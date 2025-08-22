রাজনীতি

গুমের দায়ে দেশের মাটিতে হাসিনার সর্বোচ্চ শাস্তি হতে হবে: ফখরুল

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা
আওয়ামী লীগ শাসনামলে গুমের শিকার ব্যক্তিদের স্মরণে ‘মায়ের ডাক’ আয়োজিত মানববন্ধনে বক্তব্য দেন বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। আজ শুক্রবার বিকেলে রাজধানীর মানিক মিয়া অ্যাভিনিউয়েছবি: প্রথম আলো

আওয়ামী লীগ আমলে দেশে সংঘটিত গুম ও হত্যাকাণ্ডের জন্য সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দায় প্রমাণিত হয়েছে বলে দাবি করেছেন বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। তিনি বলেছেন, ‘আজকে প্রমাণিত হয়েছে, হাসিনা এই হত্যাকাণ্ডগুলোর জন্য দায়ী। হাসিনা এই গুমের জন্য দায়ী। সুতরাং হাসিনার বিচার অবশ্যই হতে হবে। দেশের মাটিতে হতে হবে এবং তাঁর সর্বোচ্চ শাস্তি হতে হবে।’

আজ শুক্রবার বিকেলে রাজধানীর মানিক মিয়া অ্যাভিনিউয়ে এক মানববন্ধন কর্মসূচিতে মির্জা ফখরুল এ কথাগুলো বলেন। আওয়ামী লীগ শাসনামলে গুমের শিকার ব্যক্তিদের স্মরণে ‘মায়ের ডাক’ এ মানববন্ধনের আয়োজন করে। আয়োজকেরা জানান, মানববন্ধনে গুম ও হত্যাকাণ্ডের শিকার শতাধিক পরিবারের সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।

মানববন্ধনে সমবেতদের উদ্দেশে মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেন, আপনারা নিরাশ হবেন না। জনগণের আন্দোলন কখনো ব্যর্থ হয় না। আজ পর্যন্ত হয়নি।

বিএনপির মহাসচিব বলেন, এ কথা ভাবা ভুল হবে যে বিএনপি এই বিষয়গুলো (আওয়ামী লীগ শাসনামলে বিরোধী মতাদর্শের নেতা-কর্মী ও সাধারণ মানুষ গুম ও হত্যাকাণ্ড) এড়িয়ে যাবে। বিএনপি নির্বাচন অবশ্যই চায়৷ নির্বাচন চায় এই বিচারকে নিশ্চিত করার জন্য, বিচারগুলোকে ত্বরান্বিত করার জন্য।

মির্জা ফখরুল বলেন, ‘আমরা এই আন্দোলনের সঙ্গে ছিলাম, আন্দোলনের সঙ্গে আছি এবং আন্দোলনের শেষ পর্যন্ত যতদিন না আমরা এদের (গুম ও হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়িতদের) শাস্তি দিতে পারব, তত দিন পর্যন্ত আমরা এদের সঙ্গে আছি।’

অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গুম কমিশনকে জনগণের সামনে নিয়ে আসার ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে মন্তব্য করে মির্জা ফখরুল বলেন, পাবলিক শুনানি করা এবং গুম ও হত্যাকাণ্ডের শিকার ব্যক্তিদের পরিবারের কান্না বন্ধ করার ক্ষেত্রেও ব্যর্থ হয়েছে। এর জন্য সরকারকে অবশ্যই জবাবদিহি করতে হবে।

যাদের মাধ্যমে গুম ও হত্যা হয়েছে, অন্তর্বর্তী সরকারের সময়ে তাদের বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য উদ্ঘাটন হবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন মির্জা ফখরুল।

যত বড় শক্তিশালী হোক না কেন, তাদের তথ্য সামনে নিয়ে আসার কথা বলেন তিনি। মির্জা ফখরুল বলেন, এর চেয়ে ভয়াবহ অপরাধ আর কিছু হতে পারে না। এমন মানবতাবিরোধী অপরাধের শাস্তি মৃত্যুদণ্ড।

মানববন্ধন শেষে ‘মেমোরিজ অব ডিজঅ্যাপিয়ারেন্স’ শীর্ষক একটি আলোকচিত্র প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন বিএনপি মহাসচিব।

মায়ের ডাকের সংগঠক সানজিদা ইসলামের সভাপতিত্বে এবং সংগঠনটির সমন্বয়ক মঞ্জুর হোসেনের সঞ্চালনায় মানববন্ধনে আরও বক্তব্য দেন এবি পার্টির সাধারণ সম্পাদক আসাদুজ্জামান ফুয়াদ, সাবেক সেনা কর্মকর্তা হাসিনুর রহমান প্রমুখ। উপস্থিত ছিলেন ঢাকায় জাতিসংঘের আবাসিক সমন্বয়কারীর কার্যালয়ের জ্যেষ্ঠ মানবাধিকারবিষয়ক উপদেষ্টা হুমা খান, জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) যুগ্ম আহ্বায়ক আরিফুল ইসলাম, জ্যেষ্ঠ যুগ্ম মুখ্য সমন্বয়ক আবদুল হান্নান মাসউদ, অনলাইন অ্যাকটিভিস্ট সাইয়্যেদ আব্দুল্লাহ প্রমুখ।

