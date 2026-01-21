রাজনীতি

নির্বাচনে অংশ নিচ্ছেন সিপিবির ৬৩ প্রার্থী, শহীদ মিনার থেকে প্রচার শুরু আগামীকাল

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি (সিপিবি) থেকে ৬৩ জন প্রার্থী কাস্তে প্রতীকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন। আগামীকাল বৃহস্পতিবার বেলা ১১টায় কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে পুষ্পমাল্য অর্পণের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানিকভাবে তাঁরা নির্বাচনী প্রচার শুরু করবেন।

আজ বুধবার গণমাধ্যমে পাঠানো এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এই তথ্য জানানো হয়েছে। সেখানে বলা হয়, সিপিবির সভাপতি কাজী সাজ্জাদ জহির চন্দন নরসিংদী-৪ আসন থেকে নির্বাচনে লড়বেন। দলের সাধারণ সম্পাদক আবদুল্লাহ ক্বাফী রতন লড়ছেন কুমিল্লা-৫ আসনে। সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য রফিকুজ্জামান লায়েক প্রার্থী হয়েছেন ফরিদপুর-৩ আসনে। সভাপতিমণ্ডলীর আরেক সদস্য জলি তালুকদার নির্বাচন করছেন নেত্রকোনা-৪ আসনে।

কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্যদের মধ্যে মিহির ঘোষ গাইবান্ধা-২, মন্টু ঘোষ নারায়ণগঞ্জ-৫, এমদাদুল হক মিল্লাত ময়মনসিংহ-৪, ফজলুর রহমান নওগাঁ-৪, সাজেদুল হক রুবেল ঢাকা-১৫, আনোয়ার হোসেন রেজা সিরাজগঞ্জ-২ এবং মানবেন্দ্র দেব গাজীপুর-৪ আসন থেকে নির্বাচনে লড়বেন।

সাবেক কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য আনোয়ার হোসেন সুমন প্রার্থী হয়েছেন সিলেট-১ আসনে। এ ছাড়া হাফিজুল ইসলাম নারায়ণগঞ্জ-২, আশরাফুল আলম পঞ্চগড়-২, খুলনা জেলা কমিটির নেতা কিশোর রায় খুলনা-১, চিত্ত গোলদার খুলনা-৫, এবং প্রশান্ত মণ্ডল খুলনা-৬ আসনে নির্বাচন করছেন।

ঠাকুরগাঁও-৩ আসনে ঠাকুরগাঁওয়ে প্রভাত সমীর শাহজাহান এবং শাহাবুদ্দিন আহমেদ ঠাকুরগাঁও-২ আসনে প্রার্থী হয়েছেন। নওগাঁ জেলা কমিটির সাধারণ সম্পাদক শফিকুল ইসলাম প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন নওগাঁ-৫ আসনে।

মুন্সিগঞ্জে জেলা কমিটির সভাপতি স ম কামাল হোসেন লড়ছেন মুন্সিগঞ্জ-৩ আসনে। জেলা কমিটির আরেক নেতা আবদুর রহমান মুন্সিগঞ্জ-১ আসনে প্রার্থী হয়েছেন। নেত্রকোনা জেলা কমিটির সাধারণ সম্পাদক মীর আলকাছ উদ্দিন প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন নেত্রকোনা-১ আসনে।

চট্টগ্রামে জেলা কমিটির নেতা মছিউদ্দৌলা লড়ছেন চট্টগ্রাম-৪ ও প্রমোদ বড়ুয়া চট্টগ্রাম-৭ আসনে। ঢাকা দক্ষিণের নেতা ত্রিদ্বীপ সাহা ঢাকা-৮ আসনে, মনিরুজ্জামান মিলন ঢাকা-৯, ফিরোজ আলম মামুন ঢাকা-৪, টি এইচ মোস্তফা দীপু ঢাকা-৫ আসনে লড়াই করবেন। ঢাকা উত্তরের নেতা কল্লোল বণিক ঢাকা-১২ এবং মো. রিয়াজউদ্দিন ঢাকা-১৪ আসনে নির্বাচন করছেন।

কুড়িগ্রামে নুর মোহাম্মদ আনসার কুড়িগ্রাম-২, মৌলভীবাজারে জহর লাল দত্ত মৌলভীবাজার-৩ ও চাঁদপুরে মো. জাহাঙ্গীর হোসেন চাঁদপুর-৩ আসনে প্রার্থী হয়েছেন।

লালমনিরহাটে মধুসূধন রায় লালমনিরহাট-৩ এবং নিমাই চন্দ্র রায় লালমনিরহাট-২ আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। চাঁপাইনবাবগঞ্জে অধ্যাপক মোহাম্মদ সাদেকুল ইসলাম চাঁপাইনবাবগঞ্জ-২, রংপুরে আবু হেলাল রংপুর-৫ এবং দিনাজপুরে অমৃত কুমার রায় দিনাজপুর-৩ আসনে লড়ছেন।

গাইবান্ধায় আবদুল্লা আদিল নান্নু গাইবান্ধা-৩, সিরাজগঞ্জে আবদুল হাকিম সিরাজগঞ্জ-৪ ও মতিয়ার রহমান সিরাজগঞ্জ-৫ আসনে প্রার্থী হয়েছেন। নারায়ণগঞ্জে ইকবাল হোসেন নারায়ণগঞ্জ-৪ এবং মনিরুজ্জামান চন্দন নারায়ণগঞ্জ-১ আসনে নির্বাচন করছেন।

ফরিদপুরে আতাউর রহমান কালু ফরিদপুর-৪, পাবনায় জুয়েল হোসেন সোহাগ পাবনা-৪, ময়মনসিংহে সাইফুস সালেহীন ময়মনসিংহ-১০ এবং আজহারুল ইসলাম আজাদ ময়মনসিংহ-১ আসনে প্রার্থী হয়েছেন।

জামালপুরে মাহাবুবুজ্জামান জুয়েল জামালপুর-৪ ও আলী আক্কাছ জামালপুর-৫, মেহেরপুরে মিজানুর রহমান মেহেরপুর-১ আসনে লড়ছেন। কিশোরগঞ্জে এনামুল হক কিশোরগঞ্জ-১ এবং হাবিব বাঙ্গালী কিশোরগঞ্জ-৬ আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন।

গাজীপুরে জিয়াউল কবীর খোকন গাজীপুর-২, কুষ্টিয়ায় নুরুউদ্দিন আহমেদ কুষ্টিয়া-২, সুনামগঞ্জে নিরঞ্জন দাস খোকন সুনামগঞ্জ-২, ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় শাহীন খান ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৫, ঝিনাইদহে আবু তোয়াব অপু ঝিনাইদহ-২, গোপালগঞ্জে অধ্যক্ষ নিরোদ বরণ মজুমদার গোপালগঞ্জ-১, মাদারীপুরে আবদুল আলী মাদারীপুর-১, যশোরে কমিউনিস্ট পার্টি–সমর্থিত ছাত্রনেতা রাশেদ খান যশোর-৩, বগুড়ায় শিপন রবিদাস বগুড়া-৫ এবং নিরব রবিদাস গাইবান্ধা-৫ আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন।

এ ছাড়া সিপিবি রংপুর জেলা কমিটির নেতা মো. কামরুজ্জামানের রংপুর-৬ আসনের প্রার্থিতা নিয়ে উচ্চ আদালতে মামলা বিচারাধীন।

বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়েছে, মহান মুক্তিযুদ্ধ, ভাষা অন্দোলন, শ্রমিক-কৃষক-মেহনতি মানুষের অধিকার আদায় এবং জুলাই গণ–অভ্যুত্থানসহ সব গণতান্ত্রিক সংগ্রাম ও গণ–আন্দোলনের শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে আগামীকাল সিপিবির নির্বাচনী প্রচার শুরু হবে। বেলা ১১টায় কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে পুষ্পমাল্য অর্পণের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানিকভাবে তাঁরা নির্বাচনী প্রচার শুরু করবেন।

এ কার্যক্রমে সিপিবির সাবেক সভাপতি মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম, সাবেক সভাপতি মোহাম্মদ শাহ আলম, সাবেক সাধারণ সম্পাদক রুহিন হোসেন প্রিন্স, কেন্দ্রীয় নির্বাচন পরিচালনা কমিটির আহ্বায়ক সিপিবির সভামতিমণ্ডলীর সদস্য রাগীব আহসান মুন্নাসহ সিপিবি ও গণতান্ত্রিক যুক্তফ্রন্টের কেন্দ্রীয় নেতারা উপস্থিত থাকবেন।

২৩ জানুয়ারি গণতান্ত্রিক যুক্তফ্রন্টের ইশতেহার ঘোষণা করা হবে।

