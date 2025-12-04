রাজনীতি

ইসি থেকে নিবন্ধনের সনদ পেল এনসিপি

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা
নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের জ্যেষ্ঠ সচিব আখতার আহমেদের কাছ থেকে নিবন্ধন সনদ নেন এনসিপি নেতারাছবি: এনসিপির ফেসবুক পেজ থেকে

রাজনৈতিক দল হিসেবে নিবন্ধন সনদ পেয়েছে জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি)। নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে গতকাল বুধবার দলটিকে এ সনদ দেওয়া হয়।

এনসিপির ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজে দেওয়া এক পোস্টে জানানো হয়, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের জ্যেষ্ঠ সচিব আখতার আহমেদের কাছ থেকে জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) নিবন্ধন সনদ গ্রহণ করেছেন দলটির আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম।

এ সময় এনসিপির মুখ্য সমন্বয়ক নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী, যুগ্ম আহ্বায়ক খালেদ সাইফুল্লাহ ও যুগ্ম সদস্যসচিব জহিরুল ইসলাম উপস্থিত ছিলেন।

পরে রাজনৈতিক দল হিসেবে নির্বাচন কমিশনের নিবন্ধন সনদ পাওয়ায় পৃথক ফেসবুক পোস্টে দেশবাসীর প্রতি কৃতজ্ঞতা জানায় এনসিপি। ওই পোস্টে নিবন্ধন সনদের ছবিও জুড়ে দেওয়া হয়।

নিবন্ধন সনদের ছবিসহ এনসিপির পোস্টের স্ক্রিনশট।

২০২৪ সালের ৫ আগস্ট ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে পতন হয় শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগে সরকারের। ওই গণ-অভ্যুত্থানের সম্মুখসারিতে থাকা তরুণেরা পরবর্তী সময়ে রাজনীতিতে আসেন। তাঁদের হাতে ২০২৫ সালের ফেব্রুয়ারিতে গঠিত হয় নতুন রাজনৈতিক দল এনসিপি। দলের প্রতীক শাপলা কলি।

