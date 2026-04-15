রাস্তা প্রশস্ত করার দাবি জানিয়ে হাসনাত বললেন, এলাকায় মুখ দেখাতে পারি না

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা
সংসদে ফ্লোর নিয়ে বক্তব্য দেন এনসিপির সংসদ সদস্য হাসনাত আবদুল্লাহ। ১৫ এপ্রিল

কুমিল্লা–সিলেট মহাসড়কে দুর্ঘটনায় প্রাণহানি নিয়মিত ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে উল্লেখ করে রাস্তাটি প্রশস্ত করতে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানিয়েছেন এনসিপির সংসদ সদস্য হাসনাত আবদুল্লাহ। জাতীয় সংসদে এই দাবি জানিয়ে তিনি বলেছেন, ‘আমি এলাকায় মুখ দেখাতে পারি না, এলাকার মানুষ আমাকে এখন বেঁধে রাখবে।’

আজ বুধবার সন্ধ্যায় মাগরিবের নামাজের বিরতির পর এই সংসদ সদস্য সংসদে ফ্লোর নিয়ে বক্তব্য দেন। তিনি বলেন, ‘আমি ভিক্ষা চাই, এই সংসদের কাছে, এই রাস্তাটি প্রশস্ত করার ব্যবস্থা করুন, যা ১০ লক্ষ মানুষের প্রাণ বাঁচাবে।’

হাসনাত আবদুল্লাহ বলেন, তিনি যখন বক্তব্য দিচ্ছেন তার একটু আগে ওই সড়কে তিনজন মৃত্যুবরণ করেছেন। এটি দেবিদ্বারের নিয়মিত ঘটনা। শুধু চলতি মাসেই ২৩ জন মানুষ এই সড়কে দুর্ঘটনায় মৃত্যুবরণ করেছেন।

কুমিল্লা–সিলেট মহাসড়কের প্রশস্ততা মাত্র ১৮ ফুট উল্লেখ করে হাসনাত আবদুল্লাহ বলেন, বাংলাদেশে কোনো সড়ক নেই যা দুইটা বিভাগীয় শহরকে যুক্ত করেছে কিন্তু সেই রাস্তার প্রশস্ততা মাত্র ১৮ ফিট। তিনি বলেন, চট্টগ্রাম থেকে সিলেটে যাতায়াত করতে এটিই একমাত্র সড়ক। এই সড়ক দিয়ে ১০ লাখ মানুষের যাতায়াত।

রাস্তাটি ছয় লেন হওয়ার কথা থাকলেও তা হচ্ছে না—উল্লেখ করে কুমিল্লা–৪ আসনের সংসদ সদস্য হাসনাত বলেন, সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী বা প্রশাসনের সঙ্গে রাস্তার বিষয়ে কথা বললে জানা যায়, এখানে একধরনের প্রশাসনিক জটিলতা আছে।

দীর্ঘ ১২ বছর ধরে এখানে কোনো ধরনের কাজ হচ্ছে না। তিনি বিষয়টি নিয়ে মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। পরে সভাপতির আসনে থাকা ডেপুটি স্পিকার কায়সার কামাল সংশ্লিষ্ট বিধিতে নোটিশ দেওয়ার জন্য হাসনাত আব্দুল্লাহকে পরামর্শ দেন। তিনি বলেন, ‘সেটিই সবচেয়ে যথাযথ উপায় হবে। তখন মাননীয় মন্ত্রী জবাব দেবেন এবং তা কার্যপদ্ধতি অনুযায়ী সম্পন্ন হবে।’

