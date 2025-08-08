ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৮ হলে ছাত্রদলের আহ্বায়ক কমিটি ঘোষণা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৮ হলে ছাত্রদলের আহ্বায়ক কমিটি ঘোষণা
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) হলগুলোতে আহ্বায়ক কমিটি ঘোষণা করেছে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের ঢাবি শাখা।
আজ শুক্রবার সকালে ছাত্রদলের এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে। এতে বলা হয়েছে, বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) হল শাখার বিদ্যমান কমিটি বিলুপ্ত করে ১৮টি হলের নতুন আহ্বায়ক কমিটি ঘোষণা করা হয়েছে। এই কমিটি অনুমোদন করেছেন ঢাবি শাখার সভাপতি গণেশ চন্দ্র রায় সাহস ও সাধারণ সম্পাদক নাহিদুজ্জামান শিপন।
মোট ৫৯৩ জন শিক্ষার্থী এই হল কমিটিতে পদ পেয়েছেন। এর মধ্যে ৫১ সদস্যবিশিষ্ট মুক্তিযোদ্ধা জিয়াউর রহমান হল শাখার আহ্বায়ক মো. জাহিদুল ইসলাম, সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক রিজভী আলম এবং সদস্যসচিব পদ পেয়েছেন জোবায়ের হোসেন।
৪৩ সদস্যবিশিষ্ট কবি জসীমউদ্দীন হল শাখার আহ্বায়ক শেখ তানভীর বারী হামিম, সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক আবদুল ওহেদ এবং সদস্যসচিব পদ পেয়েছেন মেহেদী হাসান। ৪৭ সদস্যবিশিষ্ট মাস্টারদা সূর্যসেন হল শাখার আহ্বায়ক মনোয়ার হোসেন প্রান্ত, সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক লিয়ন মোল্যা এবং সদস্যসচিব পদ পেয়েছেন মো. আবিদুর রহমান মিশু।
৫৪ সদস্যবিশিষ্ট বিজয় একাত্তর হল শাখার আহ্বায়ক তানভীর আল হাদী মায়েদ, সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক সুলতান মো. সাদমান সিদ্দিক এবং সদস্যসচিব পদ পেয়েছেন সাকিব বিশ্বাস। ৫৪ সদস্যবিশিষ্ট শেখ মুজিবুর রহমান হল শাখার আহ্বায়ক সাঈফ আল ইসলাম দীপ, সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক রিনভী মোশাররফ এবং সদস্যসচিব পদ পেয়েছেন মো. সিহাব হোসেন।
৬১ সদস্যবিশিষ্ট হাজী মুহম্মদ মুহসীন হল শাখার আহ্বায়ক আবু জার গিফারী ইফাত, সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক মো. তানভীর আহমেদ জিয়াম এবং সদস্যসচিব পদ পেয়েছেন মনসুর আহমেদ রাফি। ৫৬ সদস্যবিশিষ্ট শহীদ সার্জেন্ট জহুরুল হক হল শাখার আহ্বায়ক হাসিবুর রহমান আসিফ, সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক সামসুল হক আনান এবং সদস্যসচিব পদ পেয়েছেন শাহরিয়ার লিয়ন।
১৮ সদস্যবিশিষ্ট সলিমুল্লাহ মুসলিম হল শাখার আহ্বায়ক তাওহিদুল ইসলাম, সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক সাকিব হোসেন এবং সদস্যসচিব পদ পেয়েছেন সৈয়দ ইয়ানাথ ইসলাম। ৩৯ সদস্যবিশিষ্ট স্যার এ এফ রহমান হল শাখার আহ্বায়ক ফেরদৌস সিদ্দিক সায়মন, সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক মো. মেহেদী হাসান মুন্না এবং সদস্যসচিব পদ পেয়েছেন মো. মাহদীজ্জামান জ্যোতি। এতে শাহরিয়ার আলম সাম্যকে স্মরণ করা হয়েছে।
৩৪ সদস্যবিশিষ্ট জগন্নাথ হল শাখার আহ্বায়ক মধুসূদন কুণ্ড হৃষীকেশ, সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক নিত্যানন্দ পাল এবং সদস্যসচিব পদ পেয়েছেন প্রসেনজিৎ বিশ্বাস। ৪৮ সদস্যবিশিষ্ট ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ হল শাখার আহ্বায়ক মোসাদ্দেক আল হক শান্ত, সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক রাকিবুল হাসান সৌরভ এবং সদস্যসচিব পদ পেয়েছেন মো. জুনায়েদ আবরার।
৩৬ সদস্যবিশিষ্ট ফজলুল হক মুসলিম হল শাখার আহ্বায়ক মো. আবিদ হাসনাত, সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক বি এম ফাহিম শাহরিয়ার দীপ্ত এবং সদস্যসচিব পদ পেয়েছেন মো. মেহেদী হাসান রুমী। ২৫ সদস্যবিশিষ্ট অমর একুশে হল শাখার আহ্বায়ক মো. আসাদুল হক আসাদ, সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক মো. শাহনোমান জিওন এবং সদস্যসচিব পদ পেয়েছেন আবদুল হামিদ।
আট সদস্যবিশিষ্ট রোকেয়া হল শাখার আহ্বায়ক মোছা. শ্রাবণী আক্তার, সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক শ্রাবন্তী হাসান বন্যা এবং সদস্যসচিব পদ পেয়েছেন আনিকা বিনতে আশরাফ। পাঁচ সদস্যবিশিষ্ট শামসুন নাহার হল শাখার আহ্বায়ক তায়েবা হাসান বিথী, সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক নিতু রানী সাহা এবং সদস্যসচিব পদ পেয়েছেন রাবেয়া খানম জেরিন।
চার সদস্যবিশিষ্ট শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব হল শাখার আহ্বায়ক মালিহা বিনতে খান (অবন্তী) এবং সদস্যসচিব পদ পেয়েছেন জান্নাতুল ফেরদৌস ইতি। তিন সদস্যবিশিষ্ট বাংলাদেশ-কুয়েত মৈত্রী হল শাখার আহ্বায়ক নওশিন নাহার অথি, সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক শারমিন খান এবং সদস্যসচিব পদ পেয়েছেন জান্নাতুল ফেরদৌস। সাত সদস্যবিশিষ্ট কবি সুফিয়া কামাল হল শাখার আহ্বায়ক তাওহিদা সুলতানা, সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক জাকিয়া সুলতানা আলো এবং সদস্যসচিব পদ পেয়েছেন তাসনিয়া জান্নাত চৌধুরী।