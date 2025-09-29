ঝটিকা মিছিল: কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের দুই সাবেক সংসদ সদস্যসহ ১৩ জন গ্রেপ্তার

ঝটিকা মিছিল: কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের দুই সাবেক সংসদ সদস্যসহ ১৩ জন গ্রেপ্তার
সন্ত্রাস দমন আইনের আওতায় কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের সাবেক দুজন সংসদ সদস্যসহ সহযোগী সংগঠনের ১৩ নেতা–কর্মীকে গ্রেপ্তার করেছে ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি)। আজ সোমবার এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানিয়েছে ডিএমপি।
ডিএমপি সূত্র জানায়, গতকাল রোববার রাত সাড়ে ১০টার দিকে খিলক্ষেত থানার নিকুঞ্জ এলাকা থেকে ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৫ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য ও নবীনগর উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ফয়জুর রহমানকে গ্রেপ্তার করে ডিবি মতিঝিল বিভাগ।
অন্যদিকে রোববার দুপুর থেকে সোমবার ভোর পর্যন্ত রাজধানীর মোহাম্মদপুর ও আফতাবনগর এলাকায় অভিযান চালিয়ে সাবেক নারী সংসদ সদস্য ও নরসিংদী জেলা আওয়ামী লীগের মহিলাবিষয়ক সম্পাদক তামান্না নুসরাতসহ আরও ৯ জনকে গ্রেপ্তার করে ডিবি সাইবার বিভাগ।
রোববার দিবাগত রাত ১২টা ১০ মিনিটে ডিবি মিরপুর বিভাগের একটি দল কাফরুল থানা এলাকা থেকে ছাত্রলীগের ঢাকা মহানগর দক্ষিণের সাবেক সহসভাপতি মাহবুবুল হককে গ্রেপ্তার করে। একই দিন ভোর ৪টা ২০ মিনিটে আশুলিয়া এলাকা থেকে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগের নেতা আবিরুজ্জামান ওরফে আবিরকে গ্রেপ্তার করে ডিবি মতিঝিল বিভাগ।
গ্রেপ্তার অপর ব্যক্তিরা হলেন মো. মানিকুরুর রহমান, মো. আবদুর রাজ্জাক, মো. আলম মাতবর, মো. সাইফুল ইসলাম, মো. মকছেদ, মো. কায়েম হোসেন, রিয়াজউদ্দীন আহমেদ, মো. নজরুল ইসলাম ও এবাদুল হক।
পুলিশ জানিয়েছে, গ্রেপ্তার তামান্না নুসরাত অনলাইনে তৃণমূল কর্মীদের সংগঠিত করার লক্ষ্যে ‘শেখ হাসিনা তৃণমূল সংগ্রামী লীগ’-এর প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে কাজ করছিলেন। তাঁর নেতৃত্বে ঝটিকা মিছিলসহ নানা কর্মসূচি হয়েছে। মো. মানিকুরুর রহমান ছিলেন সংগঠনটির অন্যতম উদ্যোক্তা। আর আবিরুজ্জামান ওরফে আবির ঢাকার শ্যামলী এলাকায় ককটেল হামলাসহ বিভিন্ন কর্মসূচির নেতৃত্ব দিয়েছেন।