যার মধ্যে ৫০৯টি মনোনয়নপত্র জমা পড়েছে, ১৪৯টি মনোনয়নপত্র জমা পড়েনি। আমরা এখন এসব মনোনয়নপত্র যাচাই-বাছাই করব। ঘোষিত তফসিল অনুযায়ী আগামীকাল প্রার্থীদের খসড়া তালিকা প্রকাশ করতে কাজ করছি।’
হল সংসদের মনোনয়নপত্র জমার বিষয়ে প্রধান রিটার্নিং কর্মকর্তা বলেন, হল সংসদে সর্বমোট ১ হাজার ৪২৭টি মনোনয়নপত্র বিতরণ করা হয়েছে। এর মধ্যে আজ বিকেল সাড়ে ৫টা পর্যন্ত ১২টি হলে ৬৮৯টি মনোনয়নপত্র জমা পড়েছে। এর মধ্যে বঙ্গমাতা ফজিলাতুন্নেছা মুজিব হলে ৩৬টি, কুয়েত মৈত্রী হলে ৩১টি, শামসুন্নাহার হলে ৩১টি, সুফিয়া কামাল হলে ৪০টি, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হলে ৬৮টি, শহীদ সার্জেন্ট জহুরুল হক হলে ৮০টি, হাজী মুহাম্মদ মুহসীন হলে ৬৪টি, মুক্তিযোদ্ধা জিয়াউর রহমান হলে ৭৮টি, বিজয় একাত্তর হলে ৬৭টি, স্যার এফ রহমান হলে ৬৭টি, সলিমুল্লাহ মুসলিম হলে ৬২টি এবং ফজলুল হক মুসলিম হলে ৬৫টি মনোনয়নপত্র জমা পড়েছে। বাকি ছয়টি হলের হিসাব এখনো পাওয়া যায়নি।
নির্বাচনের আচরণবিধি লঙ্ঘনের বিষয়ে এক প্রশ্নের জবাবে প্রধান রিটার্নিং কর্মকর্তা বলেন, বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব হলের মনোনয়নপত্র সংগ্রহে বাধা দেওয়ার ঘটনায় তদন্ত কমিটি রিপোর্ট জমা দিয়েছে। সেটি যাচাই-বাছাই করে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। রাতে এ বিষয়ে সভা রয়েছে। আর এখন পর্যন্ত আচরণবিধি লঙ্ঘনের যেসব অভিযোগ এসেছে, তার ভিত্তিতে সঙ্গে সঙ্গে সতর্ক করা হয়েছে। প্রার্থীরা সেটি মেনে নিয়েছে।