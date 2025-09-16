পাঁচ দাবিতে তিন দিনের কর্মসূচি ঘোষণা নেজামে ইসলাম পার্টির
জুলাই সনদের আইনিভিত্তি প্রদানসহ পাঁচ দফা দাবিতে তিন দিনের কর্মসূচি ঘোষণা করেছে বাংলাদেশ নেজামে ইসলাম পার্টি। আজ মঙ্গলবার দলটির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলন করে এ কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়।
সংবাদ সম্মেলন শেষে এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বিষয়টি জানানো হয়। অন্য দাবিগুলো হলো জাতীয় পার্টি ও ১৪ দলের রাজনৈতিক কার্যক্রম নিষিদ্ধ, গণহত্যার বিচার, নির্বাচনের জন্য লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড (সমান সুযোগ) তৈরি এবং প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গানের শিক্ষক নিয়োগের প্রজ্ঞাপন বাতিল।
ঘোষিত তিন দিনের কর্মসূচির মধ্যে রয়েছে ১৮ সেপ্টেম্বর ঢাকায়, ১৯ সেপ্টেম্বর বিভাগীয় শহরে এবং ২৬ সেপ্টেম্বর দেশের জেলা ও উপজেলায় বিক্ষোভ। ঘোষিত দাবি ও কর্মসূচিকে দেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব, ইসলাম ও জাতীয় নিরাপত্তা সুরক্ষার আন্দোলন বলে মন্তব্য করেছে নেজামে ইসলাম পার্টি।
সাংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন দলের মহাসচিব মুসা বিন ইযহার। এ সময় উপস্থিত ছিলেন দলের সিনিয়র নায়েবে আমির মাওলানা আবদুল মাজেদ, সংগঠন সচিব মাওলানা আবু তাহের, প্রচার সচিব মাওলানা আবদুল্লাহ আল মাসুদ, দপ্তর সচিব মুফতি দ্বীনে আলম হারুনী প্রমুখ।