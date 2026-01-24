দেশের মানুষ পরিবর্তন চায়: ইসলামী আন্দোলনের প্রার্থী মোসাদ্দেক বিল্লাহ

দেশের মানুষ পরিবর্তন চায়: ইসলামী আন্দোলনের প্রার্থী মোসাদ্দেক বিল্লাহ
ক্ষমতায় যেতে পারলে ঢাকা-৪ (শ্যামপুর-কদমতলী) আসনকে মাদক, সন্ত্রাস ও দুর্নীতিমুক্ত করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের প্রার্থী সৈয়দ মোসাদ্দেক বিল্লাহ আল মাদানী। তিনি বলেন, এখানকার মানুষের শান্তিতে বসবাস নিশ্চিত করার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে ইসলামী আন্দোলন। জনগণের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা তাঁর প্রথম ওয়াদা।
আজ শনিবার বেলা ১১টার দিকে দনিয়ার বর্ণমালা আদর্শ উচ্চবিদ্যালয়ের সামনে থেকে নির্বাচনী প্রচার শুরু করেন সৈয়দ মোসাদ্দেক বিল্লাহ। সেখানেই তিনি এ কথা বলেন। আজ কদমতলীর ৬০ নম্বর ওয়ার্ডের বিভিন্ন এলাকায় গণসংযোগ করেন তিনি।
গণসংযোগের সময় হাতপাখা প্রতীকের এই প্রার্থী বলেন, দেশের মানুষ পরিবর্তন চায়। যে কারণে এলাকাবাসীর পক্ষ থেকে তিনি ব্যাপক সাড়া পাচ্ছেন।
নির্বাচনে বিজয় পেলে এই এলাকায় খেলার মাঠ, ঈদগাহ, মেডিক্যাল, কমিউনিটি সেন্টার নির্মাণ, গ্যাস সমস্যার সমাধান এবং কিশোর গ্যাং সংস্কৃতি নির্মূল করার কথা বলেন ইসলামী আন্দোলনের এই প্রেসিডিয়াম সদস্য।