শাপলা প্রতীক চেয়ে ইসিকে আবার চিঠি দিল এনসিপি

শাপলা প্রতীক চেয়ে ইসিকে আবার চিঠি দিল এনসিপি
দলীয় প্রতীক হিসেবে ‘শাপলা’ই চায় জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি)। মঙ্গলবার এ–সংক্রান্ত একটি চিঠি ই-মেইলের মাধ্যমে নির্বাচন কমিশন সচিব বরাবর পাঠিয়েছে দলটি।
নির্বাচন কমিশনকে দেওয়া চিঠিতে এনসিপি বলেছে, তারা আশা করে, সংশ্লিষ্ট বিধিমালা সংশোধন করে এনসিপিকে শাপলা, সাদা শাপলা অথবা লাল শাপলা থেকে যেকোনো একটি প্রতীক এনসিপিকে বরাদ্দ দেবে।
রাজনৈতিক দল হিসেবে নিবন্ধনের সব শর্ত পূরণ করেছে এনসিপি। কিন্তু শাপলা প্রতীক ইসির সংশ্লিষ্ট বিধিমালায় নেই। তাই বিধিমালায় থাকা একটি প্রতীক পছন্দ করে ৭ অক্টোবরের মধ্যে জানাতে এনসিপিকে চিঠি দিয়েছিল ইসি।
এরপর মঙ্গলবার দলটির পক্ষ থেকে ওই চিঠির জবাব দেওয়া হয়। সেখানে তারা অন্য কোনো প্রতীক চায়নি। ইসির কাছে পাঠানো চিঠিতে শাপলা প্রতীকের সাতটি ভিন্ন ভিন্ন নমুনাও তুলে ধরেছে এনসিপি।
সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, চিঠিতে এনসিপি বলেছে, এনসিপি মনে করে, গণমানুষের সঙ্গে তাদের শাপলা প্রতীককেন্দ্রিক গভীর সংযোগ সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে। দেশের মানুষের ভালোবাসাকে উপেক্ষা করার শক্তি এনসিপির নেই। ফলে শাপলা ছাড়া ইসির বেঁধে দেওয়া তালিকা থেকে অন্য কোনো প্রতীক পছন্দ করা এনসিপির জন্য সম্ভব নয়।