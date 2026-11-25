শহীদ হাদি হত্যার বিচার চেয়ে মাসব্যাপী কর্মসূচি, ১৮ ডিসেম্বর সর্বদলীয় শহীদি সমাবেশ
শহীদ শরিফ ওসমান বিন হাদির মৃত্যুবার্ষিকী সামনে রেখে ১৮ ডিসেম্বর পর্যন্ত টানা কর্মসূচি নিয়েছে ইনকিলাব মঞ্চ। আজ বুধবার রাজধানীর জাতীয় প্রেসক্লাবের তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া হলে এক মতবিনিময় সভায় এসব কর্মসূচি ঘোষণা করেন সংগঠনটির সদস্যসচিব ফাতিমা তাসনিম জুমা।
১ ডিসেম্বর শুরু হতে যাওয়া এসব কর্মসূচির মধ্যে রয়েছে গ্রাফিতি অঙ্কন, স্মরণসভা, ফ্রি মেডিক্যাল ক্যাম্প, জুলাইয়ের বিভিন্ন অংশীজনকে নিয়ে মতবিনিময় সভা, কফিন মিছিল, সারা দেশে মিলাদ মাহফিল, স্মৃতিফলক উদ্বোধন, বিজয় র্যালি ও সার্বভৌমত্বের শপথ। সংগঠনটি ১৮ ডিসেম্বর দেশব্যাপী মসজিদ থেকে বিক্ষোভ মিছিল ও ঢাকায় সর্বদলীয় শহীদি সমাবেশ করার ঘোষণাও দিয়েছে।
ইনকিলাব মঞ্চের আহ্বায়ক আবদুল্লাহ আল জাবের মতবিনিময় সভায় বলেন, ‘শহীদ ওসমান হাদিকে আমরা শুধু বিচারিক জায়গা থেকে বিবেচনায় আনতে চাই না। আমরা আরও একটি বিষয় নিশ্চিত করতে চাই যে শহীদ ওসমান হাদিকে কেন হত্যা করা হলো। কোন কারণগুলোকে আমলে নিয়ে এই রাষ্ট্রে যাঁরা ভারতের সেবাদাস হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন, তাঁরা এই হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়িয়ে পড়লেন।’
হাদি হত্যার তদন্ত কতটুকু এগিয়েছে, তার দৃশ্যমান প্রমাণ ১৮ ডিসেম্বরের মধ্যে সরকারকে দেখাতে হবে বলে উল্লেখ করেন ফাতিমা তাসনিম জুমা। তিনি বলেন, ‘আগেরবার আন্দোলনের সময় নির্বাচন বানচালের কথা বলে আমাদের ম্যানিপুলেট করার চেষ্টা হয়েছিল। এবার ইনকিলাব মঞ্চের আহ্বায়ক ও সদস্যসচিবকে মানিয়ে-বুঝিয়ে ঘরে ফেরানো যাবে, এমন ভাবার কোনো কারণ নেই। ১৮ ডিসেম্বর থেকে আমরা কী করব, সে সিদ্ধান্ত বাংলাদেশের জনগণ নেবে। জনগণ সিদ্ধান্ত নেবে তারা কোথায় যাবে, সংসদ ভবনের বাইরে বসবে নাকি ভেতরে গিয়ে বসবে।’
এ ছাড়া মতবিনিময় সভায় ইনকিলাব মঞ্চের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার আহ্বায়ক ফজলে রাব্বী সরকারসহ সংগঠনটির অন্য নেতা-কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।