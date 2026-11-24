বিধান
মাছ কেন জবাই ছাড়াই হালাল, ভেসে ওঠা মরা মাছ কেন নয়
ইসলামের একটি মৌলিক বিধান হলো স্থলভাগের হালাল প্রাণী (যেমন গরু, ছাগল, মুরগি) খাওয়ার জন্য আল্লাহর নামে জবাই করা ফরজ; জবাই ছাড়া মারা গেলে সেগুলো ‘মাইতাহ’ বা মৃত প্রাণী হিসেবে গণ্য হয় এবং খাওয়া হারাম হয়ে যায়।
কিন্তু মাছের ক্ষেত্রে এই বিধানের ব্যতিক্রম রাখা হয়েছে; অর্থাৎ জবাই ছাড়াই মাছ খাওয়া সম্পূর্ণ হালাল।
তবে পানিতে প্রাকৃতিকভাবে মরে ভেসে ওঠা মাছ (তাফি) খাওয়া বৈধ কি না, তা নিয়ে ফিকহবিদদের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা রয়েছে।
জবাই ছাড়া মাছ খাওয়া হালাল
পবিত্র কোরআনের সাধারণ নিয়মে মৃত প্রাণী ও প্রবাহিত রক্ত হারাম করা হলেও (সুরা মায়িদা: ৩), রাসুল (সা.) সহিহ হাদিসের মাধ্যমে দুটি মৃত প্রাণী এবং দুটি রক্তকে এই নিষেধাজ্ঞার বাইরে রেখে হালাল ঘোষণা করেছেন।
তিনি বলেছেন, ‘আমাদের জন্য দুটি মৃত প্রাণী এবং দুটি রক্ত হালাল করা হয়েছে। দুটি মৃত প্রাণী হলো মাছ ও পঙ্গপাল (ফড়িং)। আর দুটি রক্ত হলো কলিজা ও প্লীহা (তিল্লি)।’ (সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদিস: ৩৩১৪)
এ ছাড়া সমুদ্রের পানি সম্পর্কে সাহাবিদের এক প্রশ্নের উত্তরে নবীজি বলেছিলেন, ‘এর পানি পবিত্র এবং এর মৃত প্রাণী হালাল।’ (সুনানে আবু দাউদ, হাদিস: ৮৩)
স্থলভাগের প্রাণীদের জবাই করার প্রধান উদ্দেশ্য হলো গলার রগ কেটে শরীরের ভেতরে থাকা দূষিত ও প্রবাহিত রক্ত (দামে মাসফুহ) বের করে দেওয়া, যা রোগজীবাণুর আধার এবং হারাম। কিন্তু মাছের শরীরে এমন কোনো প্রবাহিত রক্ত থাকে না।
কেন জবাই ছাড়া মাছ হালাল
এর পেছনে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ যুক্তি ও প্রাকৃতিক কারণ উল্লেখ করা হয়েছে:
১. ‘প্রবাহিত রক্ত’ নিষ্কাশনের অপ্রয়োজন: স্থলভাগের প্রাণীদের জবাই করার প্রধান উদ্দেশ্য হলো গলার রগ কেটে শরীরের ভেতরে থাকা দূষিত ও প্রবাহিত রক্ত (দামে মাসফুহ) বের করে দেওয়া, যা রোগজীবাণুর আধার এবং হারাম।
কিন্তু মাছের শরীরে এমন কোনো প্রবাহিত রক্ত থাকে না; বরং মাছকে পানি থেকে ডাঙায় তুললেই রক্ত জমাট বেঁধে যায় বা ফুলকার মাধ্যমে বেরিয়ে যায়।
যেহেতু মাছের ভেতরে প্রবাহিত রক্ত নেই, তাই জবাইয়েরও প্রয়োজন নেই।
ইমাম কুরতুবি লিখেছেন, ‘মাছকে জবাইয়ের শর্ত থেকে মুক্ত রাখা হয়েছে, কারণ মাছের শরীরে প্রবাহিত রক্ত নেই; আর জবাইয়ের মূল হিকমাহই হলো প্রবাহিত রক্ত বের করে মাংসকে পবিত্র করা।’ (আল-কুরতুবি, আল-জামি লি আহকামিল কুরআন, ৬/৪৬, দারুল কুতুবিল মিসরিয়্যাহ, কায়রো, ১৯৬৪)
২. মাছের শারীরিক গঠন: জবাই করার জন্য প্রাণীর গলায় নির্দিষ্ট চারটি রগ (শ্বাসনালি, খাদ্যনালি এবং দুটি রক্তনালি) থাকা প্রয়োজন।
কিন্তু মাছের শারীরিক গঠনে মানুষের বা চতুষ্পদ জন্তুর মতো স্পষ্ট গলা বা নির্দিষ্ট রগ নেই; তা ছাড়া অসংখ্য ছোট-বড় মাছ ধরে প্রতিটি আলাদাভাবে জবাই করা মানুষের জন্য চরম কষ্টসাধ্য (হারাজ), যা ইসলামের সহজনীতির পরিপন্থী।
৩. মাছের মৃত্যুই তার জবাই: জাল বা বড়শি দিয়ে মাছকে পানি থেকে ওপরে তুলে আনলে বা পানি শুকিয়ে গেলে মাছ স্বাভাবিকভাবে মারা যায়। ফিকহের পরিভাষায়, মাছকে শিকার করা বা পানি থেকে বিচ্ছিন্ন করাই তার জবাই হিসেবে গণ্য হয়।
পানিতে ভেসে ওঠা মরা মাছের বিধান
জাল দিয়ে ধরা মাছ ডাঙায় তুলে মারলে কিংবা বরফ দিয়ে রাখলে তা নিঃসন্দেহে হালাল। কিন্তু কোনো মাছ যদি মানুষের শিকার বা বাহ্যিক আঘাত ছাড়াই পানিতে প্রাকৃতিকভাবে রোগে বা বার্ধক্যে মারা গিয়ে পানির ওপর ভেসে ওঠে—যাকে ফিকহের পরিভাষায় ‘তাফি’ বলা হয়—তা খাওয়া বৈধ কি না, সে বিষয়ে চার মাজহাবের ইমামদের মধ্যে দুটি মত রয়েছে:
১. হানাফি মাজহাব: যে মাছ কোনো বাহ্যিক কারণ (যেমন জাল, বড়শি, আঘাত, বিষ প্রয়োগ বা পানি শুকিয়ে যাওয়া) ছাড়াই পানির ভেতরে স্বাভাবিক রোগে মারা গিয়ে পেট ফুলে পানির ওপর ভেসে ওঠে (তাফি), তা খাওয়া জায়েজ নয়; বরং মাকরুহে তাহরিমি বা নিষিদ্ধ।
কেননা, নবীজি (সা.) বলেছেন, ‘সমুদ্র যা তীরে নিক্ষেপ করে এবং ভাটার টানে যা আটকা পড়ে, তা তোমরা খাও; কিন্তু যা সমুদ্রে মারা গিয়ে ওপরের দিকে ভেসে ওঠে (তাফি), তা তোমরা খেয়ো না।’ (সুনানে আবু দাউদ, হাদিস: ৩৮১৫)।
ইমাম বুরহানুদ্দিন আল-মারগিনানি লিখেছেন, ‘পানিতে প্রাকৃতিকভাবে মারা গিয়ে ভেসে ওঠা মাছ (তাফি) খাওয়া যাবে না; তবে কোনো বাহ্যিক আঘাতে, ঠান্ডা বা অতিরিক্ত গরমে কিংবা পানি শুকিয়ে যাওয়ার কারণে মাছ মারা গেলে তা খাওয়া হালাল।’ (আল-মারগিনানি, আল-হিদায়া ফি শারহি বিদায়াতিল মুবতাদি, ৪/৩৫২, দারু ইহইয়াইত তুরাসিল আরাবি, বৈরুত)
বিষক্রিয়ায় মারা যাওয়া মাছ যদি মানুষের শরীরের জন্য ক্ষতিকর হয়, তবে চার মাজহাবের ঐকমত্যেই তা খাওয়া হারাম; কারণ পবিত্র কোরআনে নিজের জীবনকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিতে নিষেধ করা হয়েছে।
২. শাফেয়ি, মালেকি ও হাম্বলি মাজহাবের মত: এই তিন মাজহাবের ফিকহবিদদের মতে, পানিতে ভেসে ওঠা মরা মাছও (তাফি) খাওয়া হালাল, যতক্ষণ না তা পচে-গলে দুর্গন্ধযুক্ত হয়ে স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর পর্যায়ে পৌঁছে যায়।
তাঁরা সুরা মায়িদার ৯৬ নম্বর আয়াত (সমুদ্রের শিকার ও তার খাদ্য হালাল) এবং ‘সমুদ্রের মৃত প্রাণী হালাল’ মর্মে বর্ণিত সহিহ হাদিসটিকে সাধারণভাবে গ্রহণ করেছেন।
শাফেয়ি ফকিহ ইমাম নববি উল্লেখ করেছেন, ‘সমুদ্রে স্বাভাবিকভাবে মারা গিয়ে ভেসে ওঠা মাছ খাওয়া বৈধ; তবে পচে গিয়ে মানুষের শরীরের ক্ষতি করার আশঙ্কা থাকলে চিকিৎসাগত কারণে তা পরিহার করতে হবে।’ (আন-নাবাবি, আল-মাজমু শারহুল মুহাজ্জাব, ৯/৩২, দারুল ফিকর, বৈরুত, ১৯৯৭)
পচে যাওয়া বা বিষক্রিয়ায় মৃত মাছ
বর্তমান সময়ে নদী বা পুকুরে বিষ প্রয়োগ করে কিংবা কারখানার বর্জ্যের বিষক্রিয়ায় মাছ মরে ভেসে উঠতে দেখা যায়। বিষক্রিয়ায় মারা যাওয়া মাছ যদি মানুষের শরীরের জন্য ক্ষতিকর হয়, তবে চার মাজহাবের ঐকমত্যেই তা খাওয়া হারাম; কারণ পবিত্র কোরআনে নিজের জীবনকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিতে নিষেধ করা হয়েছে। (সুরা বাকারা, আয়াত: ১৯৫)
তবে বিষক্রিয়ায় আক্রান্ত হওয়ার পর মাছটি জীবিত অবস্থায় ধরে আনা হলে এবং তা স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর না হলে খাওয়া জায়েজ।
মাছকে জবাই ছাড়া হালাল ঘোষণা করা বান্দার প্রতি আল্লাহর এক বিশেষ অনুগ্রহ।
বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে হানাফি ফিকহের অনুসরণে জাল, বড়শি বা স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় ধরা তাজা ও হিমায়িত সব মাছ খাওয়া সম্পূর্ণ হালাল; তবে পুকুর বা নদীতে কোনো কারণ ছাড়াই মরে ভেসে ওঠা পচা বা ফুলে যাওয়া মাছ (তাফি) পরিহার করাই তাকওয়া ও স্বাস্থ্য সুরক্ষার দাবি।