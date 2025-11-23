ইসলাম

কোরআন

ভালো কাজের প্রথম লাভ কার? 

মনযূরুল হক
মানুষের মন সবসময় লাভ খোঁজে। কী করলে বেশি পাওয়া যায়? ইসলাম এই মনের কথা বোঝে। নবীজি (সা.) বলেন, “যা তোমার উপকারে আসবে, তার পিছনে লেগে থাকো” (সহিহ মুসলিম, হাদিস: ২৬৫৪)।

‘উপকার’ মানে কারও কাছে টাকা-পয়সা, কারও কাছে নাম-যশ। কিন্তু ইসলাম বলে, সত্যিকারের লাভ ভালো কাজে। ভালো করা সহজ নয়—টাকা কমে, সময় যায়, পরিশ্রম লাগে। মানুষ নিজের জন্যই ছোটে। তাহলে কী লাভ ভালো করায়?

কোরআনের সুন্দর জবাব, “তোমরা ভালো করলে নিজেদের জন্যই করো, খারাপ করলে নিজেদের জন্যই” (সুরা ইসরা, আয়াত: ৭)। আরো বলা হয়েছে, “তোমরা নিজেদের জন্য যা ভালো করবে, আল্লাহর কাছে তা পাবে” (সুরা বাকারা, আয়াত: ১১০)।

অর্থাৎ, ভালো কাজের প্রথম লাভ নিজের।

দান করা: বীজ বোনা, ফসল কাটা

আমরা মনে করি, দান করলে অন্যকে সাহায্য করি, নিজের টাকা কমে। কিন্তু কোরআন বলে, “তোমরা ভালো করলে নিজেদের জন্যই করো।” (সুরা ইসরা, আয়াত: ৭)

দান যেন বীজ বোনা। কোরআনের উদাহরণ, “যারা আল্লাহর পথে খরচ করে, তাদের উদাহরণ একটা বীজের মতো—যা সাতটা শীষ দেয়, প্রতি শীষে রয়েছে একশটা দানা। আল্লাহ যাকে চান বাড়িয়ে দেন।” (সুরা বাকারা, আয়াত: ২৬১)

একটা টাকা দান করলে ফিরে আসে সাতশো গুণ, কখনো টাকা বাড়ে, কখনো বরকত হয়, কখনো বিপদ থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। অনেক ছোট সমস্যা সহজে মিটে যায়, বা বিপদ আসার আগেই দূর হয়। এই লাভ নিজের।

বাবা-মায়ের সেবা: আজকের বিনিয়োগ, কালকের ফল

বাবা-মায়ের খেয়াল রাখা, তাদের কথা শোনা, সাহায্য করা—এসবও নিজের ভবিষ্যতে সঞ্চয়। আজ আমরা দিই, কাল সন্তানরা দেবে। বুড়ো বয়সে যখন হাত কাঁপবে, পা দুর্বল হবে, আশা করা যায়, তখন সন্তানরা পাশে থাকবে। বন্ধু-প্রতিবেশী যখন সন্তানের অভিযোগ করবে, আমরা হাসব—কারণ আমরা আজ বীজ বুনেছি। 

কোরআন বলে, “তোমরা যা ভালো করবে, আল্লাহর কাছে পাবে।” (সুরা বাকারা, আয়াত: ১১০)

ক্ষমা করা: আঘাতের ওষুধ নিজের জন্য

কেউ আঘাত করলে প্রতিশোধ নেওয়া সহজ। কিন্তু ইসলাম বলে, ক্ষমা করো। কোরআন বলে, “যে ক্ষমা করে, সংশোধন করে, তার পুরস্কার আল্লাহর কাছে রয়েছে।” (সুরা শুরা, আয়াত: ৪০)

ক্ষমা করলে নিজের হৃদয় হালকা হয়, রাগের আগুন নিভে। প্রতিশোধ নিলে সাময়িক স্বস্তি পাওয়া যেতে পারে, কিন্তু ক্ষমায় পাওয়া যাবে আল্লাহর সীমাহীন পুরস্কার। কোনটা ভালো?

স্ত্রীর প্রতি ভালো ব্যবহার: ঘরের শান্তি নিজের জন্য

স্ত্রী অবাধ্য হলে অনেকে রাগে ফেটে পড়ে। কিন্তু কোরআন বলে, “সুন্দরভাবে রাখো, বা সুন্দরভাবে ছেড়ে দাও।” (সুরা বাকারা, আয়াত: ২২৯)

নবীজি (সা.) বলেন, “তোমাদের মধ্যে সেরা সে, যে পরিবারের প্রতি সেরা। আমি আমার পরিবারের প্রতি সেরা।” (সুনান তিরমিজি, হাদিস: ৩৮৯৫)

ভালো ব্যবহারে ঘর শান্ত হয়, সমাজে সম্মান বাড়ে, আল্লাহর ভালোবাসা পাওয়া যায়।

কাজে নিষ্ঠা: আল্লাহর ভালোবাসা নিজের জন্য

কাজ ভালো করি মনে করি অন্যের জন্য। কিন্তু হাদিসে এসেছে, “বান্দা কাজ করলে আল্লাহ চান সে নিখুঁত করুক।” (আল-মুজাম আল-কাবির লিত তাবারানি, হাদিস: ৭৪৭১)

নিষ্ঠায় আল্লাহর ভালোবাসা পাওয়া যায়। হাদিসে কুদসি: “যাকে আমি ভালোবাসি, তার কান হই যা শোনে, চোখ হই যা দেখে...” (সহিহ বুখারি, হাদিস: ৬৫০২)। এই ভালোবাসা নিজের সবচেয়ে বড় লাভ।

ভালো কাজের মিষ্টি ফল

ভালো কাজ হৃদয়ে আলো জ্বালে, মুখে হাসি আনে, রিজিকে বরকত দেয়, মানুষের ভালোবাসা এনে দেয়। মানুষ দানের কথা ভুলে গেলেও আল্লাহ মনে রাখেন, লোকে দোয়া করে। পণ্ডিতরা বলেন, “ভালোকারী পিছলে পড়ে না, পড়লেও ধরার জায়গা পায়।” ভালো কাজ বিপদ থেকে রক্ষা করে।

“তোমরা ভালো করলে নিজেদের জন্যই করো”—এই কোরআনের কথা জীবন বদলে দেয়। দান, সেবা, ক্ষমা, নিষ্ঠা—সব নিজের শান্তি, সম্মান, আল্লাহর ভালোবাসার জন্য। অন্যকে সাহায্য করি, কিন্তু প্রথম লাভ নিজের। আসুন, ভালোর বীজ বুনি, জীবন হয়ে উঠুক সুন্দর, সুখময়।

