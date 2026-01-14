মামুনুল হককে কারণ দর্শানোর নোটিশ দিলেন রিটার্নিং কর্মকর্তা
নির্বাচনী আচরণবিধি লঙ্ঘনের অভিযোগে ঢাকা-১৩ আসনের প্রার্থী, বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের আমির মাওলানা মুহাম্মাদ মামুনুল হককে কারণ দর্শানোর নোটিশ দিয়েছেন সংশ্লিষ্ট রিটার্নিং কর্মকর্তা। কেন তাঁর বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে না, সে বিষয়ে আগামী শনিবার বিকেল পাঁচটার মধ্যে লিখিত জবাব দিতে বলা হয়েছে।
আজ বুধবার ঢাকা-১৩ ও ১৫ আসনের রিটার্নিং কর্মকর্তা মো. ইউনুচ আলী এই নোটিশ দেন। তাঁতে মামুনুল হক নিজে বা তাঁর একজন প্রতিনিধিকে রিটার্নিং কর্মকর্তার কার্যালয়ে উপস্থিত হয়ে লিখিত জবাব দিতে বলা হয়েছে।
সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, গতকাল মঙ্গলবার ঢাকা পোস্ট অনলাইন পত্রিকায় প্রকাশিত একটি সংবাদের সূত্র উল্লেখ করে নোটিশে বলা হয়েছে, গতকাল বিকেল পাঁচটার দিকে মামুনুল হক তাঁর অনুসারীদের সঙ্গে নিয়ে নির্বাচন ভবনের সামনে সাধারণ মানুষের মধ্যে লিফলেট বিতরণ করেন। তিনি ভোট গ্রহণের দিনের তিন সপ্তাহ আগেই নির্বাচনী প্রচার করেছেন, যা জাতীয় সংসদ নির্বাচনে রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীর আচরণ বিধিমালার বিধি ৩ ও ১৮–এর লঙ্ঘন।
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ৩০০ আসনে ভোট গ্রহণ করা হবে আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি (বৃহস্পতিবার)। জুলাই জাতীয় সনদ বাস্তবায়নে গণভোটও হবে এদিন। তফসিল অনুযায়ী নির্বাচনী প্রচার শুরু হবে ২২ জানুয়ারি। প্রচার চালানো যাবে ১০ ফেব্রুয়ারি সকাল সাড়ে সাতটা পর্যন্ত।
কোনো রাজনৈতিক দলকে দলীয় প্রতীকে জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশ নিতে হলে নির্বাচন কমিশনে নিবন্ধিত হতে হয়। বর্তমানে নিবন্ধিত রাজনৈতিক দল আছে ৬০টি। এর মধ্যে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড নিষিদ্ধঘোষিত আওয়ামী লীগের নিবন্ধন স্থগিত আছে। দলটি এবারের নির্বাচনে অংশ নেওয়ার সুযোগ পাচ্ছে না। এর বাইরে নিবন্ধিত আটটি দল নির্বাচনে কোনো প্রার্থী দেয়নি।