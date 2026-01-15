প্রবাসী পোস্টাল ব্যালটে অনিয়মের অভিযোগ, ইসির কাছে ব্যাখ্যা দাবি বিএনপির

প্রবাসী পোস্টাল ব্যালটে অনিয়মের অভিযোগ, ইসির কাছে ব্যাখ্যা দাবি বিএনপির
প্রবাসীদের জন্য পাঠানো পোস্টাল ব্যালটে নানা অনিয়মের অভিযোগ তুলে নির্বাচন কমিশনের (ইসি) কাছে ব্যাখ্যা দাবি করেছে বিএনপি।
দলটির অভিযোগ, পোস্টাল ব্যালট প্রণয়ন ও প্রেরণপ্রক্রিয়ায় গুরুতর ত্রুটি রয়েছে। এতে তারা (বিএনপি) ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।
আজ বৃহস্পতিবার দুপুরে রাজধানীর আগারগাঁওয়ে নির্বাচন ভবনে প্রধান নির্বাচন কমিশনারের (সিইসি) সঙ্গে সাক্ষাৎ করে বিএনপির প্রতিনিধিদল এই অভিযোগ জানায়; পাশাপাশি এ বিষয়ে ইসির কাছে ব্যাখ্যা দাবি করে।
সাক্ষাৎ শেষে সাংবাদিকদের এসব কথা বলেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য সালাহউদ্দিন আহমদ। এ সময় তাঁর সঙ্গে ছিলেন বিএনপির চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা ও সাবেক সিনিয়র সচিব ইসমাইল জবিউল্লাহ এবং সুপ্রিম কোর্টের জ্যেষ্ঠ আইনজীবী কায়সার কামাল।
সালাহউদ্দিন আহমদ বলেন, প্রবাসীদের কাছে যে পোস্টাল ব্যালট পাঠানো হয়েছে, সেগুলোর বিষয়ে তাঁরা আবার উদ্বেগ জানিয়েছেন। সঠিকভাবে বিবেচনা করে এগুলো প্রণয়ন করা হয়নি। যাঁরা এই পোস্টাল ব্যালট প্রণয়নের কাজে ছিলেন, প্রেরণের কাজে ছিলেন বা এগুলোর বিষয়ে যাঁরা দায়িত্বপ্রাপ্ত ছিলেন, তাঁদের ব্যাখ্যা দিতে হবে। নির্বাচন কমিশনকে (ইসি) ব্যাখ্যা দিতে হবে।
বিএনপির স্থায়ী কমিটির এই সদস্য বলেন, ‘এখন যেসব পোস্টাল ব্যালট আপনারা দেখছেন, বিভিন্নভাবে সোশ্যাল মিডিয়াতে ভিডিও আকারে আসছে, একেকটা বাসায় ২০০ থেকে ৩০০ করে ব্যালট পাওয়া যাচ্ছে। কোথাও কোথাও জব্দ করা হচ্ছে। কোথাও কোথাও এখনই ভোটিং শুরু হয়ে গেছে, যেটা ২২ তারিখে হওয়ার কথা এবং কোথাও কোথাও বলছে, একজনের নম্বর দিয়ে আরেকজন গ্রহণ করছে। এভাবে অনেক কিছু অনিয়ম হয়েছে।’
প্রবাসীদের ভোটদানের এই নিয়ম প্রথম করা হচ্ছে উল্লেখ করে সালাহউদ্দিন আহমদ বলেন, ‘এখানে কিছু ভুলভ্রান্তি থাকতে পারত। তবে যে ভুলভ্রান্তিটা হচ্ছে, এখানে আমরা (বিএনপি) ভিকটিম হচ্ছি। আমরা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছি। একটি নির্দিষ্ট রাজনৈতিক দলের পক্ষ হয়ে কিছু কিছু কাজ এখানে হয়েছে বলে আমাদের ধারণা এবং সেটা প্রকাশিত হয়েছে। আসলে ধারণাও না, সেটা প্রমাণিত হচ্ছে। এখন আমরা বলছি, এ বিষয়ে আপনাদের (ইসি) পরিষ্কার ব্যাখ্যা দিতে হবে।’
ভোটার স্লিপ-সংক্রান্ত আচরণবিধি নিয়েও উদ্বেগ জানান সালাহউদ্দিন আহমদ। তিনি বলেন, ভোটারদের অংশগ্রহণ সহজ করতে ভোটার স্লিপে প্রার্থীর নাম, প্রতীক ও ভোটার নম্বর থাকা প্রয়োজন। অথচ বর্তমান আচরণবিধিতে দলীয় নাম, প্রতীক ও প্রার্থীর ছবি ব্যবহারে নিষেধাজ্ঞা দেওয়া হয়েছে। নির্বাচন কমিশন চাইলে আচরণবিধি সংশোধন করতে পারে।
এ ছাড়া নির্বাচনী আচরণবিধি লঙ্ঘনেরও অভিযোগ তোলেন সালাহউদ্দিন আহমদ। তিনি বলেন, নির্বাচন কমিশনের অনুরোধে বিএনপির চেয়ারম্যান তারেক রহমান তাঁর সফর স্থগিত করেছেন। অথচ এখন বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের শীর্ষ নেতারা প্রকাশ্যে বক্তব্য দিচ্ছেন। প্রচারণা চালাচ্ছেন। কিন্তু ইসি এ বিষয়ে কার্যকর পদক্ষেপ নিচ্ছে না।
অনেক রিটার্নিং কর্মকর্তার বিরুদ্ধে পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ রয়েছে বলে উল্লেখ করেন সালাহউদ্দিন আহমদ। তিনি বলেন, পাশাপাশি দেশের ভেতরে ব্যবহৃত পোস্টাল ব্যালটের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট নির্বাচনী এলাকার সাধারণ ব্যালটেই প্রার্থীদের নাম-প্রতীকসহ ব্যবহারের সুস্পষ্ট প্রস্তাব নির্বাচন কমিশনের কাছে দিয়েছে বিএনপি। এই প্রস্তাব যৌক্তিক বিবেচনায় নির্বাচন কমিশন গ্রহণ করবে বলে আশা প্রকাশ করেন তিনি।