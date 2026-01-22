নির্বাচনী প্রচারে সাইফুল হক
আগের কথা ভুলে যান, মানুষকে বাধ্য করে এবার নির্বাচন করা যাবে না
বিভিন্ন মহল থেকে কারওয়ান বাজারের ব্যবসায়ীদের হুমকি দেওয়া হচ্ছে বলে অভিযোগ করেছেন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ঢাকা-১২ আসনে বিএনপি জোটের প্রার্থী বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টির সাধারণ সম্পাদক সাইফুল হক। নির্বাচনী পরিবেশ নষ্ট করার আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন, ‘আগের জমানার কথা ভুলে যান, খুব চাপ দিয়ে মানুষকে বাধ্য করে এবার কোনো নির্বাচন করা যাবে না।’
আজ বৃহস্পতিবার বিকেলে রাজধানীর কারওয়ান বাজারে নির্বাচনী প্রচারে দেওয়া বক্তব্যে সাইফুল হক এসব কথা বলেন। এই আসন থেকে দলীয় ‘কোদাল’ প্রতীকে নির্বাচন করছেন তিনি।
সাইফুল হক বলেন, ‘কোনো কোনো মহল থেকে আমার কিছু কিছু ভাইদেরকে হুমকি দেওয়া হচ্ছে। আমি পরিষ্কার করে বলতে চাই, এটা বন্ধ করেন।’
বিএনপির চেয়ারম্যান তারেক রহমানের সঙ্গে দেখা হয়েছে উল্লেখ করে ওয়ার্কার্স পার্টির সাধারণ সম্পাদক বলেন, ‘ইতিমধ্যে ৪ তারিখে (৪ জানুয়ারি) তারেক রহমানের সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে। খবর নিয়েছেন ঢাকা–১২ আসনের কী অবস্থা। তিনি পরিষ্কার করে যে ভরসার কথা বললেন—যারা বিএনপির পরিচয় দেয়, যারা খালেদা জিয়ার আদর্শ ধারণ করে, তারেক রহমানের আদর্শ ধারণ করে, জিয়াউর রহমানের আদর্শ ধারণ করে—দল সিদ্ধান্ত নেওয়ার পরে এটাই হচ্ছে ফাইনাল কথা, এটাই চূড়ান্ত কথা। বিএনপিকে যারা ভালোবাসে, যারা ধানের শীষকে ভালোবাসে, ওপর থেকে নিচ পর্যন্ত প্রত্যেকটা নেতা–কর্মী এই সিদ্ধান্তের পেছনে দাঁড়াবে।’
এ সময় সাইফুল হক বলেন, ‘ঢাকা ১২-তে বর্তমানে নাগরিক সেবা বলে কিছু নাই। আমরা খাজনা দিই, টাকাপয়সা দিই, অথচ আমাদের কোনো নাগরিক সেবা নাই। এ অঞ্চলে সন্ত্রাস, চাঁদাবাজি, দখলদারত্ব, জুলুম–নিপীড়ন, জবর দখল লক্ষ লক্ষ মানুষের রাতের ঘুমকে হারাম করে ফেলেছে। আমরা পরিষ্কার করে বলতে চাই, ১২ তারিখে (১২ ফেব্রুয়ারি) কোদাল মার্কার এই আসনে যে নির্বাচন, এই নির্বাচন হচ্ছে চাঁদাবাজি, দখলদারত্ব, সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে একটা গণরায়।’
ঢাকা–১২ আসনে বিএনপি জোটের এই প্রার্থী বলেন, ‘আমি পরিষ্কার করে বলতে চাই, বড় ব্যবসায়ী, ছোট ব্যবসায়ী, প্রান্তিক ব্যবসায়ী—সবাই এখানে ব্যবসা করতে পারবেন। তাঁদের ওপরে কোনো জুলুম, নির্যাতন, নিপীড়ন, কোনো চাঁদাবাজি কোনোভাবেই এলাকার মানুষ বরদাশত করবে না।’
ঢাকা–১২ আসনে সাইফুল হকের নির্বাচন পরিচালনা কমিটির প্রধান সমন্বয়ক বিএনপি নেতা আনোয়ারুজ্জামান বলেন, ‘বিএনপির চেয়ারম্যান তারেক রহমান আমাদের বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টির সাধারণ সম্পাদক সাইফুল হককে এ আসনে মনোনীত করেছেন। আমি সব সময় বলেছি যে বিএনপির চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের পরে সবাইকে নিয়ে তারেক রহমানের প্রার্থীর পক্ষে কাজ করব। আমার একটা অনুরোধ, যেকোনো প্রকার বিভ্রান্তিতে আমরা যেন আর কান না দিই।’
এই আসনে প্রার্থী হয়েছেন বিএনপি থেকে বহিষ্কৃত সাইফুল আলম (নীরব)। তিনি ফুটবল প্রতীকে নির্বাচন করছেন। বেলা তিনটায় বাংলাদেশ চলচ্চিত্র উন্নয়ন করপোরেশনের (এফডিসি) সামনে থেকে তিনিও নির্বাচনী প্রচার শুরু করেন।
ঢাকা–১২ আসনে জামায়াতে ইসলামীর মনোনীত ১০–দলীয় জোটের প্রার্থী সাইফুল আলম খান। এ আসনের আওতায় পড়েছে শেরেবাংলা নগর, তেজগাঁও, তেজগাঁও শিল্পাঞ্চল, হাতিরঝিল থানা এলাকা।