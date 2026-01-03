ঢাকা-৭ আসনে জামায়াতের প্রার্থী এনায়াত উল্লার ১১৬ কোটি টাকার সম্পদ

হলফনামা পর্যালোচনা
ঢাকা-৭ আসনে জামায়াতের প্রার্থী এনায়াত উল্লার ১১৬ কোটি টাকার সম্পদ
ঢাকা-৭ সংসদীয় আসনে পুরান ঢাকার ব্যবসায়ী মো. এনায়াত উল্লাকে প্রার্থী করেছে জামায়াতে ইসলামী। তাঁর বার্ষিক আয় প্রায় ৭ কোটি টাকা। স্থাবর ও অস্থাবর মিলিয়ে সম্পদ আছে ১১৬ কোটি টাকার। তবে তাঁর ৮২ কোটি ৮৭ লাখ ৫১ হাজার ৭৭৭ টাকা ঋণও রয়েছে।
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে লালবাগ, চকবাজার, বংশাল, কামরাঙ্গীরচর (আংশিক) ও কোতোয়ালি (আংশিক) থানা এলাকা নিয়ে গঠিত ঢাকা-৭ আসনে দাঁড়িপাল্লা প্রতীকে লড়তে যাচ্ছেন এনায়াত উল্লা।
আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠেয় নির্বাচনে যাঁরা প্রার্থী হচ্ছেন, বিধি অনুযায়ী তাঁরা নিজেদের আয়-ব্যয় ও সম্পদের তথ্য হলফনামা আকারে জমা দিয়েছেন মনোনয়নপত্রের সঙ্গে। নির্বাচন কমিশনের ওয়েবসাইটে তা প্রকাশিত হয়েছে।
পেশায় ব্যবসায়ী এনায়াত উল্লা হলফনামায় নিজেকে ‘স্বশিক্ষিত’ উল্লেখ করেছেন। তিনি বার্ষিক আয় দেখিয়েছেন ৬ কোটি ৮৬ লাখ ৩৫ হাজার ৮০ টাকা। এর মধ্যে বাড়ি, অ্যাপার্টমেন্ট, বাণিজ্যিক স্থান বা অন্যান্য স্থাবর সম্পত্তির ভাড়া থেকে পান ৪১ লাখ ৮৮ হাজার ৮৫৪ টাকা, ব্যবসা থেকে আসে ৬ কোটি ৪ লাখ ৭৩ হাজার ২৩৭ টাকা, শেয়ার, বন্ড ও সঞ্চয়পত্র থেকে আসে ৩৯ লাখ ৪২ হাজার ৯৯০ টাকা, অন্যান্য উৎস থেকে পান ৩০ হাজার টাকা।
হলফনামার তথ্য অনুযায়ী, এনায়াত উল্লার অস্থাবর সম্পদ আছে ৯২ কোটি ২৩ লাখ ৭৭ হাজার ৬২৯ টাকার। এর মধ্যে নগদ আছে ৪৫ লাখ ৬৮ হাজার ৫০০ টাকা, ব্যাংকে জমা ৭ কোটি ১১ লাখ ২৪ হাজার ৪৫৪ টাকা, বন্ড, ঋণপত্র ও শেয়ার আছে ৭৭ কোটি ২২ লাখ ৭৯ হাজার ৬৭৫ টাকার, সঞ্চয়পত্র ও স্থায়ী আমানত আছে ৭ কোটি ৫ লাখ টাকার, গয়না আছে ৫ হাজার টাকার আর ইলেকট্রনিকস পণ্য আছে ১৮ লাখ টাকার আর আসবাব আছে ২১ লাখ টাকার। তাঁর তিনটি আগ্নেয়াস্ত্রও (শটগান, রিভলবার ও রাইফেল) আছে।
এনায়াত উল্লার দুই স্ত্রী রয়েছেন। তাঁরা হলেন মোসা. শাহনাজ উল্লা ও রায়হানা এনায়েত। তাঁর স্ত্রীদের নামে ২১ লাখ ৭৭ হাজার টাকার অস্থাবর সম্পদ আছে, সব মিলিয়ে নির্ভরশীলদের নামে আছে ৭৮ লাখ ৩৫ হাজার ৫৭৫ টাকার সম্পদ। এই প্রার্থীর ওপর নির্ভরশীলদের বছরে আয় দেখানো হয়েছে ১০ লাখ ২৩ হাজার ৬৯৪ টাকা।
এনায়াত উল্লার ২৩ কোটি ৭২ লাখ ১৩ হাজার ২৩ টাকা মূল্যের স্থাবর সম্পদ আছে বলে হলফনামায় উল্লেখ করা হয়েছে। এর মধ্যে ১ কোটি ১৫ লাখ ৬৫ হাজার টাকা মূল্যের ২ হাজার ৫৪৬ শতাংশ কৃষিজমি, ২২ কোটি ৫৬ লাখ ৪৮ হাজার ২৩ টাকা মূল্যের ভবন ও অকৃষিজমি রয়েছে তাঁর। এর বাইরে স্ত্রীদের নামে ৩৯ লাখ ৮১ হাজার ৬০০ টাকার ও নির্ভরশীলদের নামে ২৯ লাখ ৮৪ হাজার ৬০০ টাকার স্থাবর সম্পদ আছে।
সর্বশেষ জমা দেওয়া আয়কর বিবরণীতে এনায়াত উল্লা ৫ কোটি ২৩ লাখ ১১ হাজার ৩৯৩ টাকা আয় দেখিয়েছেন। এর বিপরীতে তিনি ১ কোটি ৮৬ লাখ ৬১ হাজার ৫৫৪ টাকা কর দিয়েছেন। আয়কর বিবরণীতে তিনি নিজের নামে মোাট সম্পদ দেখিয়েছেন ১০৮ কোটি ৭৭ লাখ ৮০ হাজার ৯৯৯ টাকার। এ ছাড়া স্ত্রীদের নামে ২০ লাখ ৭০ হাজার টাকার সম্পদ এবং সন্তানের নামে ৭ কোটি ৩৭ লাখ ১০ হাজার ১৫৪ টাকার সম্পদ দেখিয়েছেন তিনি।