মাগরিবের নামাজের সময় কতক্ষণ থাকে

ইসলামের পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ মানবজীবনের সময়বিন্যাসের এক অনন্য প্রতীক। প্রতিটি নামাজের সময় নির্ধারণে যেমন নির্ভুলতা আছে, তেমনি আছে গভীর আধ্যাত্মিক অর্থ।

এর মধ্যে মাগরিবের নামাজ সবচেয়ে সংক্ষিপ্ত সময়ের নামাজ। কারণ এটি সূর্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গেই শুরু হয় এবং অল্প সময়ের মধ্যেই শেষ হয়ে যায়। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে—এই সময়টা ঠিক কতক্ষণ?

এই বিষয়ে কোরআন, হাদিস, এবং চার মাজহাবের ফিকহ বিশ্লেষণ স্পষ্ট নির্দেশনা দিয়েছে।

মাগরিব নামাজের সময়ের সূচনা

মাগরিব নামাজের সময় সূর্য সম্পূর্ণ অস্ত যাওয়ার পরপরই শুরু হয়। রাসুল (সা.) বলেছেন, “যখন সূর্য অস্ত যায়, তখন মাগরিবের সময় শুরু হয়।” (সহিহ বুখারি, হাদিস: ৫৬১; সহিহ মুসলিম, হাদিস: ৬১৩)

এ থেকে বোঝা যায়, সূর্যের একটি অংশও দিগন্তে থাকলে নামাজ আদায় করা বৈধ নয়। সূর্য সম্পূর্ণরূপে দিগন্তের নিচে চলে গেলে সময় শুরু হয়।

মাগরিব নামাজের শেষ সময়

রাসুল (সা.) অন্য এক হাদিসে বলেছেন, “মাগরিবের সময় থাকে যতক্ষণ না আকাশের লাল আভা (শাফাক আহমার) অদৃশ্য হয়।” (সহিহ মুসলিম, হাদিস: ৬১২)

অর্থাৎ সূর্যাস্তের পর আকাশে যে লালচে আভা দেখা যায়, তা মুছে গিয়ে আকাশ অন্ধকার হয়ে গেলে মাগরিবের সময় শেষ হয়ে যায়। তখনই ইশার নামাজের সময় শুরু হয়।

মাগরিবের সময় কতক্ষণ থাকে

বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থান অনুযায়ী সাধারণত মাগরিবের নামাজের সময় থাকে প্রায় ৪৫ থেকে ৭০ মিনিট পর্যন্ত।

  • গ্রীষ্মকালে: সূর্যাস্তের পরে প্রায় ৬৫–৭০ মিনিট পর্যন্ত সময় থাকে।

  • শীতকালে: সময় কিছুটা কমে প্রায় ৪৫–৫০ মিনিট হয়।

এই ব্যবধান ভৌগোলিক অবস্থান, ঋতু ও সূর্যাস্তের সময়ের পার্থক্যের কারণে পরিবর্তিত হয়।

ইসলামি ফিকহ অনুযায়ী ব্যাখ্যা

চার মাজহাবের আলেমগণ একমত যে, “মাগরিবের সময় শুরু হয় সূর্যাস্তের সঙ্গে এবং শেষ হয় লাল আভা মিলিয়ে গেলে।”

  • তবে হানাফি মাযহাব অনুযায়ী, মাগরিবের নামাজ দ্রুত আদায় করা উত্তম। ইমাম কাসানি (রহ.) লিখেছেন, “মাগরিব নামাজে বিলম্ব করা মাকরূহ, কারণ এর সময় সীমিত এবং বিলম্বে কাযা হওয়ার আশঙ্কা থাকে।” (আল–বদায়েউস সানায়ি, ১/১২৬, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, বৈরুত, ২০০৩)

  • ইমাম শাফেয়ি (রহ.) বলেন, “মাগরিব নামাজ সূর্যাস্তের পরপরই আদায় করাই সুন্নত, কারণ নবী (সা.) সর্বদা এমনটাই করতেন।” (আল-উম্ম, ১/৭৪, দারুল মাআরিফ, কায়রো, ১৯৯০)

  • ইমাম নববী (রহ.) বলেন, “মাগরিব নামাজের সময় সংক্ষিপ্ত, তাই বিলম্ব করা মাকরূহ, বিশেষ প্রয়োজনে কিছুটা দেরি করা বৈধ।” (শারহ সহিহ মুসলিম, ৫/১১৮, দারুল ফিকর, বৈরুত, ১৯৯৫)

  • ইবন কুদামাহ (রহ.) বলেন, “মাগরিব নামাজ ইশার সময় শুরু হওয়ার আগে পর্যন্ত বৈধ, তবে বিলম্ব না করাই সুন্নত।” (আল-মুগনি, ১/৩৬৭, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, বৈরুত, ২০০৪)

রাসুল (সা.)-এর আমল

আনাস ইবন মালিক (রা.) বলেন, “রাসুল (সা.) সূর্য অস্ত যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই মাগরিব নামাজ আদায় করতেন এবং কখনো বিলম্ব করতেন না।” (সহিহ বুখারি, হাদিস: ৫৬০)

এ থেকে বোঝা যায়, তাড়াতাড়ি নামাজ আদায় করা শুধু অনুমোদিত নয়, বরং সুন্নতও বটে।

মাগরিব হলো দিনের সমাপ্তির নামাজ। সূর্যাস্তের মুহূর্তে মানুষ প্রকৃতির পরিবর্তন দেখে, যা মৃত্যুর স্মারক। তাই এই সময় নামাজ মানুষকে স্মরণ করিয়ে দেয়—একদিন সূর্যাস্তের মতোই জীবনের আলো নিভে যাবে, তখন নামাজই হবে আত্মার আলো।

মাগরিবের নামাজ ইসলামের সময়ানুবর্তিতা ও আনুগত্যের প্রতীক। সূর্যাস্তের পর অল্প সময়ের এই নামাজ আমাদের শেখায়—সময় সীমিত, তাই দেরি না করে আল্লাহর ডাকে সাড়া দিতে হবে। মাগরিবের নামাজ তাড়াতাড়ি আদায় করা শুধু সুন্নত নয়, বরং একপ্রকার আত্মিক শুদ্ধির অনুশীলন।

