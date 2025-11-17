শেখ হাসিনার মৃত্যুদণ্ডের রায় ইতিহাস হয়ে থাকবে: জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম বাংলাদেশ
জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম বাংলাদেশ সিনিয়র সহসভাপতি মাওলানা আবদুর রব ইউসুফী বলেছেন, জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের সময় সংঘটিত মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় শেখ হাসিনার মৃত্যুদণ্ডের রায় একটি ইতিহাস হয়ে থাকবে। সময়মতো রায় কার্যকরের ব্যবস্থা নেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন তিনি।
আজ সোমবার গণমাধ্যমে পাঠানো এক বিবৃতিতে মাওলানা আবদুর রব এ কথা বলেন। তিনি বলেন, ‘আমরা সব সময় আইনের শাসন ও বিচার বিভাগের পূর্ণ স্বাধীনতা চাই। এই রায় থেকে বিচারব্যবস্থার স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আমরা আশাবাদী, হাসিনার সহযোগীদের বিরুদ্ধে দ্রুত রায় দেবে এবং সময়মতো কার্যকর ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’
জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম বাংলাদেশের এই নেতা বলেন, বাংলাদেশের ইতিহাসে প্রথমবার কোনো সরকারপ্রধানের মৃত্যুদণ্ডের রায় দেওয়া হলো। এ থেকে সবাইকে শিক্ষা নিতে হবে।