প্রতিকূলতা জয় করতে নবীজির জীবন থেকে ১০ শিক্ষা

সিরাত
প্রতিকূলতা জয় করতে নবীজির জীবন থেকে ১০ শিক্ষা
সাফল্যের পথ কখনোই মসৃণ হয় না। প্রতিটি বড় অর্জনের পেছনে থাকে অসংখ্য বাধা, সমালোচনা আর প্রতিকূলতা। এই বন্ধুর পথ পাড়ি দেওয়ার জন্য যে অটুট মনোবল ও ধৈর্যের প্রয়োজন, তার শ্রেষ্ঠ উদাহরণ মহানবী মুহাম্মদ (সা.)-এর জীবন।
মক্কার তপ্ত বালু থেকে তায়েফের রক্তাক্ত প্রান্তর—সবখানেই তিনি ধৈর্য ও সংকল্পের মাধ্যমে জয়ী হয়েছেন। সফল হওয়ার জন্য তাঁর জীবনের ১০টি জীবনমুখী শিক্ষা তুলে ধরা হলো:
১. বিপদে অটল থাকা
সাফল্যের প্রথম শর্ত হলো বিপদের শুরুতে ভেঙে না পড়া। নবীজি (সা.) শিখিয়েছেন, ধৈর্য মানে শুধু সহ্য করা নয়, বরং লক্ষ্য অর্জনে অবিচল থাকা।
তিনি বলেছেন, “প্রকৃত ধৈর্য হলো বিপদের প্রথম ধাক্কার সময় (ধৈর্য ধারণ করা)।” (সহিহ বুখারি, হাদিস: ১২৮৩)
২. অসম্ভবকে সম্ভব করার সংকল্প
প্রতিকূল পরিবেশে অনেকে হাল ছেড়ে দেয়। কিন্তু নবীজি (সা.) তাঁর লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত হননি। কোরাইশদের প্রলোভনের জবাবে তাঁর সেই বিখ্যাত উক্তিটি আজও সংকল্পের প্রতীক।
তিনি বলেছেন, “তারা যদি আমার ডান হাতে সূর্য আর বাম হাতে চাঁদ এনে দেয়, তবুও আমি আমার লক্ষ্য থেকে এক চুল পরিমাণও সরব না।” (আলি মুহাম্মদ সাল্লাবি, আস-সিরাতুন নাবাবিয়্যাহ: আরযুন ওয়াকায়ে ওয়া তাহলিলু আহদাস, ১/১৮৮, দারুল মা'রিফাহ, বৈরুত, ২০০৪)
৩. নেতিবাচক সমালোচনা উপেক্ষা করা
সাফল্যের পথে বড় বাধা হলো অন্যের নেতিবাচক কথা। নবীজি (সা.) মক্কায় পাগল, জাদুকর—এমন বহু কটু কথা শুনেছেন, কিন্তু তিনি কখনো গালি বা প্রতিবাদের বদলে নিজের কাজে মন দিয়েছেন।
আল্লাহ তাঁকে বলেছেন, “আর তুমি ধৈর্য ধারণ করো তারা যা বলে তাতে এবং সুন্দরভাবে তাদের পরিহার করো।” (সুরা মুজ্জাম্মিল, আয়াত: ১০)
৪. ক্ষমা করার মানসিকতা
শত্রুকে ক্ষমা করা দুর্বলতা নয়, বরং মানসিক শক্তির পরিচয়। তায়েফে রক্তাক্ত হওয়ার পরও তিনি তাঁদের ধ্বংস চাননি, বরং সংশোধনের প্রার্থনা করেছেন।
তিনি দোয়া করেছিলেন, “হে আল্লাহ! আমার সম্প্রদায়কে ক্ষমা করে দিন, কারণ তারা জানে না (তারা কী করছে)।” (সহিহ বুখারি, হাদিস: ৩৪৭৭)
৫. লক্ষ্য নয়, কৌশল পরিবর্তন
সাফল্যের জন্য সবসময় একই পথে না হেঁটে পরিস্থিতি বুঝে কৌশল পরিবর্তন করতে হয়। হিজরত ছিল নবীজির এমনই এক কৌশলগত পদক্ষেপ। (আলি মুহাম্মদ সাল্লাবি, ফাসলুল খিতাব ফি সিরাতি আমিরিল মুমিনিন উমার ইবনিল খাত্তাব, ১/২২০, দার ইবনে কাসির, বৈরুত, ২০০২)
৬. আশাবাদী হওয়া
চরম হতাশাজনক পরিস্থিতিতেও নবীজি (সা.) ভবিষ্যৎ নিয়ে আশাবাদী ছিলেন। খন্দকের যুদ্ধে পাথর খননকালে তিনি রোম ও পারস্য বিজয়ের ভবিষ্যদ্বাণী করে সাহাবিদের মনোবল চাঙ্গা করেছিলেন। (সহিহ বুখারি, হাদিস: ৪১০১)
৭. কষ্টের পর স্বস্তির প্রতীক্ষা
সাফল্যের একটি চিরন্তন নিয়ম হলো দুঃখের পরেই সুখ আসে। নবীজি (সা.) এই বিশ্বাসে সাহাবিদের সান্ত্বনা দিতেন। আল্লাহ তাঁর মাধ্যমে জানিয়েছেন, “নিশ্চয়ই কষ্টের সঙ্গে স্বস্তি রয়েছে।” (সুরা ইনশিরাহ, আয়াত: ৬)
৮. আল্লাহর ওপর ভরসা
কঠোর পরিশ্রম করার পর ফলাফলের জন্য আল্লাহর ওপর ভরসা করা হলো সাফল্যের মূলমন্ত্র। একে বলা হয় 'তাওয়াক্কুল'।
রাসুল (সা.) এক ব্যক্তিকে বললেন, “আগে উটটি বাঁধো (সতর্ক হও), তারপর আল্লাহর ওপর ভরসা করো।” (সুনানে তিরমিজি, হাদিস: ২৫১৭)
৯. ধীরস্থিরভাবে কাজ সম্পন্ন করা
তাড়াহুড়ো করা সাফল্যের অন্তরায়। নবীজি (সা.) ধীরস্থিরতাকে আল্লাহর পক্ষ থেকে পাওয়া গুণ হিসেবে অভিহিত করেছেন।
তিনি বলেছেন, “ধীরস্থিরতা আল্লাহর পক্ষ থেকে, আর তাড়াহুড়ো শয়তানের পক্ষ থেকে।” (সুনানে তিরমিজি, হাদিস: ২০১২১)
১০. শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত চেষ্টা চালিয়ে যাওয়া
সাফল্য আসুক বা না আসুক, চেষ্টার মধ্যে কোনো ঘাটতি রাখা যাবে না। কাজ সমাপ্ত না করে মাঠ ছেড়ে না যাওয়ার দীক্ষা তিনি দিয়েছেন।
তিনি বলেছেন, “যদি নিশ্চিত জানো যে কেয়ামত এসে গেছে, আর তোমার হাতে একটি চারা থাকে, তবে সেটি রোপণ করে দাও।” (বুখারি, আল-আদাবুল মুফরাদ, হাদিস: ৪৭৯)
ধৈর্য ও সংকল্প শুধু ধর্মীয় গুণ নয়, বরং এটি জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে বিজয়ী হওয়ার মূল চাবিকাঠি। নবীজির এই শিক্ষাগুলো আমাদের প্রতিকূল সময়ে সাহস জোগাবে এবং লক্ষ্য অর্জনে অবিচল থাকতে সাহায্য করবে।