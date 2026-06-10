লালনের মাজার এলাকা ‘মাদকমুক্ত’ করার উদ্যোগ আছে কি, সংসদে প্রশ্ন আমির হামজার
কুষ্টিয়ার লালন শাহর মাজার এলাকায় ‘সংস্কৃতির নামে অনৈতিক কর্মকাণ্ড’ ও ‘মাদকের বিস্তার’ চলছে বলে দাবি করেছেন ওই জেলার জামায়াতে ইসলামীর সংসদ সদস্য আমির হামজা। বিষয়টি সংসদে তুলে তা বন্ধের কোনো উদ্যোগ আছে কি না, তা জানতে চেয়েছেন তিনি।
কুষ্টিয়া-৩ আসনের সংসদ সদস্য আমির হামজা আজ বুধবার সংসদে সংস্কৃতি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত প্রশ্নোত্তর পর্বে সম্পূরক প্রশ্নে সংস্কৃতিমন্ত্রী নিতাই রায় চৌধুরীর কাছে এই প্রশ্ন করেন।
আমির হামজা বলেন, ‘কুষ্টিয়ার লালন শাহর মাজার, এটা মাদকদ্রব্যমুক্ত এলাকা করার জন্য কোনো উদ্যোগ আছে কি না? কারণ, এখানে তো প্রশাসনের পাহারায় তার জন্ম অনুষ্ঠান এবং মৃত্যু অনুষ্ঠানে তিন দিন করে ছয় দিন—এখানে যে সমস্ত অনৈতিক এবং সংস্কৃতির নামে যে সমস্ত কাজগুলো হয়, সেগুলো বন্ধে কোনো উদ্যোগ মন্ত্রীর আছে কি না?’
জবাবে সংস্কৃতিমন্ত্রী নিতাই রায় চৌধুরী বলেন, সারা দেশকেই মাদকমুক্ত করার পরিকল্পনা সরকারের রয়েছে।
সংস্কৃতিমন্ত্রী বলেন, ‘শুধু কুষ্টিয়ার লালন শাহর এই স্মৃতিবিজড়িত এই এলাকায় নয়, আমাদের পরিকল্পনা আছে। সারা দেশে মাদকের বিরুদ্ধে আমাদের সরকারের পরিকল্পনা রয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে সারা বাংলাদেশকে আমরা মাদকমুক্ত করতে চাই। এবং মাদকমুক্ত করার জন্য ব্যাপক পরিকল্পনা আমাদের আছে।’
মাদক নির্মূলকে অর্থনৈতিক উন্নয়নের সঙ্গে যুক্ত করে মন্ত্রী বলেন, ‘মাদকমুক্ত তখনই হবে, যখন একটা সমাজে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড বৃদ্ধি পেয়ে থাকে।’
মাদকের বিস্তারের জন্য বিগত সময়ে ক্ষমতাসীনদের দায়ী করে নিতাই রায় চৌধুরী বলেন, ‘বাংলাদেশে গত ১৮ বছর যে ঘন অন্ধকার যুগ গেছে, এই অন্ধকার যুগে মাদক ব্যাপক বিস্তার লাভ করেছে। অনেক সংসদ সদস্য, মন্ত্রী, রাজনৈতিক নেতা—তারা পর্যন্ত এই মাদক ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত ছিল। এভাবে শিক্ষা-সংস্কৃতি, ইতিহাস-ঐতিহ্য সবকিছু ধ্বংস করে দিয়ে একটা অন্ধকার যুগে নিয়ে গিয়েছিল।’
সংস্কৃতিমন্ত্রী বলেন, সেই পরিস্থিতির অবসান ঘটিয়ে বর্তমান সরকার একটি নতুন বাংলাদেশ গড়ার উদ্যোগ নিয়েছে।
সংস্কৃতিমন্ত্রীর ভাষায়, ‘সেই যুগের অবসান ঘটিয়ে আমাদের সরকার, আমরা একটা নতুন বাংলাদেশ গড়ার নবজাগরণ আনতে চাই। এভাবে আমরা শুধু কুষ্টিয়া নয়, সারা বাংলাদেশের তরুণসমাজকে অন্ধকার যুগ থেকে নিয়ে এসে অর্থনৈতিক উন্নতির মাধ্যমে সমাজকে পরিবর্তন করে দিতে চাই।’