সিরাত
কর্মক্ষেত্রে মানসিক চাপ: মহানবী (সা.) কীভাবে কাজের চাপ সামলাতেন
পেশাগত জীবনে কর্মক্ষেত্রে ‘মানসিক চাপ’ (স্ট্রেস) একটি নিত্যনৈমিত্তিক বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। কাজের ডেডলাইন, টার্গেট পূরণ এবং বহুমুখী দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে অনেকেই চরম মানসিক অবসাদের (বার্নআউট) শিকার হন।
অথচ বলা যায়, মানব ইতিহাসের সবচেয়ে বেশি কাজের চাপ ও বহুমুখী দায়িত্ব পালন করেছেন মহানবী (সা.)। তিনি একাধারে একজন নবী, রাষ্ট্রপ্রধান, সেনাপতি, প্রধান বিচারপতি, শিক্ষক ও একজন সংসারী মানুষ ছিলেন।
এত বিশাল দায়িত্বের বোঝা কাঁধে থাকার পরও তিনি কখনো মানসিক অবসাদে ভেঙে পড়েননি বা খিটখিটে মেজাজের হননি। কাজের প্রচণ্ড চাপ সামলাতে নবীজি যে কৌশলগুলো অবলম্বন করতেন, তা আজকের কর্মজীবীদের জন্য আদর্শ হতে পারে।
১. কাজের ফাঁকে নামাজের মাধ্যমে ‘ব্রেক’
টানা কাজ করতে থাকলে মানুষের মস্তিষ্ক ক্লান্ত হয়ে পড়ে। আধুনিক বিজ্ঞান কাজের ফাঁকে বিরতির (মেডিটেশন) কথা বলে। নবীজির জীবনে যখনই কাজের চাপ বাড়ত বা কোনো চিন্তার বিষয় সামনে আসত, তিনি নামাজে দাঁড়িয়ে যেতেন।
নামাজের এই সময়টা ছিল তাঁর জন্য সব ধরনের জাগতিক চাপ থেকে পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন হওয়ার সুযোগ। তিনি সাহাবি বিলালকে বলতেন, নামাজের মাধ্যমে আমার প্রশান্তির ব্যবস্থা করো। (সুনানে আবু দাউদ, হাদিস: ৪৯৮৫)
কর্মক্ষেত্রে কাজের ফাঁকে নামাজের এই বিরতি মস্তিষ্ককে পুনরায় সতেজ ও কর্মক্ষম করে তোলে।
২. দায়িত্ব বণ্টন
মানসিক চাপের অন্যতম প্রধান কারণ হলো সব কাজ একাই নিখুঁতভাবে করার চেষ্টা, যাকে বলে ‘মাইক্রোম্যানেজমেন্ট’। নবীজি একা সব কাজের বোঝা কাঁধে তুলে নিতেন না; বরং সাহাবিদের যোগ্যতা অনুযায়ী চমৎকারভাবে দায়িত্ব বণ্টন করে দিতেন।
বিচার ও প্রশাসনিক দায়িত্ব দিয়ে সাহাবি মুয়াজ ইবনে জাবালকে ইয়েমেন পাঠিয়েছেন, যুদ্ধের নেতৃত্ব দিয়েছেন খালিদ ইবনে ওয়ালিদকে, আর গোপন তথ্যের দায়িত্ব দিয়েছেন হুজাইফাতুল ইয়ামানকে।
অধস্তনদের ওপর বিশ্বাস স্থাপন করে তাদের দায়িত্ব বুঝিয়ে দেওয়ার এই নীতি আধুনিক ব্যবস্থাপনার অন্যতম মূলমন্ত্র।
৩. সময়ের সুশৃঙ্খল বিভাজন
কাজের চাপের কারণে অনেক সময় কর্মজীবীদের ব্যক্তিগত ও পারিবারিক জীবন চরমভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়, যা মানসিক অবসাদ আরও বাড়িয়ে দেয়।
মহানবী (সা.) তাঁর প্রতিদিনের সময়কে সুশৃঙ্খলভাবে তিন ভাগে ভাগ করতেন। তিনি তাঁর ঘরের সময়কে তিন ভাগে ভাগ করতেন—এক ভাগ মহান আল্লাহর ইবাদতের জন্য, এক ভাগ পরিবারের সদস্যদের জন্য এবং এক ভাগ নিজের বিশ্রামের জন্য। (ইমাম তিরমিজি, আশ-শামায়িল আল-মুহাম্মাদিয়্যাহ, হাদিস: ৩১৫)
কর্মক্ষেত্রের কাজ তিনি কখনোই পরিবার বা বিশ্রামের সময়ে টেনে আনতেন না।
তোমরা যদি আল্লাহর ওপর যথাযথ ভরসা করতে, তবে তিনি তোমাদের সেভাবে রিজিক দিতেন, যেভাবে পাখিদের দিয়ে থাকেন; তারা সকালে খালি পেটে বের হয় এবং সন্ধ্যায় ভরা পেটে ফিরে আসে।সুনানে তিরমিজি, হাদিস: ২৩৪৪
৪. দুশ্চিন্তা না করে তাওয়াক্কুল
কর্মক্ষেত্রে মানসিক চাপের সবচেয়ে বড় কারণ হলো টার্গেট পূরণ বা ভবিষ্যতের ফলাফল নিয়ে অতিরিক্ত দুশ্চিন্তা। ইসলাম শেখায়, মানুষের কাজ হলো শুধু নিজের সর্বোচ্চ চেষ্টা করা, আর ফলাফলের বিষয়টি আল্লাহর ওপর ছেড়ে দেওয়া।
মহানবী (সা.) বলেছেন, ‘তোমরা যদি আল্লাহর ওপর যথাযথ ভরসা করতে, তবে তিনি তোমাদের সেভাবে রিজিক দিতেন, যেভাবে পাখিদের দিয়ে থাকেন; তারা সকালে খালি পেটে বের হয় এবং সন্ধ্যায় ভরা পেটে ফিরে আসে।’ (সুনানে তিরমিজি, হাদিস: ২৩৪৪)
নিজের শতভাগ চেষ্টা করার পর ফলাফলের দুশ্চিন্তা মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলার এই নীতি মানুষকে যেকোনো পেশাগত হতাশা থেকে রক্ষা করে।
৫. কর্মবিরতি ও পারিবারিক কাজে সহায়তা
অফিস থেকে ফিরেও অফিসের চিন্তা করা মানসিক স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর। মহানবী (সা.) যখন ঘরে ফিরতেন, তখন তিনি তাঁর বাইরের বিশাল কাজের চাপ বাইরেই রেখে আসতেন।
তিনি পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে হাসিখুশি সময় কাটাতেন এবং ঘরের কাজে সাহায্য করতেন।
আয়েশা (রা.)-কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, নবীজি ঘরে থাকা অবস্থায় কী করতেন? তিনি বলেন, ‘তিনি তাঁর পরিবারের কাজে ব্যস্ত থাকতেন। আর যখন নামাজের সময় হতো, তখন নামাজের জন্য বেরিয়ে যেতেন।’ (সহিহ বুখারি, হাদিস: ৬৭৬)
কাজের চাপ জীবনের অংশ, কিন্তু তা যেন জীবনকে গ্রাস করে না নেয়, সেদিকে খেয়াল রাখা জরুরি।
নবীজির শেখানো এই সুশৃঙ্খল জীবনযাপন, দায়িত্ব বণ্টন এবং আল্লাহর ওপর আস্থার মাধ্যমে যেকোনো কর্মজীবী মানুষ তাঁর কর্মক্ষেত্রের প্রবল চাপকে প্রশান্তি ও সফলতায় রূপান্তর করতে পারেন।