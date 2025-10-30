ভোটারদের মনে আস্থা তৈরি করা সরকারের দায়িত্ব

অভিমত: আনু মুহাম্মদ
ভোটারদের মনে আস্থা তৈরি করা সরকারের দায়িত্ব
আসন্ন নির্বাচনের চ্যালেঞ্জ ও হামলার শঙ্কা প্রকাশ করে সরকারের পক্ষ থেকে যে বক্তব্য দেওয়া হয়েছে, সেটা ঠিক হয়নি। নির্বাচন নিয়ে যদি কোনো চক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা থাকে, সরকারের দায়িত্ব এ বিষয়ে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করে ভোটারদের মধ্যে নির্বাচন নিয়ে আস্থা সৃষ্টি করা। সরকারকেই একটা অবাধ, সুষ্ঠু ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচনের পরিবেশ নিশ্চিত করতে হবে।
রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে এত দিন ধরে আলোচনার পর এখন যদি বলা হয় যে হঠাৎ আক্রমণ আসতে পারে; এটা তো মানুষের মধ্যে ভীতির সঞ্চার করবেই। নির্বাচনে যারা ঝামেলা তৈরি করতে চায়, এ ধরনের বক্তব্য তাদের জন্য একটা সুযোগ তৈরি করতে পারে।
প্রধান উপদেষ্টার কাছ থেকে নির্বাচনে সব বাধা অতিক্রম করার বক্তব্য জাতি আশা করে। তাঁর উচিত নির্বাচনে ঝুঁকি যাতে দূর হয়, সেটার জন্য প্রয়োজনীয় সব ব্যবস্থা নেওয়া। ভোটারদের মনে একটা আস্থা তৈরি করা।
নির্বাচন প্রশ্নে রাজনৈতিক দলগুলো যাতে ঐক্যবদ্ধ থাকে সে বিষয়ে প্রধান উপদেষ্টার আরও শক্ত ভূমিকা নেওয়া উচিত। অন্যান্য বিষয়ে অনৈক্য থাকলেও নির্বাচন ঠিকমতো করার ব্যাপারে দলগুলো যাতে ঐক্যবদ্ধ থাকে, নির্বাচন অনুষ্ঠানে কোনো সংকট যেন কেউ তৈরি করতে না পারে, সেটা নিশ্চিত করতে সরকারকেই ভূমিকা নিতে হবে।
নির্বাচন এগিয়ে আনলে এ ধরনের ঝামেলাগুলো কম হতো। নির্বাচনকে সামনে রেখে এতগুলো এজেন্ডা নিয়ে আসা অযৌক্তিক। সব রাজনৈতিক দল সব বিষয়ে একমত হবে, এমন ভাবাটাও ঠিক নয়। রাজনৈতিক দলগুলো একটি নির্দিষ্ট মতাদর্শ নিয়ে চলে। সুতরাং সবাই তো সব বিষয়ে একমত হবে না।
ন্যূনতম জায়গায় ঐকমত্য তৈরি করে নির্বাচন করার বিষয়ে যে রকম গুরুত্ব দেওয়ার দরকার ছিল, সেটার বিষয়ে সরকারের দিক থেকে গাফিলতি আছে।