‘গাঁজাখুরি গল্প’, আবু বাকেরের অভিযোগ নিয়ে বললেন মির্জা আব্বাস

ডাকসু নির্বাচন
‘গাঁজাখুরি গল্প’, আবু বাকেরের অভিযোগ নিয়ে বললেন মির্জা আব্বাস
বৈষম্যবিরোধী শিক্ষার্থী সংসদ প্যানেলের সাধারণ সম্পাদক (জিএস) প্রার্থী আবু বাকের মজুমদার অভিযোগ করেছেন, বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য মির্জা আব্বাস আজ বিকেলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় প্রবেশ করেছেন। তবে এ অভিযোগ নাকচ করেছেন বিএনপির এই নেতা। মির্জা আব্বাস তাঁর এই অভিযোগকে ‘গাঁজাখুরি গল্প’ আখ্যায়িত করেছেন।
আজ মঙ্গলবার সন্ধ্যায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্জন হলের সামনে এক প্রেস ব্রিফিংয়ে আবু বাকের মজুমদার শঙ্কা প্রকাশ করেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনের ভোট গণনায় কারচুপি হতে পারে। এ সময় তিনি অভিযোগ করেন, ‘মির্জা আব্বাস ডাকসু নির্বাচনের কোনো কিছুর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট না। কিন্তু তিনি আজকে এখানে প্রবেশ করা মানে একটা ভিন্ন বার্তা যাচ্ছে দেশবাসীর কাছে। মির্জা আব্বাসের আজকে ক্যাম্পাসে প্রবেশ করার কোনো সুযোগ নেই, রাইট (অধিকার) নেই। প্রবেশ করেছেন কেন, এটা সবচেয়ে বড় প্রশ্ন।’
বিকেলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় গিয়েছিলেন কি না জানতে চাইলে মির্জা আব্বাস সন্ধ্যায় প্রথম আলোকে বলেন, ‘এই মাত্র ইউনিভার্সিটি থেকে আসলাম, এটা যদি আমি বলতে পারতাম খুব ভালো লাগত।’
এরপর শ্লেষের সঙ্গে বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য মির্জা আব্বাস বলেন, ‘কী বলব ভাই, দেশটাতে যে কী শুরু হয়েছে। গাঁজাখুরি গল্প। আমি আমার তেজগাঁওয়ের অফিসে ছিলাম। এখন তেজগাঁও থেকে গুলশানে চেয়ারপারসনের অফিসে যাচ্ছি স্থায়ী কমিটির মিটিংয়ে।’
আজ সকাল ৮টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনের ভোট গ্রহণ হয়। এখন চলছে ভোট গণনা। এর মধ্যে বিভিন্ন প্রার্থী নির্বাচনে নানা অভিযোগ নিয়ে গণমাধ্যমের সামনে হাজির হচ্ছেন।