ফেসবুকের বিরুদ্ধে অগণতান্ত্রিক আচরণের অভিযোগ তুলে মামুনুল হকের থানায় জিডি

ফেসবুকের বিরুদ্ধে অগণতান্ত্রিক আচরণের অভিযোগ তুলে মামুনুল হকের থানায় জিডি
সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুক কর্তৃপক্ষের একপক্ষীয়, অগণতান্ত্রিক ও বৈষম্যমূলক আচরণের শিকার হচ্ছেন বলে অভিযোগ করেছেন বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের আমির মাওলানা মামুনুল হক। তাঁর ব্যক্তিগত ফেসবুক আইডি ও অফিশিয়াল পেজ একের পর এক ‘রিমুভ ও সাসপেন্ড’ করা হচ্ছে। ফেসবুক কর্তৃপক্ষের এই আচরণকে ‘অন্যায্য’ আখ্যা দিয়ে থানায় একটি সাধারণ ডায়েরি (জিডি) করেছেন তিনি।
আজ সোমবার রাজধানীর মোহাম্মদপুর থানায় এ জিডি করেন মামুনুল হক। বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের প্রচার সম্পাদক ও মিডিয়া সমন্বয়ক হাসান জুনাইদ এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানিয়েছেন।
পরে জিডির বিষয়টি নিশ্চিত করে রাত আটটার দিকে মোহাম্মদপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) কাজী রফিক প্রথম আলোকে বলেন, ফেসবুক আইডি ও অফিশিয়াল পেজ রিমুভ–সংক্রান্ত একটি বিষয়ে তিনি (মামুনুল হক) সাধারণ ডায়েরি করেছেন। তাঁর পক্ষে দলের কয়েকজন এসে জিডিটি করেন।
বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, মাওলানা মামুনুল হক সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুক কর্তৃপক্ষের একপক্ষীয়, অগণতান্ত্রিক ও বৈষম্যমূলক আচরণের শিকার হচ্ছেন। তাঁর ব্যক্তিগত ফেসবুক আইডি ও অফিশিয়াল পেজ একের পর এক রিমুভ ও সাসপেন্ড করা হচ্ছে। শুধু তা–ই নয়, তাঁর নাম, বক্তব্য বা ছবি প্রকাশ করামাত্রই দলীয় পেজ, গণমাধ্যম এবং ব্যক্তিগত অ্যাকাউন্টগুলো অযৌক্তিকভাবে রেস্ট্রিকশনের কবলে পড়ছে। এমন পরিস্থিতিতে তিনি জিডি করেছেন। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ব্যবহার করে কোনো রাজনৈতিক নেতাকে টার্গেট করে বাধাগ্রস্ত করা মতপ্রকাশের স্বাধীনতা ও গণতান্ত্রিক অধিকারের ওপর ভয়ংকর আঘাত।
জিডিতে মামুনুল হক উল্লেখ করেন, ‘কয়েক মাস ধরে ফেসবুকে আমার নাম, বক্তব্য ও ছবি অন্যায়ভাবে রেস্ট্রিকশন ও ব্লক করা হচ্ছে। ফলে আমার ব্যক্তিগত আইডি এবং অফিশিয়াল পেজ একাধিকবার বন্ধ হয়ে গেছে। এতে আমি সামাজিক, পেশাগত ও রাজনৈতিকভাবে মারাত্মক ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছি।’
খেলাফত মজলিসের আমির আরও বলেন, একটি নিবন্ধিত রাজনৈতিক দলের প্রধান হওয়া সত্ত্বেও পরিকল্পিতভাবে তাঁকে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম থেকে অবরুদ্ধ করা হচ্ছে, যা গণতান্ত্রিক রাজনীতিকে স্তব্ধ করার স্পষ্ট অপচেষ্টা। তিনি আইন মেনে থানায় জিডি করেছেন। মেটা কর্তৃপক্ষ বিষয়টি পুনর্বিবেচনা করে সুবিচারপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেবে বলে আশা প্রকাশ করেছেন তিনি।