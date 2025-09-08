ভুয়া পরিচয়পত্রের মাধ্যমে বহিরাগতদের ঢোকানোর চেষ্টা চলছে, অভিযোগ উমামা ফাতেমার

ভুয়া পরিচয়পত্রের মাধ্যমে বহিরাগতদের ঢোকানোর চেষ্টা চলছে, অভিযোগ উমামা ফাতেমার
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) ও হল সংসদ নির্বাচন ঘিরে ভুয়া আইডি কার্ডের মাধ্যমে ক্যাম্পাসে বহিরাগতদের ঢোকানোর চেষ্টা করা হচ্ছে বলে অভিযোগ করেছেন ‘স্বতন্ত্র শিক্ষার্থী ঐক্য’ প্যানেলের ভিপি প্রার্থী উমামা ফাতেমা। এ ছাড়া ভোটারদের লাইনে জট সৃষ্টি করে ভোট গ্রহণের সময় দীর্ঘায়িত করার চেষ্টা হতে পারে বলেও আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন তিনি।
আজ সোমবার সন্ধ্যায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মধুর ক্যানটিনের সামনে সংবাদ সম্মেলন করে উমামা ফাতেমা এসব অভিযোগ করেন। সংবাদ সম্মেলনে স্বতন্ত্র শিক্ষার্থী ঐক্য প্যানেলের সাধারণ সম্পাদক (জিএস) প্রার্থী আল সাদী ভূঁইয়াসহ অন্যরা উপস্থিত ছিলেন। তাঁরা সুষ্ঠু ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচন আয়োজনে নির্বাচন কমিশনকে উল্লিখিত অভিযোগসহ সুনির্দিষ্ট কিছু বিষয়ে ব্যবস্থা নেওয়ার আহ্বান জানান।
বহিরাগত ঢোকানোর চেষ্টা হচ্ছে অভিযোগ করে উমামা ফাতেমা বলেন, ‘আমরা বিভিন্ন পক্ষ থেকে শুনতে পাচ্ছি, ভুয়া পরিচয়পত্র বানিয়ে বহিরাগত ঢোকানোর চেষ্টা করা হচ্ছে। পাশাপাশি লাইনে জট সৃষ্টি করে ভোট গ্রহণের সময় দীর্ঘায়িত করার চেষ্টা হতে পারে বলেও আমরা শুনছি। এ অবস্থায় আমরা বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনকে বলতে চাই, ভোটকেন্দ্রের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা আপনাদের একান্ত দায়িত্ব।’
বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের প্রতি আহ্বান জানিয়ে এই ভিপি প্রার্থী বলেন, ১৭ বছরের স্বৈরাচারী শাসনের পরে এই প্রথমবারের মতো একটি নির্বাচন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। সেই জায়গা থেকে পরিস্থিতির গুরুত্ব অনুধাবন করে ভোটাররা যাতে নির্বিঘ্নে ভোট দিতে পারেন, সেই ব্যবস্থা করতে হবে। ভুয়া পরিচয়পত্র, লাইনজট যেন না হয়, তা নিশ্চিত করতে হবে। পরিচয়পত্র পরীক্ষা করে দেখার জন্য প্রতিটি কেন্দ্রে ভ্রাম্যমাণ টিম রাখতে হবে। সন্দেহজনক কাউকে পাওয়া গেলে যথাযথ ব্যবস্থা নিতে হবে।
প্রার্থীদের তথ্য-প্রযুক্তিগত (আইটি) নিরাপত্তা দেওয়ার আহ্বান জানিয়ে উমামা ফাতেমা বলেন, ‘বিভিন্ন প্যানেলের প্রার্থীর ফেসবুক আইডিতে আক্রমণ করে অচল করে দেওয়া হচ্ছে। ভোটারদের ভোটকেন্দ্রে আসা নিরুৎসাহিত করতে এ ধরনের পরিবেশ সৃষ্টি করা হচ্ছে। এমন পরিস্থিতিতে আমরা বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন ও নির্বাচন কমিশনের কাছে প্রার্থীদের আইটি নিরাপত্তার দাবি জানাচ্ছি। যাতে প্রার্থীরা নিজেদের শেষ মুহূর্তের কথাগুলোও বলতে পারেন। পাশাপাশি নির্বাচনের দিন যাতে কোনো বিশৃঙ্খলা ছাড়াই সবাই সমানভাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারেন, সেই ব্যবস্থা করতে হবে।’
ভোটকেন্দ্রে শিক্ষার্থীদের জন্য চিকিৎসার ব্যবস্থা রাখার দাবি জানিয়ে উমামা ফাতেমা বলেন, তীব্র গরম আবহাওয়ার মধ্যে ভোট হতে যাচ্ছে। তাই ভোটারদের জন্য পর্যাপ্ত পানি, চিকিৎসার সুযোগ-সুবিধা এবং বসার ব্যবস্থা রাখার অনুরোধ জানান এই প্রার্থী।
শিক্ষার্থীদের নিরাপত্তায় বিএনসিসি ও রোভার স্কাউটের পাশাপাশি পুলিশ সদস্য রাখার দাবি জানান স্বতন্ত্র শিক্ষার্থী ঐক্য প্যানেলের এই ভিপি প্রার্থী। আগামীকাল ভোটারদের যাতে কোনো ধরনের নিরাপত্তাহীনতায় পড়তে না হয় বা কোনো ধরনের অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা না ঘটে, প্রশাসন সে বিষয়ে সতর্ক থাকবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।