রাজনীতি

জামায়াতের আমির শফিকুর রহমানের সঙ্গে নাহিদ ইসলামের সাক্ষাৎ

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা
জামায়াতের আমির শফিকুর রহমানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এনসিপির আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম। ছবি: বসুন্ধরা আবাসিক এলাকা, ঢাকা, ১১ জানুয়ারিছবি: এনসিপির সৌজন্যে

জামায়াতে ইসলামীর আমির শফিকুর রহমানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম। তাঁরা আসন্ন নির্বাচন ও রাজনৈতিক পরিস্থিতির সামগ্রিক চিত্র নিয়ে আলোচনা করেছেন।

আজ রোববার দুপুরে রাজধানীর বসুন্ধরা আবাসিক এলাকায় জামায়াত আমিরের কার্যালয়ে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন নাহিদ ইসলাম। পরে ফেসবুক পোস্টে এই সাক্ষাতের কথা ও ছবি প্রকাশ করেন তিনি। এনসিপির পক্ষ থেকে পাঠানো এক বার্তায়ও বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়।

জামায়াত নেতৃত্বাধীন ১১-দলীয় নির্বাচনী সমঝোতার অংশ হয়ে আগামী নির্বাচনে অংশ নিচ্ছে এনসিপি। সমঝোতায় এনসিপি ৩০ আসনে ছাড় পেতে পারে, এমন আলোচনা চলার মধ্যে আজ এই সাক্ষাৎ।

অবশ্য এনসিপির একটি সূত্র জানায়, জামায়াত আমির শফিকুর রহমানের সঙ্গে সাক্ষাতে আসন সমঝোতা নয়; বরং সামগ্রিক রাজনৈতিক বিষয়ে আলোচনা করেছেন নাহিদ ইসলাম। আসন সমঝোতার আলোচনায় জামায়াতের দিক থেকে নেতৃত্ব দিচ্ছেন দলের নায়েবে আমির সৈয়দ আবদুল্লাহ মুহাম্মদ তাহের। আজ আমিরের সঙ্গে সাক্ষাতে নির্বাচনী পরিবেশ, প্রশাসনের একটি দলের দিকে ঝুঁকে পড়াসহ সামগ্রিক নির্বাচনী কৌশল নিয়ে আলোচনা হয় নাহিদের।

আরও পড়ুন

ইসলামী আন্দোলন ৪০, এনসিপি ৩০; জামায়াতের জোটে আসন সমঝোতা যা দাঁড়াচ্ছে

সংশ্লিষ্ট সূত্রগুলো বলছে, জামায়াত ১৯০টি আসন নিজেদের জন্য রেখে বাকি আসনগুলো অন্য দলগুলোকে ছেড়ে দিতে চায়। ইসলামী আন্দোলনকে ৪০টি, এনসিপিকে ৩০টি, বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসকে ১৫টি, খেলাফত মজলিসকে ৭টি, এলডিপিকে ৭টি, এবি পার্টিকে ৩টি এবং বিডিপিকে ২টি আসন ছাড় দেওয়া হতে পারে।

প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
রাজনীতি থেকে আরও পড়ুন