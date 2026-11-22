মক্কার পরিচ্ছন্নতাকর্মীদের গল্পে নতুন ভিডিও গেম ‘দ্য লাস্ট পিলার: হজ’
জনপ্রিয় অ্যাকশন গেম ‘গ্র্যান্ড থেফট অটো’ (জিটিএ) নির্মাতা প্রতিষ্ঠান রকস্টার গেমসের এক সাবেক নির্মাতা তৈরি করছেন ব্যতিক্রমী এক ভিডিও গেম।
‘দ্য লাস্ট পিলার: হজ’ নামের এই গেমটি আবর্তিত হয়েছে পবিত্র মক্কা নগরী ও মসজিদুল হারামের পরিচ্ছন্নতাকর্মীদের জীবন ও সেবাকে কেন্দ্র করে।
‘ক্রিসেন্ট ডায়াল গেমস’-এর ব্যানারে নির্মিত একক খেলোয়াড়ভিত্তিক এই গেমের বিনা মূল্যের পরীক্ষামূলক সংস্করণ (ডেমো) গত ৪ সেপ্টেম্বর জনপ্রিয় গেমিং প্ল্যাটফর্ম ‘স্টিম’-এ উন্মুক্ত করা হয়েছে।
২০২৭ সালের শেষ নাগাদ এর পূর্ণাঙ্গ সংস্করণ বাজারে আসবে বলে জানিয়েছে নির্মাতা প্রতিষ্ঠান।
নির্মাতার ব্যক্তিগত হজ পালনের অভিজ্ঞতা থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে গেমটি তৈরি করা হচ্ছে। প্রচলিত ভিডিও গেমের মতো এতে কোনো সহিংসতা, মারামারি বা প্রতিযোগিতা নেই।
ইবাদতের পবিত্রতা রক্ষায় তাওয়াফ বা সাঈর মতো ধর্মীয় আনুষ্ঠানিকতাকে গেমের পয়েন্ট অর্জনের মাধ্যম করা হয়নি। এর বদলে তুলে ধরা হয়েছে পর্দার আড়ালে থেকে দিন–রাত পরিশ্রম করা সেসব পরিচ্ছন্নতাকর্মীর গল্প, যাঁরা লাখ লাখ হজযাত্রীর জন্য পবিত্র স্থানগুলো পরিচ্ছন্ন ও প্রস্তুত রাখেন।
ইবাদতের পবিত্রতা রক্ষায় তাওয়াফ বা সাঈর মতো ধর্মীয় আনুষ্ঠানিকতাকে গেমের পয়েন্ট অর্জনের মাধ্যম করা হয়নি। এর বদলে তুলে ধরা হয়েছে পর্দার আড়ালে থেকে দিন–রাত পরিশ্রম করা সেসব পরিচ্ছন্নতাকর্মীর গল্প, যাঁরা লাখ লাখ হজযাত্রীর জন্য পবিত্র স্থানগুলো পরিচ্ছন্ন ও প্রস্তুত রাখেন।
গেমটিতে খেলোয়াড়কে মসজিদুল হারামের একজন পরিচ্ছন্নতা ও রক্ষণাবেক্ষণ কর্মীর ভূমিকায় দেখা যাবে। এর গল্পে মূল চরিত্র একজন সফল ও বিত্তশালী ব্যবসায়ী, যিনি জীবনের গভীর শোক ও শূন্যতা কাটিয়ে উঠতে নিজের পরিচয় গোপন করে হারামের পরিচ্ছন্নতাকর্মী হিসেবে যোগ দেন।
প্রতিদিনের কাজের অংশ হিসেবে খেলোয়াড়কে শ্বেতপাথরের বিশাল চত্বর ঝাড়ু দেওয়া, জনসমাগমস্থল পানি দিয়ে ধোয়া, হাজিদের হারিয়ে যাওয়া জিনিসপত্র কুড়িয়ে নিরাপদ স্থানে পৌঁছে দেওয়া এবং জমজমের পানির পাত্র পূর্ণ করার মতো দায়িত্ব পালন করতে হবে।
আধুনিক ‘আনরিয়েল ইঞ্জিন’ প্রযুক্তিতে নির্মিত এই গেমে মক্কার মসজিদুল হারাম ও কাবার চারপাশের চত্বর ছাড়াও সাফা-মারওয়া, মিনার তাঁবুর শহর, আরাফাতের ময়দান এবং মুজদালিফার প্রান্তর নিখুঁতভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে।
পাশাপাশি প্রখর রোদে কাজ করার সময় বিশ্রাম, তৃষ্ণা ও শারীরিক ক্লান্তির দিকেও নজর রাখতে হবে।
আধুনিক ‘আনরিয়েল ইঞ্জিন’ প্রযুক্তিতে নির্মিত এই গেমে মক্কার মসজিদুল হারাম ও কাবার চারপাশের চত্বর ছাড়াও সাফা-মারওয়া, মিনার তাঁবুর শহর, আরাফাতের ময়দান এবং মুজদালিফার প্রান্তর নিখুঁতভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে।
ভবিষ্যতে এতে মদিনা মুনাওয়ারা ও অন্যান্য ঐতিহাসিক স্থান যুক্ত করার পরিকল্পনা রয়েছে নির্মাতার।
নির্মাতা স্পষ্ট করে জানিয়েছেন, ‘দ্য লাস্ট পিলার: হজ’ কোনোভাবেই হজের বিকল্প নয়; বরং যাঁরা এখনো মক্কায় যাওয়ার সুযোগ পাননি, তাঁদের কাছে হজের পরিবেশ এবং এর নেপথ্য সেবকদের ত্যাগের গল্প তুলে ধরার একটি কাল্পনিক প্রয়াসমাত্র।
সূত্র: দি ইসলামিক ইনফরমেশন ডট কম