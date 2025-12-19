হাদির হত্যাকাণ্ডকে গোষ্ঠীস্বার্থে ব্যবহারের অপচেষ্টা চালাচ্ছে একটি মহল: সিপিবি
শরিফ ওসমান বিন হাদির হত্যাকাণ্ডের তীব্র নিন্দা এবং ক্ষোভ প্রকাশ করেছে বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি (সিপিবি)। এ হত্যাকাণ্ড নিয়ে গভীর উদ্বেগ জানিয়ে দলটির নেতারা বলেছেন, ‘ওসমান হাদি হত্যাকাণ্ডকে গোষ্ঠীস্বার্থে ব্যবহারের অপচেষ্টা চালাচ্ছে একটি মহল।’ গতকাল বৃহস্পতিবার রাতে দেশকে অস্থিতিশীল করার উদ্দেশ্যে সংঘটিত সহিংসতা সঙ্গে জড়িত হোতাদের আইনের আওতায় আনার দাবি জানিয়েছে সিপিবি।
আজ শুক্রবার সন্ধ্যায় সিপিবির সভাপতি কাজী সাজ্জাদ জহির চন্দন ও সাধারণ সম্পাদক আবদুল্লাহ ক্বাফী রতনের পক্ষে পাঠানো বিবৃতিতে হাদির শোকসন্তপ্ত পরিবার এবং স্বজনদের প্রতি সমবেদনা জানানো হয়। সিপিবির নেতারা বলেছেন, ‘এই নৃশংস হত্যাকাণ্ডের ঘাতক, পরিকল্পনাকারী, পৃষ্ঠপোষকসহ সব দায়ী ব্যক্তিদের বিচারের আওতায় আনতে হবে। শরিফ হাদির হত্যাকাণ্ডের সুষ্ঠু বিচার করতে হবে।’
ওসমান হাদির ঘাতকেরা ভারতে আশ্রয় গ্রহণ করেছে উল্লেখ করে বিবৃতিতে বলা হয়, ‘কালবিলম্ব না করে ওসমান হাদির বর্বর খুনিদের আটকপূর্বক বাংলাদেশের আইন ও বিচারব্যবস্থার কাছে হস্তান্তরের জন্য (অন্তর্বর্তী সরকারের তরফে) ভারতের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি।’
বিবৃতিতে বলা হয়, ‘দেশকে অস্থিতিশীল করার গভীর চক্রান্ত থেকে গতকাল রাতে দেশের শীর্ষ দুটি সংবাদপত্রের কার্যালয়, শিশুদের বিদ্যালয়, শিল্প–সংস্কৃতিচর্চার পীঠস্থানসহ বিভিন্ন স্থানে ভয়াবহ সহিংসতা চালানো হয়েছে। চরম নৈরাজ্য সৃষ্টির উদ্দেশ্যে ভাঙচুর এবং অগ্নিসংযোগ ঘটানো হয়েছে। সংবাদকর্মীদের প্রাণ যেতে বসেছিল। ঘটনাস্থলে ছুটে যাওয়া পতিত ফ্যাসিবাদবিরোধী সংগ্রামের প্রতিবাদী কণ্ঠ সম্পাদক পরিষদের সভাপতি নূরুল কবীরের ওপর হামলা চালানো হয়েছে। ওসমান হাদির প্রতি মানুষের আবেগকে পুঁজি করে এই স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠী অন্তর্ঘাতমূলক সন্ত্রাসকে এখনো উসকে দিচ্ছে। সরকার ন্যক্কারজনকভাবে সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয় ও নীরব থেকে একটি বিবৃতি দেওয়ার মধ্য দিয়ে দায় সেরেছে।’