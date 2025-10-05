রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলনের ৭১ সদস্যের নির্বাহী কমিটি গঠন
বাংলাদেশ রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলন ৭১ সদস্যের নতুন নির্বাহী কমিটির তালিকা প্রকাশ করেছে। এতে সভাপতি হয়েছেন সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী হাসনাত কাইয়ূম। সাধারণ সম্পাদক হয়েছেন ব্যবসায়ী সৈয়দ হাসিবউদ্দীন হোসেন।
গত শুক্রবার রাজধানীর জোয়ার সাহারার এসএকে মিলনায়তনে এক বিশেষ প্রতিনিধি সম্মেলনে এই কমিটি নির্বাচিত হয়। আজ রোববার গণমাধ্যমে পাঠানো এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানায় দলটি।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, শুক্রবারের বিশেষ প্রতিনিধি সম্মেলনে সর্বসম্মতিক্রমে দলের সংস্কারকৃত গঠনতন্ত্রও অনুমোদন করা হয়। গঠনতন্ত্রে দলের নামের শুরুতে ‘বাংলাদেশ’ শব্দ যুক্ত ও জাতীয় সমন্বয় কমিটির বদলে জাতীয় কমিটি এবং নির্বাহী কমিটিতে সভাপতি-সেক্রেটারি পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়। এ ছাড়া গঠনতন্ত্রে দলের সব কমিটিতে দ্রুততম সময়ে ৩৩ শতাংশ নারী প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত এবং কোনো ছাত্র, যুব ও পেশাজীবী অঙ্গসংগঠন বা প্রবাসে কোনো শাখা না রাখার সিদ্ধান্ত হয়।
নতুন কমিটিতে সিনিয়র সহসভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন মাহবুবুর রহমান। সহসভাপতি হয়েছেন মাহমুদ জামাল, আবদুল্লাহ মহিউদ্দিন, আবদুল জলিল, নাসিমা রহমান, চিনু কবির, সাইদুল খন্দকার ও গোলাম শফিক।
এ ছাড়া যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক দিদার ভূঁইয়া, সাংগঠনিক সম্পাদক মোহাম্মদ সোহেল, অর্থ সম্পাদক নাইমুল ইসলাম, দপ্তর সম্পাদক ছামিউল আলম, মিডিয়া সম্পাদক এহসান আহমেদ, ন্যায়পাল রায়হান কবীরসহ ৭১ জন কমিটিতে রয়েছেন।