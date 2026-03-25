ইবাদত
কোরআনে যেভাবে নামাজের কথা বলা হয়েছে
পবিত্র কোরআনের পরতে পরতে নামাজের গুরুত্ব, মর্যাদা এবং ত্যাগকারীদের পরিণাম সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা এসেছে।
অন্য সকল ইবাদত যেমন—জাকাত, রোজা বা হজ নির্দিষ্ট শর্ত সাপেক্ষে ফরজ হয়, কিন্তু নামাজ কোনো অবস্থাতেই ত্যাগ করার সুযোগ নেই। শারীরিক অসুস্থতা বা প্রতিকূল পরিবেশেও সামর্থ্য অনুযায়ী নামাজ আদায়ের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।
নামাজের মর্যাদা সম্পর্কে কোরআন
কোরআনের দৃষ্টিতে নামাজ মুমিনের জন্য এক বড় অবলম্বন। যেকোনো বিপদ বা সংকটে ধৈর্যের পাশাপাশি নামাজের মাধ্যমে আল্লাহর সাহায্য চাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।
আল্লাহ বলেন, ‘তোমরা ধৈর্য ও নামাজের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা করো; আর নামাজ অবশ্যই কঠিন, কিন্তু বিনয়ীদের জন্য নয়।’ (সুরা বাকারা, আয়াত: ৪৫)
ইমাম ইবনে কাসির এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, বিপদ-আপদ মোকাবিলায় ধৈর্য ও নামাজই হলো সবচেয়ে উত্তম হাতিয়ার। মহানবী (সা.) কোনো কঠিন সমস্যার সম্মুখীন হলে নামাজে দাঁড়িয়ে যেতেন। (তাফসির আল-কুরআনিল আজিম, ১/২৫০, দারু তাইয়িবাহ, রিয়াদ, ১৯৯৯)
নামাজ মানুষের অন্তরকে নরম করে, অহংকার দূর করে এবং পাপাচার থেকে দূরে রাখে।
তোমরা নামাজ কায়েম করো, জাকাত দাও এবং রুকুকারীদের সঙ্গে রুকু করো।
নামাজ কায়েমের নির্দেশ
পবিত্র কোরআনে বহুবার নামাজ কায়েমের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। অনেক জায়গায় নামাজের সঙ্গে জাকাত আদায়ের কথাও এসেছে।
আল্লাহ বলেন, ‘তোমরা নামাজ কায়েম করো, জাকাত দাও এবং রুকুকারীদের সঙ্গে রুকু করো।’ (সুরা বাকারা, আয়াত: ৪৩)
এখানে ‘নামাজ কায়েম’ বলতে কেবল দায়সারাভাবে পড়া নয়, বরং নামাজের নিয়ম-কানুন, সময় ও একাগ্রতা বজায় রেখে যথাযথভাবে আদায় করাকে বোঝানো হয়েছে।
এছাড়া নিজের পরিবারের সদস্যদেরও নামাজের আদেশ দেওয়ার নির্দেশ এসেছে কোরআনে। (সুরা ত-হা, আয়াত: ১৩২)
নামাজের অন্যতম বড় সার্থকতা হলো, এটি মানুষকে অশ্লীল ও মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখে। যদি কারো নামাজ তাকে পাপাচার থেকে ফেরাতে না পারে, তবে বুঝতে হবে তার নামাজ আদায়ের পদ্ধতিতে ত্রুটি রয়েছে।
নামাজির প্রশংসা ও পুরস্কার
যারা নিয়মিত ও নিষ্ঠার সঙ্গে নামাজ আদায় করেন, কোরআনে তাদের ‘সফল’ হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে।
আল্লাহ বলেন, ‘মুমিনরা সফলকাম হয়েছে, যারা নিজেদের নামাজে বিনয়ী।’ (সুরা মুমিনুন, আয়াত: ১-২)
যারা ব্যবসার ব্যস্ততা বা পার্থিব মোহের কারণে নামাজ ত্যাগ করেন না, আল্লাহ তাদের উচ্চ মর্যাদা দান করেছেন। নামাজের মাধ্যমে মানুষের পাপ মাফ হয় এবং আল্লাহর সান্নিধ্য অর্জিত হয়।
কোরআনে মোনাফেকদের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে গিয়ে বলা হয়েছে যে তারা অলসভাবে নামাজে দাঁড়ায় এবং মানুষকে দেখানোর জন্য নামাজ পড়ে।
যারা নামাজ রক্ষা করে, পরকালে তাদের কোনো ভয় বা দুশ্চিন্তা থাকবে না বলে আল্লাহ অভয় দিয়েছেন। (সুরা বাকারা, আয়াত: ২৭৭)
নামাজে অবহেলার পরিণাম
নামাজ যেমন সম্মানের পথ, তেমনি নামাজে অবহেলা করা বা এটি ত্যাগ করা ধ্বংসের কারণ।
কোরআনে মোনাফেকদের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে গিয়ে বলা হয়েছে যে তারা অলসভাবে নামাজে দাঁড়ায় এবং মানুষকে দেখানোর জন্য নামাজ পড়ে। (সুরা নিসা, আয়াত: ১৪২)
পরকালে দোজখবাসীদের যখন জিজ্ঞেস করা হবে—কেন তোমরা দোজখে এলে? তারা উত্তরে বলবে, ‘আমরা নামাজি ছিলাম না।’ (সুরা মুদ্দাসসির, আয়াত: ৪৩)
এমনকি যারা নামাজ পড়ে কিন্তু সময়মতো পড়ে না বা অবহেলা করে, তাদের জন্য ‘ওয়াইল’ নামক ধ্বংসের দুঃসংবাদ দেওয়া হয়েছে। (সুরা মাউন, আয়াত: ৪-৫)
হাফেজ ইবনে মাসউদ (রা.)-এর মতে, এখানে নামাজ নষ্ট করা বলতে এর সময়মতো আদায় না করাকেই বোঝানো হয়েছে। (ইবনে আতিয়্যাহ, আল-মুহাররারুল ওয়াজিজ, ৪/৪১১, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত, ২০০১)