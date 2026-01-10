গুলশানে বিএনপির নির্বাচনী কার্যালয় ও কল সেন্টার চালু

গুলশানে বিএনপির নির্বাচনী কার্যালয় ও কল সেন্টার চালু
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন সামনে রেখে রাজধানীর গুলশানে নির্বাচনী কার্যালয় উদ্বোধন করেছে বিএনপি। একই সঙ্গে সেখানে নির্বাচনসংক্রান্ত যেকোনো সংকট বা সমস্যা জানাতে একটি কল সেন্টারও চালু করেছে দলটি।
আজ শনিবার বিকেলে গুলশান–২–এর ৯০ নম্বর সড়কের ১০/সি বাড়িতে এই কার্যালয়ের উদ্বোধন করেন বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। এ সময় দলের স্থায়ী কমিটির সদস্য সেলিমা রহমান ও জ্যেষ্ঠ যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী উপস্থিত ছিলেন।
উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে রুহুল কবির রিজভী বলেন, ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিএনপির নির্বাচন পরিচালনা স্টিয়ারিং কমিটির সব কার্যক্রম গুলশানের এই কার্যালয় থেকে পরিচালিত হবে। তিনি বলেন, একটি জাতীয় নির্বাচন পরিচালনা করা অত্যন্ত দুরূহ কাজ। এই কাজকে সহজ, কার্যকর ও প্রযুক্তি–সহায়ক করতে কল সেন্টার চালু করা হয়েছে।
রুহুল কবির রিজভী জানান, আজ থেকে যে কেউ দেশের যেকোনো প্রান্ত থেকে ১৬৫৪৩ নম্বরে কল করে নির্বাচনসংক্রান্ত সমস্যা, অভিযোগ বা প্রশ্ন জানাতে পারবেন। তিনি বলেন, বিশেষ করে স্থানীয় পর্যায়ের এজেন্ট বা নির্বাচনী প্রতিনিধিরা তাঁদের এলাকায় উদ্ভূত যেকোনো সমস্যার তথ্য এই নম্বরে জানাতে পারবেন।
কল সেন্টারের কার্যক্রম সম্পর্কে রুহুল কবির রিজভী বলেন, কল সেন্টারে দায়িত্ব পাওয়া ছয় অপারেটর এসব তথ্য তাৎক্ষণিকভাবে লিপিবদ্ধ করে নির্বাচন পরিচালনা স্টিয়ারিং কমিটি ও সংশ্লিষ্ট উপকমিটিগুলোকে জানাবেন, যাতে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া যায়।
বিএনপির এই নেতা মনে করেন, এর মাধ্যমে সারা দেশের নির্বাচনী কার্যক্রমকে একটি সমন্বিত প্রযুক্তিগত কাঠামোর মধ্যে আনা সম্ভব হবে। স্থানীয় পর্যায়ের যেকোনো সমস্যা দ্রুত কেন্দ্রে পৌঁছাবে এবং তা সমাধানে কার্যকর ভূমিকা রাখবে।