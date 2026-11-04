ধর্ম–দর্শন
ইসলামকে কেন ‘মধ্যপন্থী’ ধর্ম বলে
মানবজীবনের সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হলো ভারসাম্য রক্ষা করা। বিশ্বাস ও কর্মে, ইবাদত ও দায়িত্বে, অধিকার ও কর্তব্যে—প্রতিটি ক্ষেত্রে যথাযথ সীমা নির্ধারণ করা সহজ নয়।
ধর্মীয় আবেগ মানুষকে বাড়াবাড়ির দিকে নিয়ে যায়, আবার সহজতার প্রবণতা তাকে দায়িত্ব পালনে শিথিল করে তোলে।
অথচ ইসলামের জীবনদর্শন এসব একপেশে প্রবণতার ঊর্ধ্বে। ইসলাম মানুষকে এমন এক জীবনপদ্ধতি উপহার দিয়েছে, যেখানে প্রতিটি বিষয়ে তার যথাযথ মর্যাদা ও পরিসর রয়েছে।
এই ন্যায়নিষ্ঠ ও ভারসাম্যপূর্ণ জীবনদৃষ্টিই ইসলামের মধ্যপন্থা।
মধ্যপন্থার নামে সত্য ও মিথ্যার মধ্যে সমন্বয়, হালাল-হারামের সীমারেখা অস্পষ্ট করা, অন্যায়ের সঙ্গে সমঝোতা কিংবা ধর্মীয় বিধানকে ব্যক্তিগত পছন্দ অনুযায়ী পরিবর্তন করার সুযোগ নেই।
মধ্যপন্থার ধারণা
মধ্যপন্থা বলতে দুটি চরম অবস্থানের মাঝখানে দাঁড়ানোকে বোঝায় না। বরং এর অর্থ হলো, সত্য ও ন্যায়ের মানদণ্ডে অবিচল থেকে প্রতিটি বিষয়ে যথাযথ অবস্থান গ্রহণ করা; সীমালঙ্ঘন ও অবহেলা—উভয় থেকে মুক্ত থাকা।
এটি মানুষের ব্যক্তিগত পছন্দের বিষয় নয়, বরং আল্লাহর নির্দেশনা ও নবীজির আদর্শের আলোকে নির্ধারিত জীবননীতি।
পবিত্র কোরআনে আল্লাহ–তাআলা মুসলিম জাতির পরিচয় তুলে ধরে বলেন, ‘আর এভাবেই আমি তোমাদের মধ্যপন্থী উম্মত করেছি।’ (সুরা আল-বাকারা, আয়াত: ১৪৩)
মধ্যপন্থার নামে সত্য ও মিথ্যার মধ্যে সমন্বয়, হালাল-হারামের সীমারেখা অস্পষ্ট করা, অন্যায়ের সঙ্গে সমঝোতা কিংবা ধর্মীয় বিধানকে ব্যক্তিগত পছন্দ অনুযায়ী পরিবর্তন করার সুযোগ নেই। এর দাবি হলো, সত্যের ওপর অবিচল থেকে প্রতিটি বিষয়ের যথাযথ সীমা রক্ষা করা।
প্রকৃত মধ্যপন্থা হলো সত্যের প্রতি অবিচল থেকে যথাযথ সীমা রক্ষা করা।
ইবাদতে নিষ্ঠা, সংযম ও দায়িত্ববোধ
ইবাদত মানুষের ইমানের পরবর্তী বিধান। কিন্তু ইবাদতের প্রতি নিষ্ঠা কখনো এমন আত্মারোপিত কঠোরতায় পর্যবসিত হওয়া উচিত নয়, যা নবীজি (সা.)-এর আদর্শ ও ইসলামের সামগ্রিক শিক্ষার সঙ্গে অসংগতিপূর্ণ।
তিনজন সাহাবি রাসুলের ইবাদত সম্পর্কে জানতে পেরে নিজেদের আমল বাড়িয়ে নেওয়ার সংকল্প করেছিলেন। তাঁদের একজন সারা রাত নামাজ পড়ার, অন্যজন নিয়মিত রোজা রাখার এবং তৃতীয়জন বিয়ে না করার সিদ্ধান্ত নেন।
তাঁদের কথা শুনে মহানবী (সা.) নিজের জীবনাদর্শ তুলে ধরেন। তিনি জানান, তিনি রোজা রাখেন ও বিরতও থাকেন, রাতে নামাজ পড়েন ও ঘুমান এবং বিয়েও করেছেন।
এরপর তিনি বলেন, যে তাঁর মত ও পথ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে, সে তাঁর অনুসারী নয়। (সহিহ বুখারি, হাদিস ৫০৬৩)
‘আল্লাহ তোমাকে যা দিয়েছেন, তা দিয়ে আখেরাতের আবাস অনুসন্ধান করো এবং দুনিয়া থেকে তোমার অংশ ভুলে যেয়ো না।
ঘটনাটি ইবাদতের ক্ষেত্রে ইসলামের মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গি স্পষ্ট করে। আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের আকাঙ্ক্ষা প্রশংসনীয়, কিন্তু সেই আকাঙ্ক্ষা শরিয়তের নির্দেশিত সীমার ভেতরেই হতে হবে।
ইসলাম নিষ্ঠা পছন্দ করে, কিন্তু নিষ্ঠার নামে সীমালঙ্ঘন কিংবা অযৌক্তিক কঠোরতাকে সমর্থন করে না। মহানবী (সা.) বলেছেন, ‘নিশ্চয়ই ধর্ম সহজ।’ (সহিহ বুখারি, হাদিস: ৩৯)
ইহকাল–পরকাল পরস্পরবিরোধী নয়
ইসলামের মধ্যপন্থী জীবনদর্শনের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো দুনিয়া ও আখিরাতের মধ্যে সঠিক সম্পর্ক নির্ধারণ। ইসলামের দৃষ্টিতে পার্থিব জীবন একেবারে অর্থহীন নয়; আবার তা জীবনের চূড়ান্ত সাফল্য নয়।
বরং দুনিয়ার জীবন পরকালের প্রস্তুতির ক্ষেত্র।
পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে, ‘আল্লাহ তোমাকে যা দিয়েছেন, তা দিয়ে আখেরাতের আবাস অনুসন্ধান করো এবং দুনিয়া থেকে তোমার অংশ ভুলে যেয়ো না।’ (সুরা কাসাস, আয়াত: ৭৭)
ব্যয়ে মধ্যপন্থা
ব্যক্তিগত জীবনে মধ্যপন্থার প্রয়োগ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সম্পদের ব্যবহার ও পারিবারিক ব্যয় সম্পর্কে ইসলামের ভারসাম্যপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি সুস্পষ্ট।
মুমিনদের ব্যয়ের বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করে আল্লাহ–তাআলা বলেন, ‘আর তারা যখন ব্যয় করে, তখন অপব্যয় করে না, কার্পণ্যও করে না; বরং এ দুয়ের মধ্যবর্তী পন্থা অবলম্বন করে।’ (সুরা আল-ফুরকান, আয়াত: ৬৭)
এ আয়াতে সম্পদ ব্যবহারের ক্ষেত্রে সংযম ও দায়িত্বশীলতার শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। ইসলাম অপচয়কে নিরুৎসাহিত করে, আবার প্রয়োজনীয় ব্যয়ে কার্পণ্য করতেও নিষেধ করে। ব্যয়ের ক্ষেত্রে সামর্থ্য, প্রয়োজন ও দায়িত্বের মধ্যে সামঞ্জস্য বজায় রাখাই কাম্য।
র্মীয় বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে কোরআন-হাদিসের জ্ঞান অর্জন করে, আবেগের পরিবর্তে দলিলের ভিত্তিতে বিচার করতে হবে। একই সঙ্গে নিজের মতের প্রতি অনুরাগ যেন সত্য গ্রহণের পথে বাধা না হয়, সে বিষয়ে সতর্ক থাকাও জরুরি।
ধর্মীয় বিষয়ে সতর্কতা জরুরি
ইসলামের নির্ধারিত সীমা অতিক্রম করা, ব্যক্তিগত মতকে ধর্মের অবিচ্ছেদ্য অংশ মনে করা মারাত্মক অপরাধ। এ ধরনের প্রবণতা মানুষের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে এবং ধর্মের প্রকৃত শিক্ষা উপলব্ধির পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়।
আর মধ্যপন্থা নির্ধারণের মাপকাঠি ব্যক্তিগত আবেগ, সামাজিক অবস্থান কিংবা সংখ্যাগরিষ্ঠের পছন্দ–অপছন্দের নয়; বরং কোরআন-হাদিসের নির্দেশনাই এর মূল উৎস।
তাই ধর্মীয় বিষয়ে সীমালঙ্ঘন সম্পর্কে সতর্ক করে মহানবী (সা.) বলেছেন, ‘তোমরা ধর্মের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি থেকে বেঁচে থাকো।’ (সুনানে নাসায়ি, হাদিস: ৩০৫৭)
মধ্যপন্থা কীভাবে চর্চা করবেন
মধ্যপন্থা শুধু একটি তাত্ত্বিক ধারণা নয়; ব্যক্তিগত চরিত্র, পারিবারিক জীবন ও সামাজিক আচরণ সংশোধনের বাস্তব নীতি।
সুতরাং ধর্মীয় বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে কোরআন-হাদিসের জ্ঞান অর্জন করে, আবেগের পরিবর্তে দলিলের ভিত্তিতে বিচার করতে হবে। একই সঙ্গে নিজের মতের প্রতি অনুরাগ যেন সত্য গ্রহণের পথে বাধা না হয়, সে বিষয়ে সতর্ক থাকাও জরুরি।
কখন কোথায় সংযম অবলম্বন করতে হবে এবং কীভাবে ন্যায় প্রতিষ্ঠা করতে হবে—তা উপলব্ধি করতে হবে। সব বিষয়ে কঠোরতা যেমন প্রজ্ঞার পরিচায়ক নয়, তেমনি সব বিষয়ে ছাড় দেওয়ার নামও উদারতা নয়।
মাহমুদ হাসান ফাহিম : আলেম ও লেখক