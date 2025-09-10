ডাকসু বর্জন করলাম: উমামা ফাতেমা
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) বর্জনের ঘোষণা দিয়েছেন স্বতন্ত্র শিক্ষার্থী ঐক্য প্যানেলের সহসভাপতি (ভিপি) প্রার্থী উমামা ফাতেমা। এই নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণা চলার মধ্যে মঙ্গলবার দিবাগত রাত সোয়া তিনটার পর ফেসবুকে এক পোস্টে এই বর্জনের কথা জানিয়েছেন তিনি।
ফেসবুক পোস্টে উমামা ফাতেমা লিখেছেন, ‘বয়কট! বয়কট! ডাকসু বর্জন করলাম।’
ডাকসু নির্বাচনকে ‘সম্পূর্ণ নির্লজ্জ কারচুপির নির্বাচন’ আখ্যায়িত করে উমামা ফাতেমা লিখেছেন, ‘৫ আগস্টের পরে জাতিকে লজ্জা উপহার দিল ঢাবি প্রশাসন। শিবির পালিত প্রশাসন।’
মঙ্গলবার সকাল আটটা থেকে বিকেল চারটা পর্যন্ত ডাকসু নির্বাচনের ভোট গ্রহণ করা হয়। রাত দেড়টার দিকে কেন্দ্রে কেন্দ্রে ফলাফল ঘোষণা শুরু হয়। কয়েকটি কেন্দ্রের ফলাফল ঘোষণায় দেখা যায়, ইসলামী ছাত্রশিবির–সমর্থিত প্যানেলের প্রার্থীরা বিজয়ী হতে চলেছেন। এই পরিস্থিতিতে ফেসবুকে ওই পোস্ট দেন উমামা ফাতেমা।