রাজনীতি

অবশ্যই আজ রাতের মধ্যেই ডাকসুর ফলাফল ঘোষণা: প্রধান রিটার্নিং কর্মকর্তা

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা
উদয়ন স্কুল কেন্দ্রে ভোট গণনা শুরুর আগে ব্যালটভর্তি বাক্সছবি: প্রথম আলো

আজ মঙ্গলবার রাতের মধ্যেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) ও হল সংসদ নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণা করা হবে বলে জানিয়েছেন এই নির্বাচনের প্রধান রিটার্নিং কর্মকর্তা অধ্যাপক মোহাম্মদ জসীম উদ্দিন। তিনি জানিয়েছেন, কিছু কেন্দ্রের গণনা এগিয়েছে, কিছু কিছু পিছিয়ে আছে।

আজ মঙ্গলবার রাত পৌনে ১০টার দিকে অধ্যাপক মোহাম্মদ জসীম উদ্দিন প্রথম আলোকে এ কথা বলেন। আজ সকাল আটটা থেকে বিকেল চারটা পর্যন্ত ভোট গ্রহণের পর এখন ডাকসু ও হল সংসদ নির্বাচনের ভোট গণনা চলছে আটটি কেন্দ্রে। নির্বাচনে কারচুপির অভিযোগ তুলে ছাত্রদলসহ বিভিন্ন প্যানেলের প্রার্থীরা ইতিমধ্যে ক্যাম্পাসে বিক্ষোভ করেছেন।

প্রধান রিটার্নিং কর্মকর্তা অধ্যাপক মোহাম্মদ জসীম উদ্দিন
ফাইল ছবি: প্রথম আলো

জানতে চাইলে প্রধান রিটার্নিং কর্মকর্তা অধ্যাপক মোহাম্মদ জসীম উদ্দিন প্রথম আলোকে বলেন, ওএমআর মেশিনে ভোট গণনা চলছে। সব কেন্দ্রে একসঙ্গে স্বচ্ছভাবে ভোট গণনা হচ্ছে। ফল প্রকাশের সুনির্দিষ্ট সময় বলা যাচ্ছে না, তবে অবশ্যই আজ রাতের মধ্যেই ফলাফল ঘোষণা হবে। কিছু কেন্দ্রের গণনা এগিয়েছে, কিছু কিছু পিছিয়ে আছে।

ফল গণনায় দেরি হওয়ার কারণ হিসেবে এই শিক্ষক বলেছেন, ‘ডাকসুর ব্যালটের যে পাঁচটা পাতা, সেটাকে মেশিনে দেওয়ার জন্য প্রথমে আলাদা করতে হচ্ছে। একটা বাক্স খোলার সঙ্গে সঙ্গে আলাদা করার কাজটা আগে করতে হচ্ছে। মূলত এ জন্যই সময় লাগছে।’

প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
রাজনীতি থেকে আরও পড়ুন