গণতান্ত্রিক উত্তরণের জন্য শুধু নির্বাচনই যথেষ্ট নয়: বদিউল আলম মজুমদার

গণতান্ত্রিক উত্তরণের জন্য শুধু নির্বাচনই যথেষ্ট নয়: বদিউল আলম মজুমদার
বিগত সময়ে দেশে কয়েকবার সুষ্ঠু নির্বাচন হলেও গণতান্ত্রিক উত্তরণ ঘটেনি বলে মন্তব্য করেছেন সুশাসনের জন্য নাগরিকের (সুজন) সম্পাদক বদিউল আলম মজুমদার। তিনি বলেছেন, গণতান্ত্রিক উত্তরণের জন্য শুধু নির্বাচনই যথেষ্ট নয়। এর জন্য প্রয়োজন আইনি, প্রাতিষ্ঠানিক ও কাঠামোগত সংস্কার।
আজ মঙ্গলবার রাজধানীর সিরডাপ মিলনায়তনে ‘সুষ্ঠু নির্বাচন ও গণতান্ত্রিক উত্তরণ: নাগরিক ভাবনা’ শীর্ষক এক গোলটেবিল বৈঠকে বদিউল আলম মজুমদার এ কথা বলেন। গোলটেবিল বৈঠকের আয়োজক সুজন। এতে সভাপতিত্ব করেন সুজনের সহসভাপতি অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি এম এ মতিন।
নির্বাচন অবশ্যই গণতান্ত্রিক যাত্রার প্রথম পথ বলে মন্তব্য করেন বদিউল আলম মজুমদার। এ প্রসঙ্গে বলেন, কিন্তু নির্বাচনই গণতন্ত্র নয়। অতীতে বেশ কয়েকটা নির্বাচন হয়েছে, যেগুলোকে সুষ্ঠু-নিরপেক্ষ বলা যায়। কিন্তু এর মাধ্যমে গণতান্ত্রিক উত্তরণ ঘটেনি।
বদিউল আলম মজুমদার বলেন, গণতান্ত্রিক উত্তরণ মানে টেকসই গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা। যেন প্রতিটি নির্বাচন সুষ্ঠু হয় এবং এর মাধ্যমে সুশাসন কায়েম হয়। মানুষের যে নাগরিক অধিকারগুলো, যে গণতান্ত্রিক অধিকারগুলো, সেগুলো প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু কয়েকটি সুষ্ঠু নির্বাচন সত্ত্বেও টেকসই গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা তৈরি হয়নি।
সুষ্ঠু নির্বাচনের পর গণতান্ত্রিক উত্তরণ করতে হলে আরও অনেকগুলো বিষয়ের প্রতি নজর দেওয়া দরকার বলে মনে করেন বদিউল আলম মজুমদার। তিনি বলেন, এর জন্য দরকার পরিচ্ছন্ন রাজনৈতিক অঙ্গন।
রাজনৈতিক অঙ্গন অপরিচ্ছন্ন হয়ে পড়ার কারণ সম্পর্কে বলতে গিয়ে বদিউল আলম মজুমদার উল্লেখ করেন, নির্বাচনী ব্যবস্থায় দুর্বৃত্তায়ন হয়েছে। অনেক খারাপ ব্যক্তি সংসদে গিয়ে নির্বাচনী ব্যবস্থাকে কলুষিত করেছেন। এসব কারণে রাজনৈতিক অঙ্গন অপরিচ্ছন্ন হয়েছে।
দেশে এখন যত বড় বড় দুর্নীতি হয়, তার সবগুলো রাজনৈতিক দলের ছত্রচ্ছায়ায় হয় বলে মন্তব্য করেন বদিউল আলম মজুমদার। তিনি বলেন, রাজনীতিবিদ, একশ্রেণির আমলা ও ব্যবসায়ী—এই তিন শক্তির আঁতাতে বড় দুর্নীতি হয়। এমন অবস্থার পরিবর্তনের জন্য আইনি, প্রাতিষ্ঠানিক ও কাঠামোগত সংস্কারের ওপর জোর দেন তিনি।
গোলটেবিল বৈঠকে বক্তব্য দেন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী অধ্যাপক দিলারা চৌধুরী, আলোকচিত্রী শহিদুল আলম, নির্বাচনবিশেষজ্ঞ জেসমীন টুলী প্রমুখ।