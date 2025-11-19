বইয়ের মোড়ক উন্মোচন অনুষ্ঠান
ইতিহাস লেখার ক্ষেত্রে মওদুদ আহমদের সমালোচনা নেই: মির্জা ফখরুল
বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেছেন, মওদুদ আহমদ নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সঙ্গে ইতিহাসচর্চা করতেন। রাজনীতিবিদ হিসেবে মওদুদ আহমদের কিছুটা সমালোচনা বা বিতর্ক থাকতে পারে, তবে ইতিহাস লেখার ক্ষেত্রে তাঁর খুব বেশি সমালোচনা করার সুযোগ আছে বলে মনে হয় না।
মঙ্গলবার সন্ধ্যায় রাজধানীর গুলশানের একটি হোটেলে বিএনপির স্থায়ী কমিটির সাবেক সদস্য প্রয়াত মওদুদ আহমদের লেখা ‘ডিমাইজ অব ডেমোক্রেসি: বাংলাদেশ অন দ্য ওয়ে টু এ ফেইলড স্টেট ২০০৯-২০১৯’ শীর্ষক বইয়ের মোড়ক উন্মোচন অনুষ্ঠানে বিএনপির মহাসচিব এ কথা বলেন।
এটি মওদুদ আহমদের লেখা শেষ বই। ২০০৯-১৯ সাল পর্যন্ত ক্ষমতাচ্যুত সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কর্তৃত্ববাদী শাসনের তীব্র সমালোচনা করে বইটি লেখা হয়। আওয়ামী লীগের শাসনামলের বর্ণনা দিয়ে বইটিতে নির্বাচনে কারচুপি, ভিন্নমতের দমন, সংবাদপত্রের স্বাধীনতার ওপর আক্রমণ এবং বিচার বিভাগের স্বাধীনতা খর্ব করার বিষয়গুলো তুলে ধরা হয়।
এই মুহূর্তে মওদুদ আহমদের খুব বেশি দরকার ছিল উল্লেখ করে বিএনপির মহাসচিব বলেন, সবাই একটা অস্থিরতার মধ্যে বাস করছে। এই অস্থিরতা থেকে যে মানুষগুলো পথ দেখাতে পারতেন, তাঁদের মধ্যে মওদুদ আহমদ অন্যতম। তিনি ফ্যাসিস্ট হাসিনার পতন দেখতে চেয়েছিলেন, দেখে যেতে পারেননি, সেটাই দুঃখের।
অনুষ্ঠানে ইংরেজি দৈনিক নিউ এজ–এর সম্পাদক নূরুল কবীর বলেন, মওদুদ আহমদের বইয়ের নাম সম্পর্কে ঐতিহাসিক আপত্তি আছে। যেই জিনিসের জন্ম হয় না, তার মৃত্যু হওয়ার সুযোগ নেই। বাংলাদেশ রাষ্ট্রের প্রথম দিন থেকে আজ পর্যন্ত গণতন্ত্র বলতে যা বোঝায়, সেটি কখনো ছিল না। ফলে তার মৃত্যুর ব্যাপার এখানে অপ্রাসঙ্গিক।
আলোচনায় প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম বলেন, নির্মোহভাবে বই লেখা ছিল মওদুদ আহমদের বৈশিষ্ট্য। তবে তাঁর সর্বশেষ লেখা বইয়ে ২০১৩ সালের বিভিন্ন ঘটনা আরও বেশি আলোকপাত করা উচিত ছিল। সে বছর দেশে ভয়াবহ ‘ম্যাসাকার’ (নৃশংস হত্যাকাণ্ড) হয়েছিল। এ ছাড়া প্রধান বিচারপতি এস কে সিনহাকে সিক্রেট এজেন্সির (গোপন সংস্থা) লোকজন মারধর করে দেশের বাইরে পাঠানোর তথ্য যুক্ত করা উচিত ছিল। মওদুদ আহমদের বইয়ে অনেক কিছুর সামান্য আলোকপাত করা হয়েছে। আরও বড় আকারে লেখা উচিত ছিল।
রাজনৈতিক বিশ্লেষক জাহেদ উর রহমান বলেন, ২০০৮ সালের নির্বাচন ভালো ছিল, এটা অনেকেরই ধারণা। কিন্তু মওদুদ আহমদের বইয়ে এমন কিছু তথ্য তুলে ধরা হয়েছে, তাতে মনে হয়েছে, ২০০৮ সালের নির্বাচন নিয়ে যথাযথ তদন্ত দরকার। এর মাধ্যমে শেখ হাসিনা তিনটি নয়, চারটি ভুয়া নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতায় ছিলেন—এই আলাপ সামনে আসতে পারে।
প্রারম্ভিক বক্তব্যে মওদুদ আহমদের সহধর্মিণী হাসনা ওয়াদুদ বলেন, মওদুদ আহমদ গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারে অনেক আত্মত্যাগ করেছেন। তিনি সংঘাত ও প্রতিহিংসার রাজনীতি করেননি। তিনি দেশের জন্য অনুকরণীয় আদর্শ রেখে গেছেন, যার উৎস দেশপ্রেম।
অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন কালচারাল অ্যাকটিভিস্ট একরাম হোসাইন। আরও বক্তব্য দেন সুপ্রিম কোর্ট বারের সভাপতি ও নোয়াখালী-১ আসনে বিএনপির প্রার্থী এ এম মাহবুব উদ্দিন খোকন, সাবেক রাষ্ট্রদূত ফারুক সোবহান, জ্যেষ্ঠ আইনজীবী সারওয়াত সিরাজ ওরফে শুক্লা, ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংকের (ইউসিবি) চেয়ারম্যান শরীফ জহীর এবং প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেডের (ইউপিএল) পরিচালক মাহরুখ মহিউদ্দিন।